¿Cuántos asturianos viven del arte y cuánto facturan? Las cifras te sorprenderán

Nada es como antes. Los tiempos en los que se podía vivir dignamente del arte, como hasta hace un par de décadas, han pasado definitivamente. No porque el arte ya no mueva dinero, que lo sigue haciendo, y en cantidades todavía más ingentes, sino porque están cambiando las condiciones de trabajo, el reparto de beneficios, los hábitos de consumo, los mecanismos de venta y hasta la consideración del objeto artístico como mercancía deseable.

Aún es pronto para evaluar cada una de estas variables y otras más, porque faltan datos, pero es posible hacer unas consideraciones generales, poniendo como base el mercado artístico asturiano y planteando como duda la subsistencia de un negocio que, en su concepción autónoma, apenas tiene un centenar de años.

¿Cuánto vale una obra de arte?

Es la pregunta del millón: ¿cuánto se debe pagar por una obra de arte? Y la de los 450 millones esta otra: ¿cuánto se debe pagar por una obra maestra de Leonardo, de Gauguin, de Pollock, de Cézanne, de Rothko, de Picasso? Porque 450 millones de euros es lo que se pagó por Salvator Mundi, pintura atribuida sin demasiada consistencia a Leonardo da Vinci, subastada en la sala Sotheby’s de Nueva York el 15 de noviembre de 2017 por esa cantidad astronómica, que sigue haciendo de ella el cuadro más caro de la historia.

Que el asunto es complejo lo demuestra que a veces se pretenda confundir la cantidad aportada con la calidad de la obra adquirida, llevados por la distorsión que provocan las subastas y el sensacionalismo. Para dirimir la cuestión tan espinosa del valor de las obras de arte es práctico usar términos económicos que permitan distinguir, por ejemplo, entre valor de uso y valor de cambio, que admiten la obra de arte convertida en mercancía pero sin degradar su finalidad sin fin, otorgándole otras posibilidades. Todo lo que se genera revierte en la obra. Al artista no hay que recompensarlo por el tiempo dedicado a realizar su producción, lo que se conoce como valor-trabajo, sino por todo lo que aporta y se materializa en sus manos, con el conocimiento adquirido a lo largo de una vida y que separa el arte del mero oficio y de la artesanía.

En arte se sigue admitiendo por otra parte el valor de intercambio o trueque, que hace que el autor pueda cambiar sus obras por otras cosas, como útiles para trabajar o las obras de sus amigos y colegas. Lo que complica la fórmula es cuando en ese intercambio se introduce el valor monetario, que hace que la obra entendida como mercancía se cambie por dinero para ganarse la vida y seguir produciendo arte. El dinero, muchas veces, acaba convirtiéndose en el único valor de la obra de arte y produce enormes contradicciones, puesto que el precio es una convención, muy subjetiva, que al intentar objetivarse acaba haciendo por ejemplo que un cuadro de un mismo artista valga más si es grande que si es pequeño, con independencia de su calidad.

Valor añadido y valor artístico

El arte tiene además un notable valor añadido, pues con unos materiales relativamente pobres como pinceles, pigmentos y lienzos es capaz de obtener objetos muy demandados. Es paradójico que tengan un gravamen alto, del 21%, de IVA, que es un impuesto al consumo y que por tanto no debería ser castigado sino fomentado, siendo mejor para las arcas públicas. Si a eso se añade la inflación que inevitablemente produce su venta en galerías, que se llevan por lo general el 50% del precio total, el arte se vuelve un objeto de lujo, al alcance de muy pocos, y queda sometido al mercado, en el que el dinero sólo llama al dinero, sin importarle lo que se compra.

Es ahí donde entran los fondos de inversión y los especuladores y sobre todo las subastas, que tiran los precios tanto por arriba como en especial por lo bajo, con ofertas de salida a veces irrisorias. Y aunque sean elevadas: en 2023 el artista español cuya obra más dinero movió, detrás de Picasso y Miró, fue el asturiano Edgar Plans, cuya producción obtuvo nada menos que 11 o 12 millones de dólares. Pero como la mayoría de los beneficios se obtuvieron en subastas de Asia y Estados Unidos, en las que no existe el derecho de participación del autor, que por ejemplo en España le garantizaría un 4 o un 3% del total, resulta que de toda esa cantidad sólo recibió una pequeña parte. Al final lo que se consigue es que el artista se venda, su firma se utilice como marca, se someta a la dictadura de la novedad que el marketing impone y se produzca la devaluación artística, contra la que no puede luchar ni el anti-arte en su versión más crítica.

