Perlora, la Ciudad de Vacaciones de Asturias que pasó de ser un sueño de verano a ahogarse en maleza

Si uno se adentra en la filosofía de Heráclito acaba por hacer suyo ese pensamiento de que "en la vida todo fluye" y, por tanto, nada permanece. El reloj no se para, la sociedad avanza y el paisaje evoluciona. Sin embargo, a orillas del Cantábrico y a solo un paseo de distancia de Candás, la Ciudad de Vacaciones de Perlora se mantiene desde hace años imperturbable ante un ciclo infinito que no hace más que repetirse: los vecinos denuncian su estado de abandono, las administraciones prometen un futuro esperanzador y, finalmente, nada cambia.

Lo que en su día fue el destino de vacaciones soñado de miles de trabajadores se ha convertido en la actualidad en un recinto que se marchita un poco más cada año, a pesar del goteo constante de dinero que desde el Principado destinan a su mantenimiento. Una cifra insuficiente como demuestra la maleza hasta la rodilla, las aceras levantadas o los servicios inexistentes. "El día que quieran hacer algo ya no habrá nada que restaurar", advierten los usuarios.

Vista de varias edificaciones decs la ciudad residencial. / Miki López

Adentrarse en la Ciudad de Vacaciones de Perlora es realizar un viaje a un pasado floreciente que se ha ido marchitando bajo el peso de la naturaleza. Recibe al visitante una entrada nada atractiva. Una garita de seguridad a la izquierda, unas vallas de cierre y un amplio aparcamiento que los fines de semana cuelga el cartel de completo antes de mediodía. Al recorrer su intrincada red de carreteras y caminos es cuando uno se da de bruces con el abandono que desde hace años vienen denunciando vecinos y usuarios.

Las viviendas, antaño llenas de vida, están ahora envueltas por una maleza que gana poco a poco terreno y se apodera de cada rincón. Algunas edificaciones son casi imperceptibles entre un verde que se extiende se mire donde se mire.

Bañistas en Huelgues. / Miki López

Estos días se está llevando a cabo la segunda siega de la temporada pero los servicios de jardinería no dan a basto. La mayoría de los edificios están rodeados de medio metro de hierba y las aceras han empezado a levantarse incapaces de soportar el avance de las raíces de los árboles que flanquean los caminos.

La presencia humana, no siempre grata, también es visible. Los "graffitis" son una decoración más de las viviendas, muchas ellas con los cristales de las ventanas rotos por desaprensivos que no tienen problema en destrozar lo ajeno. El riesgo de derrumbe de varias edificaciones ha obligado a vallarlas por seguridad.

Es, como describe Luis Escandón, "un desastre sin paliativos" que ha convertido un rincón "maravilloso" de la costa asturiana en un erial. "Cada año, en primavera, el Ayuntamiento y el Principado sacan a relucir Perlora en prensa. Hablan de ello unas semanas y luego vuelve al cajón, como lo hacen los trajes de baño", valora este carreñense.

Casa con forma de hórreo. / Miki López

Para quienes como él aún recuerdan la época dorada de la ciudad residencial ver su estado actual es "una pena". "Ya que en su momento se construyó, por lo menos que se aproveche porque la idea no es mala", opinan tanto él como su mujer, Lola Junquera.

Ponen de ejemplo el sur de España, donde se están promoviendo proyectos para reparar recintos similares al asturiano, limitando el uso de las nuevas edificaciones "solo a los residentes en la provincia". Es cierto, apunta Escandón, que son "más pequeños que Perlora, pero aquí también se podría buscar la fórmula". El problema, apunta, es "¿quién paga todo esto?".

Pasear por Perlora hace pensar en lo que fue y en lo que podría ser. "Vengo a correr y a pasear, y sueño. Veo cómo fue en sus tiempos y la arquitectura perfecta de las viviendas, hay alguna hasta con forma de hórreo, y pienso en la necesidad que existe ahora de disfrutar del tiempo de ocio y de cómo se está perdiendo esta oportunidad", cuenta Dora Martínez. Ella no conoció la ciudad residencial en pleno esplendor, pero como muchos otros demanda que "alguien se responsabilice".

Edificio de la Residencia Jacobo Campuzano, demolida hace casi veinte años / .

"Los responsables del Principado deberían venir por aquí para dar un paseo y ver cómo está esto. Es una vergüenza", asegura tajante Santiago Rodríguez. A sus 89 años, el ovetense coge prácticamente todos los días el coche para desplazarse a Perlora, donde disfruta de un chapuzón, un paseo y, si hace sol, un rato bajo sus rayos.

