Marcelino Cortina, matemático, consejero delegado de Treelogic: "Éramos una empresa de amigos, cotizar en bolsa es un orgullo"

Marcelino Cortina es de ciencias, de letras y de algoritmos. Este matemático entreguín de 59 años es el consejero delegado de Treelogic, compañía tecnológica ovetense que está inmersa en una ampliación de capital y que prepara su salto a Bolsa siguiendo el camino de otras empresas TIC de la región. Su despertador suena a diario a las cinco y media de la mañana. Madruga para dedicar tiempo a su afición, la escritura de novela negra.

¿Por qué Treelogic necesita ampliar capital y salir a Bolsa?

La empresa es rentable desde hace años. Fuimos creciendo a un ritmo sosegado, pero en 2024 dimos un salto del 50% gracias a unos contratos gordos con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Ahí vimos que teníamos una gran oportunidad para tratar de apalancar más la empresa y dar un salto importante. Obviamente, para ello necesitamos más músculo del que podemos generar por nosotros mismos y es ahí donde aparece la posibilidad acudir a los mercados de capitales. Se planteó a principios de año y en primavera decidimos dar el salto con una ampliación de capital de 5 millones y la cotización en el BME Growth (el mercado de las pymes en expansión).

¿Cuándo empezarán a cotizar?

Lo tenemos bien encaminado para que se verifique a la vuelta de agosto. Creo que somos atractivos porque la compañía opera en mercados sexis como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o la salud.

¿Ampliación de capital y salida a Bolsa van en paralelo?

Si. Se acomete la ampliación de capital e inmediatamente se empieza a cotizar. Ya enviamos el documento de incorporación al mercado y en paralelo estamos firmando con inversores su incorporación al capital de la compañía, que ha sido valorada en 12,5 millones.

¿Qué tipo de inversores?

Desde minoristas, que meten una parte de sus ahorros, entre 10.000 y 50.000 euros, a inversores institucionales, dispuestos a meter más de un millón. Algunos de estos últimos ya han mostrado interés.

Siguen el camino de otras compañías tecnologías asturianas.

Izertis fue la primera que marcó el camino de salir a cotizar, después llegó Seresco y nosotros seremos la tercera, aunque en el BME Growth sólo seremos dos porque Izertis acaba de dar el salto al mercado continuo. Para nosotros es un hito enorme porque la actual Treelogic lleva desde 2018, aunque la Treelogic de toda la vida que luego se incorporó a la actual lleva desde 1996. Era una "empresina" creada por amigos y, tras casi 30 años, dar este salto es un orgullo enorme para nosotros.

¿El núcleo actual de inversiones asturianos de control se mantendrá?

La ampliación de capital permite mantener el control de la compañía en manos de los actuales accionistas mayoritarios. Se quedarán con el 60%. Se pretende mantener el espíritu de la compañía. Tenemos cierto prestigio por nuestra forma de trabajar y queremos mantenerlo.

Ese prestigio se lo han ganado sobre todo en el campo de la salud.

Yo creo que hay doble prestigio. Efectivamente en el ámbito sanitario somos una referencia clarísima en el mercado. En España somos el líder absoluto en Urgencias. Nuestro "software" de triaje gestiona el 75% de las urgencias que se producen en España. Son 250 hospitales. Tenemos la sanidad pública completa de Cataluña, Andalucía, las dos Castillas, Cantabria, La Rioja, Aragón... Y luego tenemos las grandes corporaciones privadas de este país como son Quirón y Sanitas, y también HM Hospitales. En Sanidad somos una autoridad y en esta área vamos a basar parte del crecimiento futuro con la expansión en Latinoamérica gracias al apoyo del nuevo capital.

¿Y la otra fuente de prestigio?

Haber trabajado muchísimo en el ámbito de la I+D+i a nivel europeo. Nos llaman para participar en consorcios y llevamos más de 40 proyectos con socios de diferentes países en ámbitos avanzados como el de la inteligencia artificial o el big data. En los últimos años estamos pisando muy fuerte en ciberseguridad basada en inteligencia artificial, que es otro camino de crecimiento brutal.

