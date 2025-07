El consejero de Medio Rural, satisfecho con las elecciones agrarias: "Fue un proceso modélico"

Los resultados de las elecciones agrarias asturianas celebradas ayer jueves (las primeras en 23 años) han sido recibidos con optimismo por el consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado, Marcelino Marcos. “Fue un proceso modélico”, ha destacado Marcos en una rueda de prensa que ofreció esta mañana para denunciar el “ataque directo al campo” que a su juicio implica el primer proyecto de presupuestos de la UE para el periodo 2028-2034.

El titular de Medio Rural ha rechazado los cuestionamientos a la limpieza de los comicios, subrayado que “se constituyeron las mesas sin ningún problema”. Y ha añadido: “Ojalá hubiera habido más participación y que no habláramos del 31 por ciento, pero ha sido modélico. Y, a partir de ahí, si alguien quiere cuestionarlas ya sabe lo que tiene que hacer”.

Lo más llamativo de las elecciones del jueves fue la arrolladora victoria de un sindicato creado hace solamente tres años, la Unión Rural Asturiana, que obtuvo el 47,45% del total de los sufragios, o sea, 915 votos de los 1.928 emitidos. La siguieron UCA, con 313; USAGA, con 300; y COAG, con 222. Por su parte, ASAJA, histórica entidad, se queda fuera del Consejo Agrario al no conseguir el mínimo de un 10 por ciento de los votos (se hizo con 159 papeletas).

Borja Fernández, presidente de URA, se mostró muy crítico con el Gobierno regional: “Éste resultado es una rebelión del campo contra la mala gestión", aseguró.

Sin embargo, pese a esta crítica de URA y a otras en la misma línea formuladas con anterioridad, el consejero de Medio Rural ha querido lanzar un mensaje conciliador: “El pasado no me preocupa ni lo más mínimo. Lo que me preocuparía es que, una vez que están legitimados para formar parte de los órganos del sector, no fueran útiles o no aportaran. El fin de una organización agraria no es estar de acuerdo. Hay un punto de inflexión y la legitimidad de las organizaciones no se puede cuestionar porque se han sido elegidas democráticamente. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo importante, que es trabajar por los hombres y las mujeres que quieren seguir viviendo y trabajando en el medio”.

Rechazo rotundo al presupuesto europeo

De otra parte, Marcelino Marcos ha puesto de relieve el rotundo rechazo del Gobierno de Asturias al recorte de la Política Agraria Común (PAC) propuesto por la Comisión Europea. El plan contempla un recorte del 22% en la Política Agraria Común (PAC), lo que supondría una reducción de 86.000 millones.

El Gobierno de Asturias considera que esta medida sería “lesiva para el medio rural, la agricultura, la ganadería y la pesca”. Durante su intervención, el consejero ha mostrado su rechazo a la creación de un fondo único multisectorial, y al importante recorte presupuestario previsto para la PAC, que pasaría de 386.000 millones a 300.000 millones.

Marcos ha subrayado que esta política constituye la base del desarrollo económico del sector primario y resulta esencial para fomentar el arraigo territorial, combatir el despoblamiento rural y avanzar en sostenibilidad ambiental. El Ejecutivo autonómico prevé destinar este año 94 millones a la PAC.

Marcos ha calificado de “escandalosa e inadmisible” la posible desaparición del segundo pilar de la PAC, centrado en el desarrollo rural. Asimismo, ha destacado el compromiso de Asturias con la iniciativa Leader, a la que dedica el 25% de los fondos, como herramienta clave para la generación de empleo y oportunidades en las zonas rurales.

Además, ha advertido sobre las graves consecuencias que esta propuesta tendría para la seguridad y la soberanía alimentaria, y ha subrayado que "el gasto en defensa no puede hacerse a costa del medio rural". En este contexto, ha señalado que la negativa del Gobierno de España, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, a elevar el gasto en defensa hasta el 5% es “una decisión coherente con la defensa del estado del bienestar y del mundo rural”.