"A la una y media vuelvo y todavía me da tiempo a tomar algo antes de ir a comer", cuenta Santiago. Sabe, por tanto, que "los sábados y domingos aquí no hay quien entre, como vengas más tarde de la una ya casi no encuentras donde aparcar, y mira que hay sitio".

"Perlora fue una maravilla, era una joya. La cogen en otra comunidad y no quiero pensar lo que harían con ella. Sin embargo, aquí nos tienen hasta con los baños cerrados, que llevan cerrados todo el invierno. ¿Qué va a hacer la cantidad de gente que viene los fines de semana cuando quiera usarlos?", se pregunta indignado.

María Díaz llevaba años sin pisar Perlora. "Y está muchísimo peor". "No hay cafetería, los servicios están cerrados... De lo que fue, lo guapo que estuvo y lo cuidado que lo tenían, a esto da mucha pena", lamenta.

Dos mujeres se asoman a una de las viviendas abandonadas de Perlora. / Miki López

La mierense recuerda las casas llenas de gente, la residencia –derribada en 2005– por la que pasaban al día cientos de turistas y las tiendas que hacían el agosto durante todo el verano. "Ahora dan ganas de no volver", reconoce.

El Ayuntamiento de Carreño lleva años reclamando la recuperación de la Ciudad de Vacaciones de Perlora, propiedad del Principado. Su activación y desarrollo es "una prioridad absoluta" para el gobierno que lidera Ángel García.

En febrero de 2024, el regidor trasladó al Gobierno regional el documento avance del Plan Especial de Reforma Interna (PERI) de Perlora, necesario para su rehabilitación. Desde ese momento, dicen, "la pelota está en el tejado de las consejerías de Hacienda y la de Ordenación del Territorio".

El documento se ha ido retrasando debido a la extensa burocracia, pero se encuentra ya en su fase final. El Principado debe acabar la redacción y enviarlo al Ayuntamiento para que el Pleno de Carreño dé su aprobación y se pueda empezar a hablar de proyectos y su desarrollo. "Creemos que a la vuelta de verano pueda estar en el Ayuntamiento, o al menos eso esperamos con impaciencia. Cuento con que no haya más retrasos", adelanta García.

El PERI es el documento urbanístico que fija las reglas para el futuro desarrollo de Perlora. Sus rehabilitación urbanística y, más importante, su uso. El alcalde apuesta por una vuelta a sus orígenes turísticos, sin dejar de lado otras actividades. Los usuarios solo quieren una cosa: dejar de asomarse a una Perlora en constante decadencia.

Ambiente familiar de la ciudad de vacaciones / .

La ruina de un sueño de verano

Los arquitectos Francisco y Federico Somolinos diseñaron la «ciudad jardín», y las viviendas, de no más de 60 m2, las diseñaron proyectistas de prestigio como Julio Galán y Manuel del Busto

Josefina Velasco Rozado

Julio, de días azules, largos y calurosos, aquí enlazados con otros grises, de "chaquetina y orbayu" que abona el verde intenso, es el mes álgido del verano y las vacaciones. Queremos, si podemos, mientras podamos, poner tierra de por medio, incluso tierra, mar y aire. Planeado o improvisado, cada vez más caro, el periodo vacacional nos parece que debiera ser de receta médica.

Echamos la vista atrás y evocamos nuestras antiguas escapadas veraniegas. Tendemos a pensar que el paso del tiempo conduce al progreso entendido como que es mejor lo de hoy que lo que había ayer. Sin embargo, no siempre es así. A veces queda detenido en un momento y en un lugar, y otras lo que recordamos grato (la memoria personal es selectiva y subjetiva) se nos manifiesta como un lamentable presente. Entonces del "aquel tiempo tan feliz" pasamos al "qué pena de hoy".

Como tenemos escenarios de guapura admirable en Asturias, si podemos irnos fuera, bien. Si no, en casa tampoco se está mal. Hay montaña y hay mar que en verano es reclamo ineludible. Y es que se asoma al mar la tierra asturiana con una costa que ofrece paisajes tan diversos que se nos antoja imprescindible una visita detenida, de disfrute. El Cantábrico, siendo hijo del bravo, extenso y misterioso océano Atlántico, se arrima a nuestro litoral a veces haciendo escarpadas y ruidosas entradas y otras más tranquilo y apacible en playas inesperadas entre promontorios donde el verde tapiz del suelo y el arbolado casi saludan las aguas.

