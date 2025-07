Una organización sin representación hasta ahora (y con solo tres años de vida) arrasa en las elecciones al Consejo Agrario: "Es una rebelión del campo

Savia nueva. Eso es lo que eligió ayer el campo asturiano, que apostó masivamente por la candidatura de Unión Rural Asturiana en las primeras elecciones en 23 años. La agrupación, creada por Borja Fernández hace solo tres años, obtuvo 915 votos de los 1.928 emitidos. La siguieron UCA, con 313; USAGA, con 300; y COAG, con 222. Por su parte, ASAJA, histórica entidad, se queda fuera del Consejo Agrario al no conseguir el mínimo de un 10 por ciento de los votos (se hizo con 159 papeletas).

Desde la Consejería de Medio Rural, el director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, describió las votaciones como "un hito importante para decidir el futuro del campo". Y agradeció a la participación en una jornada que se desarrolló con "total normalidad". La composición del Consejo Agrario estará marcada por el porcentaje de votos, siendo URA el que más peso tendrá a partir de ahora –casi la mitad- con un 47,45 por ciento. Hasta el momento, como representantes del campo en la interlocución con la Consejería de Medio Rural estaban ASAJA, COAG y UCA.

"Este resultado es una rebelión del campo contra la mala gestión", aseguró Borja Fernández tras conocer los resultados electorales, al tiempo que se dirigió al resto de agrupaciones: "Mi deseo es trabajar codo con codo". Considera, además, que la victoria se debe al "buen análisis" realizado por la agrupación durante estos tres años de trabajo. Aprovechó también el momento para lanzarle un mensaje al presidente del Principado, Adrián Barbón, a quien aconsejó tomarse el resultado salido de las urnas como "una llamada de atención a sus políticas". "Le emplazo públicamente a una reunión para hablar usted y yo sobre la situación real del campo asturiano", sugirió.

Unas elecciones que fueron un "hito histórico" tras 23 años sin convocarse, pero que, por contra, tuvieron una participación bastante baja, con un 31,30 por ciento. "El campo ha cambiado y muchas de las personas que hoy nos dedicamos a él no habíamos podido elegir representación", sostuvo Fernández.

Un elector, votando en la sede de Oviedo.

La segunda fuerza fue UCA-UPA, su secretario general, José Ramón "Pachón" García, no hizo declaraciones tras conocer los resultado, pero antes de los comicios sí que se había manifestado: "Nosotros dijimos que no eran necesarias, ya que en España existe una Ley de Representatividad". Otra de las agrupaciones que pasan a formar parte del Consejo Agrario es USAGA. Su representante Fernando Marrón valoró de forma "muy positiva" los resultados. "Pese a la baja participación, esto es lo que el campo ha querido e intentaremos defenderlo", aseguró. "Eran muchos años sin votar y las necesidades han ido cambiando, no podía sostenerse la arbitrariedad en el Consejo Agrario, con las tres mismas organizaciones año tras años", criticó.

De los 6.159 agricultores y ganaderos que estaban llamados a las urnas, solo lo hicieron 1.928. Unos datos muy distintos a los de 2002, cuando vivían del sector primario un total de 20.900 asturianos, frente a los 12.100 de ahora, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para la ocasión, se dispusieron un total de 37 sedes en toda Asturias, concentrándose la mayor participación en Grandas de Salime. Desde ahí siguió el recuento Mercedes Cruzado, de COAG. "Ya sabíamos que la participación iba a ser muy baja, era muy mala fecha, en pleno verano, cuando más trabajo hay" y en cuanto a los resultados aseguró que era "lo previsto". "Hubo mesas electorales en las que URA arrasó", destacó.

Unos comicios envueltos en la polémica. ASAJA, que este jueves se quedó sin representación, llevaba días denunciando "irregularidades" en el censo. "Tendremos que analizar con los servicios jurídicos si se puede recurrir porque queremos un proceso democrático y transparente", explicó ayer su presidente, Ramón Artime, al tiempo que felicitó a URA por la victoria. "La denuncia del censo no es por haber perdido, llevamos días advirtiéndolo", matizó, denunciando casos de trabajadores que no aparecían en los censos.