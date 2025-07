Las 8.000 enfermeras de Asturias reclaman su sitio: "Estamos capacitadas para liderar proyectos de salud; no somos una profesión subsidiaria a los médicos"

Acaban de estrenar una nueva sede y, desde ella, quieren alentar nuevas maneras de ejercer su profesión, nuevos conceptos que permitan expandir su impacto sanitario y social. El Colegio Oficial de Enfermería de Asturias (CODEPA), con más de 8.000 profesionales inscritos en su censo (mujeres en su mayoría), ha dejado atrás una etapa larga y oscura derivada de una gestión que lleva varios años bajo la lupa judicial.

"Seguimos apostando por el rigor económico, la transparencia y el buen gobierno", explica Esteban Gómez Suárez, enfermero quirúrgico del área sanitaria de Arriondas y presidente colegial que el pasado mes de enero ganó sus segundas elecciones. Y agrega: "Una vez que hemos logrado unas cuentas saneadas, que hemos reducido la cuota de los colegiados a la menor de España y que disponemos de una sede digna y acorde a las necesidades de las enfermeras asturianas, podemos pensar en desarrollar nuevas ideas, además de algunas que quedaron pendientes de la anterior legislatura".

Muy lejos ha quedado la figura decimonónica del practicante. También están superadas las del ayudante técnico sanitario (ATS) y el diplomado universitario en enfermería (DUE). Ahora, los profesionales de enfermería son titulados universitarios con cuatro años de grado. Una parte del colectivo realiza dos años de especialización por la exigente vía EIR (el MIR de enfermería). Algunas se dedican a la investigación. Otras a la docencia. Muchos enfermeros y enfermeras realizan posgrados. Algunos son doctores en su área de conocimiento. Y cada vez más llegan a ser profesoras titulares o incluso catedráticos de Universidad.

"Las competencias están vinculadas a la capacitación. Académicamente, enfermería, como grado universitario, ya no tiene límites. Enfermería es una profesión joven, formada y sostenible para el sistema sanitario", subraya Paloma Esparza del Valle, vocal de la junta directiva colegial, doctora en Enfermería, especialista en salud mental y matrona, y actualmente supervisora de partos del Hospital de Cabueñes (Gijón). Paloma Esparza se muestra categórica: "Necesitamos que nos permitan ampliar nuestro ámbito de actuación de manera acorde a nuestra formación".

La sala de juntas. / Luisma Murias

LA NUEVA ESPAÑA ha mantenido una conversación sosegada con cuatro integrantes de la directiva colegial. Se trata, además de los citados Esteban Gómez y Paloma Esparza, de Lorena Busto Parada, vicepresidenta del Colegio, doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Oviedo y especialista en enfermería pediátrica; y Eva Prida Villa, vocal suplente de la junta y especialista en enfermería familiar y comunitaria. La conversación gira sobre los desafíos de futuro de la profesión enfermera, los obstáculos que emergen para su despliegue total y el papel que el Colegio de Enfermería de Asturias quiere desempeñar ante este panorama apasionante y complejo. El escenario del encuentro es la nueva sede colegial: un bajo amplio, moderno y versátil emplazado en una de las cuatro torres azules próximas al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

LORENA BUSTO PARADA: "Una y otra vez, las enfermeras tenemos que demostrar que somos capaces y que tenemos validez. Es decir, hasta cuándo, por ejemplo, una matrona tiene que demostrar que es capaz de liderar un parto de principio a fin, sin necesidad de estar pidiendo permiso para cada decisión que tiene que tomar en el transcurso de su intervención. Siempre parece que tienes que estar como pidiendo permiso para hacer, pidiendo permiso para llevar a cabo un trabajo que la población te está demandando".

PALOMA ESPARZA DEL VALLE: "La enfermería es una profesión autónoma dentro del ámbito de la salud. Pero uno de sus grandes problemas es que hoy día sigue percibiéndose como subsidiaria de la profesión médica. Desde el siglo XIX, se han desarrollado infinidad de modelos enfermera que son el pilar teórico de nuestra base de conocimientos. La ley reconoce a la enfermera su carácter autónomo y responsable de sus intervenciones. No necesita validación externa para el desarrollo de sus competencias".

