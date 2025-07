Postales de los paraísos naturales con sello asturiano: Peaceful rain

Mario Suárez Porras. Nació en 1968 en Oviedo, donde vive y trabaja como profesor de Primaria intentando inculcar en sus alumnos el amor por la naturaleza. Lleva en contacto con la fotografía desde los 13 años, cuando su padre le regala su primera réflex, y con la llegada de la fotografía digital comienza a fotografiar aves, su pasión hoy en día, intentando mostrar una visión artística de ellas. Ha sido premiado en la mayoría de los más importantes concursos internacionales de fotografía de naturaleza: National Geographic Nature Photographer of the Year, Asferico, Montier, Glanzlichter, GoldenTurtle, Festival de l’Oiseau, Nature’s Best Photography, Memorial María Luisa, MontPhoto, Nature Talks, Ambid, Isle of May Photo Competition, FIO, SEO, Terre Sauvage Nature Images Award, Expoaves, Big Picture, Nature Photography of the Year, Bio Photo Contest, Bird Photographer of the Year...