¿En qué se diferencia esa ciberseguridad de la tradicional?

Nosotros llegamos a la ciberseguridad a través de la inteligencia artificial. Es nuestro ámbito natural de conocimiento, donde tenemos a nuestros profesionales más valiosos. En la ciberseguridad tradicional hay un componente humano importante. Puedes tener sistemas con informática tradicional que te detecten intrusiones, potenciales ataques o que te protejan . Pero esos sistemas tienen limitaciones y muchas veces están complementados por equipos humanos, por los grandes centros de servicios y de operación en ciberseguridad. Lo que hacemos nosotros es tratar de construir sistemas que hagan lo mismo, o más cosas, y que tengan detrás una inteligencia artificial que los nutra y soporte.

¿Y en qué campos se aplica?

Los seis contratos que conseguimos con el Incibe, que llegan a los 10 millones de euros, responden a seis retos de los más de 40 que planteó ese instituto en 2023. De esos seis retos tienen que salir otros tantos productos que se utilicen en infraestructuras reales de clientes y que ellos auditarán. Tenemos un proyecto para Fuerzas de Seguridad que consiste en detectar transacciones con criptomonedas en ámbitos de vulneración de la legalidad. Aquí hablamos de terrorismo, tráfico de armas, tráfico de personas, blanqueo de capitales... Todo esto se mueve en la denominada red oscura, la "dark net", o en la red profunda, la "deep web", y las transacciones son con criptomonedas. Nosotros estamos construyendo un sistema basado en IA que puede rastrear y levantar alertas. Esto tiene un interés crucial para organismos como la Secretaria de Estado de Seguridad. De hecho, aquí, nuestro cliente final que validará lo que estamos construyendo es la UCO de la Guardia Civil.

¿Que otros retos han asumido en ciberseguridad basada en IA?

Otros van dirigidos a la Administración Pública. Por ejemplo, tenemos un sistema para filtrar la información que los organismos púbicos publicitan en sus sitios web, en documentos que hacen públicos e incluso en los propios boletines oficiales. En todos estos casos sucede en ocasiones que por error, o malintencionadamente, se publicitan informaciones que no deberían salir, que están protegidas por la ley de protección de datos. Nuestro sistema frena esa posibilidad de error o de malintencionalidad.

¿Y en la ciberseguridad es donde ven más posibilidades de crecimiento?

Tenemos dos palancas importantes de crecimiento. Una es la ciberseguridad y la otra la expansión al mercado latinoamericano de nuestro gran bagaje en sanidad en España. Tenemos el único "software" de triaje que es nativo en idioma español y esto nos posiciona muy fuerte. Ya tenemos ocho hospitales en Latinoamérica, pero no porque hiciéramos una labor allí, sino porque nos vinieron a comprar ellos. Ahora, con una inyección de capital, ya nos planteamos tener presencia continua allí, incluso vía crecimiento inorgánico, adquiriendo alguna compañía de Colombia, México o Perú, que son los países que más nos interesan. Lo que conseguimos en España lo podemos replicar allí. Nuestra previsión de aquí a 2029 es duplicar tamaño (factura 7,1 millones actualmente) y cuadruplicar ebitda (702.000 euros ). Y creceremos en plantilla, pero no tanto.

¿Cuánto personal tiene Treelogic?

Somos más de 110 trabajadores. El cuartel general está en Asturias y tenemos el grueso aquí, con más de 50 trabajadores. El resto está en la oficina en Madrid, donde hay unas 30 personas, y los demás están repartidos en 17 provincias, porque tenemos un esquema de trabajo completamente en remoto. Estamos en teletrabajo al 100% desde la pandemia.

Muchas empresas han vuelto a la actividad presencial.

