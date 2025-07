Asturias renueva el lazo con su diáspora joven en el inicio del segundo curso de la Escuela de Asturianía

El azul de la bandera asturiana se entrelazó hoy con acentos procedentes de todo el mundo en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo. A las 9:30 de la mañana, la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Gómez Romano, dio la bienvenida oficial a los alumnos del segundo curso de la VII promoción de la Escuela de Verano de Asturianía, una iniciativa del Gobierno del Principado que busca reconectar a los jóvenes asturianos del exterior con la tierra de sus raíces.

Este segundo curso, que se extenderá hasta finales de agosto, reúne a más de 25 participantes procedentes de comunidades asturianas en el extranjero, muchos de ellos activos en casas regionales o asociaciones culturales. Durante las próximas semanas, los jóvenes se formarán en danza tradicional, gaita, lengua asturiana y patrimonio cultural, en una experiencia de inmersión que combina formación, convivencia e identidad.

Un sueño hecho realidad para los alumnos

Muchos de los alumnos repiten experiencia, como Sebastián Townsend, del Centro Asturiano de Valparaíso (Chile), quien participó el año pasado en el primer curso y regresa con un propósito claro: "Vengo para reconectar con las raíces, aprender de los bailes, la cultura, los toques… y eso después expandirlo a mi centro”. La suya es una familia con historia asturiana profunda: “Desde mi bisabuela en adelante, todos vienen de Mier. Siempre me animaron a venir aquí".

La emoción es compartida por muchos. María Rodríguez, procedente del Centro Asturiano de Buenos Aires, describe su vínculo con palabras sentidas: "Es imposible no emocionarme. Yo veo Oviedo, veo Asturias, y me doy cuenta de la suerte que tengo de tener este vínculo de sangre". María lleva la gaita en las venas y el baile en los pies: "Me entusiasma especialmente el baile. Es una forma de expresión que me conecta directamente con lo que mis abuelos vivieron".

La transmisión intergeneracional es uno de los pilares del programa, y también una vía de conocimiento histórico. "Mis abuelos me contaban cómo, siendo niños durante la Guerra Civil, jugaban en prados y encontraban minas. Escuchar eso me hizo entender lo que fue aquella época", cuenta Rodríguez.

Desde Argentina también ha llegado Alfonso Méndez, músico y director de coro, vinculado al Centro Asturiano de Necochea, Buenos Aires. Para él, esta experiencia es una oportunidad formativa: "Lo que nos llega a América Latina es una versión más tradicional, transmitida de boca en boca. Estar aquí me permite acceder al repertorio real, a las canciones nuevas, a la música viva. Es otro nivel de conexión".

La dimensión cultural se entrelaza con lo afectivo. "Este año es todo más familiar", dice Alfonso. "Ya no nos perdemos por las calles de Oviedo y estamos intercambiando expresiones de nuestros países todo el tiempo. Es un cruce de mundos que enriquece a todos".

Ese mismo sentimiento de pertenencia lo expresa con fuerza Gonzalo Espejo, de Santiago de Chile: "Para mí, ser asturiano es todo: familia, infancia, presente y futuro. Siempre nos hablaron de Asturias en casa. Hoy estar aquí es cumplir un sueño de toda la vida". Gonzalo conocía la Escuela desde niño y tenía claro que, al cumplir los 18, participaría sin falta. Esta es su segunda vez en el programa.

El curso se desarrollará en su mayor parte en Oviedo, con salidas programadas a diferentes puntos del Principado y una agenda que combina talleres formativos con actividades culturales. Aunque el acto inaugural se haya celebrado este año en un lugar emblemático como el Tartiere, la Escuela mantiene su espíritu original: una fusión entre raíces, herencia y proyección hacia el futuro.

Los jóvenes no solo aprenden bailes o palabras en asturiano, sino que se convierten en embajadores culturales de una Asturias global, dispersa, pero viva. Como dijo Sebastián, entre risas pero con convicción: "Ojalá pueda vivir aquí algún día. Esto, para muchos de nosotros, es más que un viaje: es como volver a casa".