El arte ha de tener un valor por sí mismo, un valor artístico, que impediría sin ir más lejos que la obra de Evaristo Valle o Nicanor Piñole saliera en las casas de subastas o en las páginas de venta online por tan solo 800 euros, como está sucediendo. Una de las más importantes demandas que se está haciendo a los profesionales es el servicio independiente en tasación de obra de arte, con el que se busca la manera de hacer objetiva una valoración, lo que explica el éxito de métodos como el de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) o de RedCollectors de Elisa Hernando. En Asturias la obra de los artistas veteranos o del mercado secundario apenas se toca.

Galerías y ferias

Aparte de los marchantes, que los hay aunque un tanto ocultos, los principales agentes de este mercado son las galerías de arte, que comercializan la obra de los artistas y cumplen una importante función en la creación de patrimonio, en la producción y la difusión de las obras artísticas y en la promoción y representación de los artistas. Como empresa privada busca el legítimo beneficio pero, por estar abiertas al público, son también espacios culturales donde los ciudadanos pueden acceder a la creación más actual, como describe el código deontológico del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC).

Podría parecer que el hecho de que en España se mueva el 1% del mercado mundial del arte su importancia es poca, pero en realidad es la séptima potencia mundial junto a Japón y Corea del Sur. En Asturias se encuentran galerías sólidamente asentadas no sólo en el panorama local sino en el nacional e internacional y hay varios espacios alternativos y jóvenes que luchan por abrirse un hueco dentro del sector. Es una de las regiones de España con mayor número de galerías de arte, unas quince, lo que supone el 6,5% de las galerías del país, por encima de Andalucía y sólo por detrás de Madrid (28%), Cataluña (22%) y Comunidad Valenciana (12%).

Y eso que la comunidad sólo tiene una provincia. En el territorio trabajan dos asociaciones, una regional, la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Asturias, y otra local de Oviedo, algo que sólo sucede en otras comunidades como Cataluña. En la de Asturias participan 13 asociados y hay varios espacios más abiertos recientemente que se irán incorporando. Como su ámbito es global, y la tendencia general es que las galerías se vayan desmaterializando y reduciendo sus espacios locales, las ferias han adquirido gran importancia para ellas, lo que también afecta a los artistas asturianos.

Siete galerías asturianas participaron este año, 2025, en la Semana del Arte de Madrid: ATM, Aurora Vigil-Escalera, Arancha Osoro, Espacio Líquido, Llamazares Galería, Lucía Dueñas y Zooh Microgallery, con presencia en ARCO, ArtMadrid, UVNT e Hybrid. Hace años que las galerías de Asturias van a ferias internacionales, centrando sus esfuerzos en Europa (Berlín, Londrés, Turín, Lisboa) y Latinoamérica (Miami, México DF, Lima) e incluso en Abu Dabi. En 2025, a pesar de cómo está el mundo de revuelto, han participado en ferias de Texas, Lima, Viena o Basilea.

Según datos aproximativos del Estudio sobre la Industria Cultural en el Principado de Asturias (2022), se comprueba que la mitad de las galerías asturianas factura menos de 50.000 euros anuales y sólo el 10% más de 300.000. El 50% de sus ingresos de las galerías procede del mercado asturiano, el 26,7% de coleccionistas residentes en otras comunidades autónomas y un 23,3% de coleccionistas extranjeros. Si se diferencia entre sector público o privado, se comprueba que el 27,6% de los ingresos de las galerías procede de compras realizadas por la Administración y el 72,4% restante de coleccionistas privados.