En el centro regional tan poblado, pegado a la vieja e histórica villa de Candás, marinera y pescadora documentada desde el lejano medievo, el espacio de Perlora se vio favorecido hace siete décadas (1954) por un proyecto casi impensable poco antes. Unas 30 hectáreas frente al Mar quedaron marcadas por la proyectada Ciudad Residencial de Perlora, construida por iniciativa de la Obra Sindical de Educación y Descanso del régimen dictatorial que en esto quiso dar un respiro a los trabajadores habitualmente maltratados.

La Ciudad Residencial de Perlora, una de las tres proyectadas, junto a la de Tarragona y Marbella, fue sin duda la más hermosa. Los arquitectos hermanos Francisco y Federico Somolinos Cuesta se encargaron de diseñar la "ciudad jardín" donde se "combinaban espacios verdes amplios, pequeños viales, sin parcelación ni límites para propiciar la convivencia y las relaciones", zonas deportivas, una residencia central, una iglesia, dos comedores, un centro administrativo, algunos pequeños comercios y lugares en los que aprovechar el paseo y los benéficos baños de mar, para algunos los primeros de su vida. Las directrices incluían diversos tipos de viviendas en una o dos plantas de no más de 60 m2 asignados a diversos arquitectos de prestigio, como Julio Galán o Manuel del Busto, que aunaron la construcción tradicional asturiana con un lenguaje moderno exclusivo de la zona.

Entre 1957 y 1967 "contaba con 274 viviendas siguiendo 35 tipologías diferentes". En periodos quincenales llegó a tener 2.000 veraneantes, liberadas las sufridas amas de casa de la servidumbre de las comidas si querían. Era perceptible de qué empresas dependían aquellos chalés por los logos que muchas instalaron (Hunosa, Ensidesa, Caja de Ahorros de Asturias, Fábrica de Mieres, Duro Felguera...). Conformaban "el mundo del trabajo en periodo de descanso".

Perlora fue un bullicio de chiquillería disfrutando a su antojo, de todos jugando en las zonas deportivas, de paseos y tertulias, de encuentros con amigos y familia, de jóvenes formando pandillas, iniciando amores y sufriendo desamores con la intensidad emocional al límite. En la década del 60 al 70 del pasado siglo llegó a emplear a dos centenares de trabajadores y convivían allí 1.500 personas. Un poblado estacional que con suerte era repetido.

En los años 90 el modelo de ocio empezó a cambiar. Otras ofertas, mayor movilidad y posibilidad, ganas de ver mundo dejaron el veraneo familiar cercano relegado. La gestión de la ciudad de vacaciones había recaído en el gobierno autonómico que no pudo, no quiso o ambas cosas frenar el declive y darle otro aire. La demolición, a finales del 2005, hace ya casi veinte años, de la Residencia Jacobo Campuzano (el hotel de Perlora) fue la sentencia definitiva. Hubo protestas de empleados y vecinos. Y promesas de administradores. Nada.

Desde entonces, abandonados los edificios se fueron deteriorando, los jardines se convirtieron en matorrales, la vitalidad dejó paso a la ruina. Pero como pese a todo "la vida se abre camino" y mirando al mar la belleza se mantiene, grupos de jóvenes hoy, y de no tan jóvenes, familias al completo de locales e inmigrantes, incluso de quienes sienten la nostalgia del ayer se acercan, van a las playas, a Huelgues o a Carranques, hacen barbacoas, bailan, cantan o tertulian entre la música de los chiringuitos que en concesiones sobreviven; o pasean entre la desolación y los residuos, lamentando, los que tienen memoria y conocen la historia, la decadencia de un espacio público antes vibrante y hoy agonizante.

La prensa regional ha venido en los últimos 20 años dando noticias de proyectados programas o iniciativas que al final no fueron. El desánimo y el desaliento van ocupando su lugar en el corazón de vecinos, visitantes y antiguos veraneantes. Hasta la prensa nacional tuvo recuerdos para Perlora la bella: "Ciudad fantasma de vacaciones, dígame: los veranos del amor en Perlora" (2019); "La ciudad de vacaciones que construyó Franco y ahora es un pueblo fantasma" (2023); "Del esplendor a la ruina: Perlora, una ciudad de vacaciones de otra época" (2023) o "Perlora, de ‘Ciudad de Vacaciones’ a paraíso abandonado en Asturias" (2024). Hay muchos más.

Quedan aún imprescindibles, "gentes que luchan toda una vida", que abogan por "un futuro para Perlora"; incluso se ha publicitado hace poco (2024) que las administraciones local y autonómica "impulsarán su rehabilitación". Y es que ni puede ni debe el tan loado "Paraíso" permitirse una mancha así "junto a la boca del mar" como dicen del topónimo Perlora.