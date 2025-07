Segundo intento para constituir la mesa del ERE de Duro

Representantes de la dirección del grupo Duro Felguera y de los trabajadores volverán a reunirse mañana en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) para negociar el ERE que afecta a sociedades con 699 trabajadores. El periodo de consultas de un mes comenzó a correr el pasado 11 de julio, cuando se celebró el primer encuentro. Sin embargo, en esa reunión no se pudo ni constituir la mesa de negociación por los desacuerdos en la representación de los trabajadores.

En la mesa debería haber un máximo de 13 representantes de la plantilla, pero se presentaron 14 al aparecer uno de la filial DF Energy Storage avalado por su plantilla pero no por las tasas de representación legal. El sindicato CSI apoyó su inclusión en la mesa y no el resto. Una situación que aún no está desbloqueada. n