En función de su naturaleza, el 73,5% de los ingresos de las galerías los genera su propia actividad, el 20,3% son ayudas públicas (en su inmensa mayoría del Principado de Asturias) y otro 6,3% son ingresos de otra procedencia, generalmente privada. Hay galerías que incluso en los tiempos difíciles de la Covid recibieron más de 45.000 euros y cubrieron con ayudas públicas más del 35% de su presupuesto. Además, en la Feria de Arte de Oviedo realizan compras tanto el Museo Bellas Artes de Asturias como su Asociación de Amigos.

Es difícil saber cuánto de este caudal repercute en los artistas asturianos, porque, aunque las asociaciones profesionales recomiendan que las relaciones entre artistas y galeristas se basen en un contrato o acuerdo con validez jurídica en el que se detallen cuáles son las obligaciones y los derechos de cada una de las partes, ésto rara vez sucede.

Coleccionistas y artistas

Roto el sistema marchante-crítico, son las galerías los lugares donde se informan y asesoran los coleccionistas, que juegan un papel fundamental en el mantenimiento del mercado del arte y en la conservación del patrimonio artístico y su compromiso con la comunidad artística hace posible la actividad de los profesionales del sector, galeristas y artistas.

Asturias es buena tierra de coleccionistas. Basta con citar a los más conocidos, la familia Masaveu, Plácido Arango o Juan Antonio Pérez Simón, pero también existen otros como Alicia Aza, Eva Torre o Pablo Alonso Aja, integrados en la asociación de coleccionistas privados de arte contemporáneo más importante que hay en España, 9915, que junto con el IAC y la Universidad de Nebrija organizó por ejemplo el I Curso de Coleccionismo y Arte Contemporáneo recién celebrado en Avilés.

En este curso participaron miembros como el médico José Miguel Vegas Valle y en especial la empresaria gijonesa Candela Álvarez Soldevilla, una de las coleccionistas de arte contemporáneo más relevantes en el territorio nacional, como prueba la concesión de la Medalla al Mérito en las Bellas Artes que recibió en 2023. Acaba de inaugurar en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón una exposición con 155 piezas de su impresionante colección particular. En ella figuran artistas asturianos como Soledad Córdoba, Breza Cecchini, Isabel Gil, Avelino Sala, Federico Granell, Chechu Álava y Juan Fernández Álava, Kiko Miyares... A esta lista se le podrían sumar nombres como los de Pablo Armesto, Tadanori Yamaguchi, Noemi Iglesias, Irma Álvarez-Laviada, Helena Toraño, Manu García Fernández, Edu Carrillo y pocos más, que forman la escasa nómina de los que actualmente pueden (mal)vivir del arte, todos menores de 55 años.

Es necesario trabajar en un censo de trabajadores del arte contemporáneo en Asturias, que son alrededor de 600. De ellos, 400 aproximadamente son artistas, unos 175 mayores de 65 años, el colectivo más vulnerable, con una buena porción de mujeres. La mayoría de los menores de 40 años trabajan fuera de Asturias, ante la falta de oportunidades, a pesar de no estar entre los más desprotegidos. En general, las ayudas públicas dejan a mucha gente fuera, sobre todo a quienes más lo necesitan, aquellos que no tienen ingresos fijos y no están obligados a cotizar por no ganar lo suficiente, establecido en el salario mínimo interprofesional (SMI).

En su caso las cifras de facturación son muy bajas, ya que, aunque se supone que el 12,5% factura entre 50.000 y 150.000 euros, esta estimación es claramente exagerada. En relación con el origen geográfico de sus ingresos, el 60,9% de los mismos se genera en Asturias, el 37,2% en el resto de España y el 1,9% en el extranjero, mientras que, en función del tipo de cliente, los artistas señalan que el 25,3% de sus ingresos procede del sector público y el 74,7% del privado.

En relación con lo que son los ingresos de su propia actividad, la venta directa representa el 76,8% de los ingresos de este tipo, el 9,5% se hace a través de galerías y marchantes y el 13,6% por Internet. El 51,9% de las ventas se dirigen a coleccionistas particulares, el 35,5% a empresas y fundaciones y el 12,6% a la Administración Pública, bien directamente o bien a través de organismos, museos… Nada que resuelva la sempiterna contradicción de que los artistas, asturianos o no, sigan siendo trabajadores en precario para un mercado de lujo, con dedicación completa e ingresos esporádicos.