El salón de actos. / Luisma Murias

ESTEBAN GÓMEZ SUÁREZ: "El trabajo de la nueva junta busca visibilizar a las enfermeras como las profesionales que son y su potencial de cara a mejorar la salud de la población. Pero también se centra en aspectos como la economía o la igualdad de género. Queremos liderazgo para desarrollar este potencial y buscamos desarrollarlo junto a otros profesionales y, sobre todo, con los ciudadanos. Trabajamos con las administraciones públicas y con el sector privado, trasladándoles la necesidad de este cambio".

PALOMA ESPARZA DEL VALLE: "El liderazgo no es inherente a una profesión determinada. El liderazgo va unido a la persona y al equipo que lo reconoce. Una de las palabras que lo define es ‘compromiso’. Una líder está comprometida con su equipo y con un objetivo común. Todas las profesiones sanitarias tenemos el mismo objetivo: el mayor beneficio para el paciente, y trabajamos en un equipo multiprofesional que se complementa. La enfermería está capacitada para liderar proyectos de salud. Sólo necesita que reconozcan ese espacio a enfermeras comprometidas, con capacidad de motivación, gestoras no cortoplacistas y con sentido común, para hacer fácil lo que se tiende a complicar".

LORENA BUSTO PARADA: "Las resistencias que experimentamos generan un cierto cansancio en las compañeras y compañeros. Te formas, sales con mucha energía, con mucha capacidad, y vas viendo nichos de conocimiento que te resultan más atractivos. Pero nunca llega ese momento en el que revierte en ti como profesional. Nunca llega ese momento en el que ves un impacto satisfactorio de ese trabajo en la población, en las personas".

ESTEBAN GÓMEZ SUÁREZ: "Es importante que la sociedad cambie el estatus del cuidado y las cuidadoras. Desde el Colegio, luchamos por la profesionalización del cuidado frente a la actual situación de miserabilización del cuidado".

PALOMA ESPARZA DEL VALLE: "Con todo, la actual junta del Colegio desestima entrar en dinámicas de confrontación con otras profesionales sanitarias que pretenden devaluar la capacitación enfermera para el desempeño de sus plenas competencias. Quiere poner el foco en el grandísimo potencial que tenemos en todos los ámbitos".

ESTEBAN GÓMEZ SUÁREZ: "Es fundamental que cambien tanto el sistema como el paradigma del cuidado profesional. Es necesario que ciudadanos, familias y pacientes estén más en el centro del sistema. Actualmente, los pacientes no están casi representados. Por ejemplo, en el Consejo de Salud. Y muchas de las reivindicaciones que vemos para el sistema los excluyen o los ignoran. Hemos empezado a tener encuentros con asociaciones de pacientes y queremos trabajar de la mano con ellos no sólo para hacer actividades conjuntas, sino para darles más protagonismo dentro del sistema".

LORENA BUSTO PARADA: "Hay evidencias en otros sistemas sanitarios, en otros ámbitos sanitarios, que demuestran que apostar por la enfermería es apostar por la sostenibilidad y por un impacto positivo en la salud de la población. Y aquí no se está haciendo. Y no es por falta de profesionales. Lo que hay es como una segregación de acciones que se nos van dando, pero no hay un cambio sistémico que valide a la profesión. Hay muchas acciones: reconocemos la especialidad, o reconocemos la capacidad para recetar, o para indicar, pero no hay un cambio sistémico que reconozca el cuidado profesional como parte del sistema de salud y de bienestar".

EVA PRIDA VILLA: "En Asturias tenemos desde 2013 enfermeras especialistas en geriatría, familiar-comunitaria, salud mental o trabajo. Sin embargo, a día de hoy seguimos sin darles cabida en el sistema sanitario. Se están dando pasos, pero el proceso se está dilatando muchísimo. Y tampoco tenemos muy claro, con la creación de los puestos para especialistas, qué les va a diferenciar en realidad de una enfermera generalista cuando estén trabajando codo a codo en el mismo espacio y en el mismo tiempo".

PALOMA ESPARZA DEL VALLE: "El ámbito de los cuidados es tan amplio que la sociedad necesita que la enfermería focalice su conocimiento. Es imposible que un profesional sanitario sea experto en todas las áreas".

EVA PRIDA VILLA: "Lo que tenemos ahora es una pérdida de oportunidad enorme. Resulta que estás reconociendo que hace falta una formación específica para determinados ámbitos en los que la población así lo requiere, y estás formando a profesionales, pero al final esa formación y ese gasto que el sistema asume no genera un feedback. Gastas dinero en formar a especialistas, pero después el ciudadano sigue sin obtener los resultados de esa formación".