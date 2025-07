La Universidad de Oviedo resuelve todas tus dudas sobre la matrícula gratuita: ¿Si empecé un grado y lo abandoné, puedo cursar ahora otro a coste cero?

Si empecé una carrera en otra universidad, pero la abandoné, ¿puedo ahora matricularme gratis de un grado en la Universidad de Oviedo? Procedo de otra comunidad, ¿tengo derecho igualmente a la gratuidad? Ya tengo un título univeritario, ¿puedo estudiar otra carrera en Asturias a coste cero?

A todas estas dudas y a muchas más responde la Universidad de Oviedo, con motivo de la implantación el curso que viene de la matrícula gratuita. Son un total de 62 carreras en primer curso, gracias a una inversión de 2,9 millones de euros del Gobierno del Principado. La medida beneficiará a más de 4.000 estudiantes, que se ahorrarán de media 732 euros. No obstante, en función de la carrera elegida, habrá familias que llegarán a ahorrarse mucho más.

El precio de los grados en primera matrícula van desde los 550 euros (son algunos grados de la rama de Humanidades) hasta los 992 (el caso del doble grado de Derecho y Criminología). Por el medio, que son la mayoría, los hay de 771 euros, y hay otro grupo muy numeroso de estudios que cuestan en primera matrícula 975 (todos los de Ciencias de la Salud).

Todas las preguntas y todas las respuestas

A continuación, se reproducen todas las preguntas y respuestas que ha publicado la Universidad de Oviedo sobre la matrícula gratuita, con el objetivo de resolver las dudas del estudiantado.

¿Qué requisitos tengo que cumplir para optar a la matrícula gratuita?

Para tener derecho a la matrícula gratuita tienes que ser alumno de nuevo ingreso en un grado o una PCEO (doble grado) de los que se imparten en la Universidad de Oviedo. No puedes optar a la gratuidad si ya posees un título universitario previo o solicitas reconocimiento de créditos de unos estudios universitarios previos. Sí tienes derecho a la exención si solicitas la convalidación de asignaturas de estudios superiores oficiales no universitarios.

He comenzado otros estudios en la Universidad de Oviedo, pero los he abandonado y me matriculo de un nuevo grado. ¿Tengo derecho a la matrícula gratuita?

Sí, siempre y cuando te matricules como alumno de nuevo ingreso, con tu nota de acceso a la universidad y sin solicitar reconocimiento de créditos.

He comenzado otros estudios en otra universidad, pero los he abandonado y me matriculo de un nuevo grado en la Universidad de Oviedo. ¿Tengo derecho a la matrícula gratuita?

Sí, siempre y cuando te matricules como alumno de nuevo ingreso, con tu nota de acceso a la universidad y sin solicitar reconocimiento de créditos.

Examen de la PAU de julio en la Facultad de Economía del campus del Cristo (Oviedo). / Mario Canteli

Tengo una titulación superior no universitaria (por ejemplo, una tituación de Formación Profesional) y voy a solicitar convalidación de asignaturas. ¿Tengo derecho a la matrícula gratuita?

Sí. A efectos de la universidad, eres alumno de nuevo ingreso, por lo que sí puedes solicitar reconocimiento de asignaturas y optar a la gratuidad.

¿Hay un máximo o un mínimo de créditos en los que debo matricularme?

No existe un mínimo -tan solo el mínimo marcado para iniciar estudios universitarios, que es de 18 créditos-. En primer curso, puedes matricularte hasta un máximo de 90 créditos, pero la gratuidad solo cubrirá un máximo 60 excepto en los dobles grados en los que será aplicable a los créditos correspondientes a ambos grados. Es decir, si en un grado te matrículas de 90 créditos, solo te saldrán gratis los 60 que corresponden al primer curso.

¿Puedo optar a la gratuidad si me matriculo a tiempo parcial?

Sí, no existe ninguna incompatibilidad para las matrículas a tiempo parcial.

Cuadro resumen sobre la matrícula gratuita en la Universidad de Oviedo / Uniovi

Soy estudiante de fuera de Asturias. ¿Tengo derecho a la gratuidad?