No todo son rosas, pero a nosotros nos ha ido muy bien. No hemos perdido productividad y hemos ganado en cuanto a captación de talento. Antes teníamos el mercado de Asturias y el de Madrid, y el de Asturias estaba muy disputado porque es un pequeño polo en tecnología informática y las empresas nos rifábamos a los profesionales. La universidad y los ciclos de FP no producen los profesionales que necesitan las más de 90 empresas del sector que hay en Asturias. Con el teletrabajo se nos abre el escenario muchísimo, ya puedo fichar a alguien en Cuenca, por ejemplo.

Pero también cualquier empresa de fuera puede fichar en Asturias.

Si, si, pero a nosotros el saldo nos salió positivo porque somos atractivos para los profesionales.

¿Por qué?

Porque somos una empresa muy flexible donde es fácil conciliar y porque tenemos mucho proyecto de I+D+i en tecnologías disruptivas y eso a los "frikis" de este sector les atrae mucho.

Antes decía que en el teletrabajo no todo son rosas...

Lo negativo es la desafección. A la gente le cuesta mucho sentir los colores. Hay menos compromiso con la marca.

Los nómadas digitales, ¿existen?

Tenemos algunos. Hay gente que ha vivido en dos o tres sitios desde que entró a trabajar en Treelogic. Los últimos que se han movido están en Canarias, y no son de allí. Y recientemente contratamos a una chica en Barcelona y ahora reside en Francia. Hemos tenido trabajadores en Sri Lanka y en China.

Usted es matemático. ¿Como acabó dirigiendo una empresa tecnológica?

Soy un matemático particular. Comencé la carrera en 1983 en Santiago y en aquella época la salida de los matemáticos era la docencia. Yo no quería dar clase y descubrí que en la Facultad de Matemáticas de la Complutense había una especialidad que se llamaba Ciencias de la Computación. Acabé tercero, pedí el ingreso y entré. Cuando estaba en quinto, antes de acabar, ya nos venían a buscar las empresas grandes de la época.

¿Y dónde empezó a trabajar?

Empecé en 1988 en Entel, que era una empresa de Telefónica y que luego fue una de las que formaron Indra. Estaba en un "departamentito" de inteligencia artificial. Hacíamos lo que se denominaba entonces sistemas expertos. Después estuve en Bilbao en IDS, que se dedicaba solo a desarrollos de inteligencia artificial y que tuvo una vida efímera. En 1992 regresé a Asturias y pasé por Siseca Cantábrico, que era una alianza entre una multinacional francesa e Hidroeléctrica del Cantábrico, después estuve en Lider, en Seresco, volví a Indra para una proyecto en Asturias y luego a la factoría de "software" de Capgemini en La Felguera hasta que en noviembre de 2009 fiché por Treelogic. Pasé por grandes y pequeñas y esto te da mucho bagaje.

Matemático, consejero delegado de una tecnológica y, además, escritor de novela negra.

No sé si seré un hombre renacentista… No comparto la división ciencias-letras. Estudié matemáticas por convencimiento pero también sacaba dieces en literatura. Siempre me ha gustado mucho leer. Mi padre me enseñó antes de ir a la escuela . Con tres años leía los titulares de LA NUEVA ESPAÑA. Con los años evolucioné de gran lector a escritor. De joven, en Madrid, escribí algunos relatos cortos y gané premios menores. Hace cuatro años me lancé a escribir una novela ("En blanco y negro") y ahora he publicado una segunda ("Los santos son de madera").

¿Por qué novela negra?

Me gusta mucho. He leído todo de autores como Andrea Camilleri o Donna Leon y me lo paso muy bien escribiendo novela negra. Que una editorial te publique y que te llegue el "feedback" de los lectores retroalimenta la pasión.

Y siempre con escenarios que conoce bien.

Es una decisión estratégica irrevocable. El Entrego siempre saldrá en mis novelas. Los asuntos que trata Bernardo Bédavo –que es el inspector de policía que protagoniza mis dos novelas, la novela corta que ha empezado a publicarse semanalmente en el suplemento "El Pasaíso" de LA NUEVA ESPAÑA y la cuarta aventura que ya estoy escribiendo–, siempre pasan por El Entrego.