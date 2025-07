Barbón: "La derecha insiste en que quiero irme a Madrid, pero en 2027 aspiro a volver a presentarme"

“La ilusión que tenía en 2019 está intacta, y además tengo experiencia, ánimo y energía”, ha destacado esta mañana el presidente del Principado, Adrián Barbón, en el marco de una rueda de prensa que ha ofrecido para realizar un balance de ecuador de su segundo mandato (dos años de la presente legislatura que se suman a los cuatro años de la primera) y en la que ha desgranado veinte “hitos” para la segunda mitad del mismo.

Frente al "líder provisional de la derecha"

En su comparecencia, ha anunciado que quiere volver a ser candidato en las elecciones de 2027 y ha replicado a quienes interpretan sus planes de futuro: “Claro que quiero seguir siendo presidente si no me pasa nada malo. Si Dios quiere, voy a estar a disposición del partido y con toda la voluntad. Es más, la derecha insiste de forma permanente en que me quiero ir a Madrid y yo digo todo lo contrario, que me quiero quedar”.

En cuanto a lo que pueda suceder con el principal partido de la oposición dentro de dos años, se ha mostrado despreocupado: “Si el candidato va a ser el líder provisional de la derecha, el señor Queipo, con todo respeto, eso se lo dejo al PP. Puedo garantizarles que los resultados de las encuestas son altamente preocupantes para el Partido Popular. Por eso insisten tanto en que me voy de Asturias”.

En 2027, sólo autonómicas y municipales

Algunos líderes autonómicos socialistas han expresado su deseo de que las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027 no coincidan con elecciones generales, tal y como podría suceder si se hacen realidad las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar su mandato hasta el final. Barbón no se ha opuesto explícitamente a que haya comicios generales, pero sí ha sido taxativo: “Lo que yo quiero que haya en mayo del 27 es elecciones autónomas y municipales”.

Financiación catalana

Con relación a los dos plenos consecutivos que se celebrarán en la Junta este próximo lunes para expresar el rechazo de Asturias al pacto fiscal entre los gobiernos de España y Cataluña, Barbón no ha garantizado el apoyo de los diputados socialistas a la proposición no de ley (PNL) del PP: “Eso es algo que está trabajando todavía el grupo parlamentario, que es quien siempre fija el sentido del voto”. Sin embargo, exigió el apoyo de los populares a la PNL impulsada por la izquierda (PSOE, IU-Convocatoria y la diputada Covadonga Tomé): “Es una PNL clarísima, que resume muy bien la posición de Asturias y defiende los intereses de Asturias”. Según el líder del Ejecutivo autonómico, ambas iniciativas parlamentarias son “totalmente distintas”. Y puntualizó: “Una obedece a un argumentario clarísimo que viene de Madrid y la nuestra la hace aquí, en Asturias”.

Amor Domínguez

Logros del mandato: demografía y empleo

En su balance de éxitos del mandato, el presidente Barbón citó, entre otros, que “no hemos bajado del millón de habitantes”, que “hemos pasado del aislamiento a la hiperconexión, con la variante de Pajares y la mayor conectividad aérea de nuestra historia”, que “hemos conseguido bajar de 50.000 parados por primera vez desde el año 2008”, y que, “si no se tuerce la economía como consecuencia de la guerra nuclear y del presidente Trump, esperamos superar pronto la barrera de las 400.000 personas cotizando en Asturias”.

Un epígrafe remarcado por el presidente regional hace referencia a los jóvenes: “Vienen más jóvenes a vivir a Asturias que jóvenes de Asturias se marchan”.

Asimismo, ha enfatizado la capacidad de negociación de su Gobierno: “Seis años de gobierno sin mayoría absoluta y seis presupuestos”.

Libertad de prensa

Barbón ha subrayado su disposición a rendir cuentas a los ciudadanos: “Soy seguramente el presidente de Asturias que en los últimos años más veces se ha expuesto a las preguntas de los periodistas. Lo hago encantado porque creo en su trabajo, en la libertad de prensa y en que a través de ellos los ciudadanos de Asturias puedan tener la comunicación de los grandes asuntos de Asturias”.

Palabra empeñada con Asturias

Sobre su disposición futura, ha indicado que aún está sometiéndose a pruebas médicas por su problema de salud intestina, pese a lo cual su voluntad política no flaquea: “Sigo trabajando con la misma ilusión que tenía en el 20 de julio de 2019, cuando tomé posesión, y con más fuerza aún, porque estos seis años de experiencia como presidente me hacen comprometerme y nuevamente empeñar mi palabra con Asturias”.