Sí. Estás en la misma situación que cualquier estudiante asturiano.

Soy estudiante de la Unión Europea. ¿Tengo derecho a la gratuidad?

Sí. Estás en la misma situación que cualquier estudiante español. Todo aquel estudiantado comunitario que se matricule tiene derecho a la gratuidad.

Soy estudiante no comunitario. ¿Tengo derecho a la gratuidad?

No, tu matrícula no saldrá gratuita al 100%. Sí te saldrá gratis la parte correspondiente al precio público fijado por la administración del Principado, pero tendrás que pagar la parte establecida para cada grado para estudiantes extranjeros por la Universidad de Oviedo.

Voy a estudiar en un centro adscrito privado de la Universidad de Oviedo. ¿Me sale gratis estudiar?

No. Tendrás que pagar la parte establecida por el centro. Sí te sale gratis la parte correspondiente al precio público fijado por la administración del Principado.

Ya poseo otro título universitario. ¿Tengo derecho a la matrícula gratuita?

No. Aquellas personas en posesión de un título universitario previo no podrán acogerse a la gratuidad.

Me matriculo por vez primera en la Universidad de Oviedo, pero ya comencé mis estudios en otra universidad y voy a solicitar reconocimiento de las asignaturas aprobadas. ¿Tengo derecho a la matrícula gratuita al menos para aquellas asignaturas de primero en las que me matricule?

No. Si solicitas reconocimiento de créditos no cumples los requisitos de alumno de nuevo ingreso, por lo que no podrás acogerte a la gratuidad en ningún caso.

Voy a realizar un cambio de carrera en la Universidad de Oviedo, con el reconocimiento de las asignaturas aprobadas que corresponda. ¿Tengo derecho a la matrícula gratuita al menos para aquellas asignaturas de primero en las que me matricule?

No. Si solicitas un reconocimiento de créditos para un cambio de carrera dentro de la Universidad de Oviedo no cumples los requisitos de alumno de nuevo ingreso, por lo que no podrás acogerte a la gratuidad en ningún caso.

Cumplo los requisitos, ¿cómo tengo que realizar el proceso de matrícula para poder acogerme a la gratuidad?

Es muy sencillo: Al realizar tu matrícula solo tienes que marcar la casilla que pone: “Exención estudiantado de nuevo ingreso por la Administración del Principado de Asturias”.

Es muy importante que no olvides marcar esta casilla.

Si marcas esta casilla, te saldrá una nueva más abajo con una declaración responsable de que cumples los requisitos establecidos (no tienes titulación universitaria previa, ni solicitas reconocimiento de crédito) . También tienes que marcarla siempre y cuando esto sea así.

Tengo derecho a la matrícula gratuita. ¿Voy a tener que pagar algo?

Sí, deberás pagar las tasas administrativas de gestión (32 euros) y el seguro escolar (1,12 euros).

¿Qué ocurre cuando termino el proceso de matrícula?

Te saldrá una carta de pago provisional, en la que irán incluidas las tasas administrativas de gestión (32 euros) y el seguro escolar (1,12 euros). Además, figurará que estás exento del pago de la matrícula. Esa carta de pago estará pendiente de revisión, para garantizar que cumples todos los requisitos establecidos y de no ser así, tendrás que abonar la cantidad correspondiente más adelante.

¿La carta de pago es la cantidad definitiva que tendré que pagar?

No. La carta de pago es provisional, y estará pendiente de revisión, para garantizar que cumples todos los requisitos establecidos. De no ser así, tendrás que abonar la cantidad correspondiente en un futuro.

Me he matriculado de más de 60 créditos y la carta de pago me reconoce la gratuidad para la totalidad de los créditos. ¿Quiere decir que también me salen gratis aquellos créditos que no corresponden al primer curso?

No. La carta de pago, cuando tienes derecho a la exención de matrícula, te saldrá por defecto con la gratuidad incluida en todos aquellos créditos de los que te matricules, pero recuerda que la exención solo se aplicará a los 60 que corresponden al primer curso. Por ello, más adelante, tendrás que abonar los importes de los créditos restantes.