El primer "portazo" de Barbón a Sánchez llega por Cataluña

El primer portazo sonoro de Adrián Barbón a Pedro Sánchez desde que ambos gobiernan –el primero, el Ejecutivo asturiano; el segundo, el central– ha llegado con el acuerdo entre el Estado y la Generalitat para dotar a Cataluña de un modelo de financiación "singular".

El Gobierno asturiano, formado por el PSOE e IU, tardó apenas unas horas en reaccionar al anuncio, convocando una rueda de prensa en la que tomó la palabra Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, portavoz del Gobierno y representante del Ejecutivo asturiano con voz y voto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "La financiación de las comunidades de régimen común no puede ser un contrato de adhesión pactado por una comunidad con el Estado, en plan lo tomas o lo dejas para el resto de autonomías", aseguró.

Esas palabras suponen, al menos por el momento y a la espera de más acontecimientos, un claro cambio de tono de Asturias respecto a Madrid, siendo la Federación Socialista Asturiana (FSA) –y, por tanto, el Principado– un aliado continuo de Sánchez desde que este ocupa La Moncloa, exceptuando el breve período en el que coincidió con Javier Fernández, antes de la llegada de Barbón en 2019.

En las dos legislaturas transcurridas, el Ejecutivo de Barbón ha tenido varios asuntos conflictivos con Madrid sobre la mesa: desde el "Fevemocho", al peaje del Huerna, pasando por la problemática del lobo y, en los últimos meses, la financiación. El Principado, una de las cuatro comunidades en las que gobierna el PSOE, siempre había optado por una especie de "tercera vía": ni la "hostilidad" –así lo definen los socialistas– de Emiliano García-Page, de Castilla-La Mancha, ni tampoco un respaldo rotundo a las directrices de Sánchez. "No apoyaré nada que vaya en contra de los intereses de Asturias", repitió Barbón durante meses. Lo hizo también cuando visitó a Sánchez en La Moncloa, aunque siempre evitó condenar el "cupo catalán", argumentando que no había cifra alguna encima de la mesa. El mandatario asturiano, de hecho, afirmó en aquella cita con Sánchez que este le había prometido más dinero para Asturias con el nuevo modelo que tenía en mente, aunque reconoció que no le había especificado cómo lo pagaría.

Los socialistas asturianos siguen sin hablar de cupos, pero han mostrado un claro rechazo que, según su razonamiento, refuerza su autoridad. La oposición no opina lo mismo, y duda de la palabra del Ejecutivo de Barbón. Sin embargo, sí ha habido un movimiento que satisface al Principado: el empresariado ha apoyado su postura. Quedan más capítulos por escribir.