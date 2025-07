Borja Fernández, presidente de Unión Rural Asturiana (URA): "El Gobierno de Barbón desconoce el campo, parece que le estorba"

Después de 23 años sin elecciones, el campo asturiano decidió hace dos días su futuro. Los agricultores y ganaderos quisieron una renovación y optaron masivamente por la candidatura de Unión Rural Asturiana (URA), que con tan solo tres años de vida obtuvo el 47,61 por ciento de los votos. Borja Fernández (Soto de Rey, Ribera de Arriba, 1991), líder de esta organización, afronta esta etapa dentro del Consejo Agrario con un largo listado de "problemas" en el sector.

-URA ha arrasado en las elecciones. ¿Se lo esperaba?

-Los resultados han sido muy positivos. Aunque la participación fue baja, aumentó con respecto a convocatorias anteriores, como la de 2002. Me habría gustado una participación mayor, pero la diferencia de votos ha sido clara. No hay duda de que ahora mismo somos la organización con más apoyo del sector.

-¿Cuáles son sus objetivos a corto plazo?

-Se lo dije ayer al Consejero: hace falta un cambio de modelo en el medio rural y en la Consejería. La interlocución con las organizaciones debe ser más frecuente. Y los pagos de ayudas tienen que agilizarse. Por ejemplo, las ayudas del mosquito se aprobaron en septiembre de 2023 y se pagaron hace apenas un mes. Eso no puede ser.

-¿Por qué más tienen pensado luchar?

-Por la eliminación de burocracia innecesaria. También hay que revisar normativas de bienestar animal que están estrangulando al sector. Hay que dejar trabajar al ganadero dentro de unos límites, pero sin tanto ahogo.

-En la campaña ha insistido mucho en la burocracia, ¿qué está pasando?

-Es asfixiante. Hay normas que no tienen sentido práctico. Las inspecciones se han vuelto constantes: en un mes puedes tener tres o cuatro. Eso empuja a mucha gente a abandonar. No se puede vivir así.

-Ese abandono ha hecho que el número de personas que viven del campo haya bajado notablemente en los últimos años. ¿Hay relevo generacional?

-Hay jóvenes que quieren seguir, pero el sector no es viable. Con precios bajos, costes altos, fauna descontrolada y mucha burocracia... Como decía antes son las políticas las que los están empujando a abandonar.

-URA es una formación con mucha masa social joven.

-Sí, tenemos muchos ganaderos jóvenes afiliados. Pero todos dicen lo mismo: están ahogados, sobre todo, por la Administración.

-El jueves dijo que los resultados son una advertencia a las políticas de Adrián Barbón, ¿en qué están fallando?

-En el desconocimiento del campo. La normativa es cada vez más severa y no se cuida al ganadero. Además, ahora mismo el turismo está desplazando a la actividad ganadera. Se prioriza el turismo rural y parece que el campo estorba. Eso está generando malestar en el sector.

-Ser tan críticos con el actual Gobierno regional hace que algunos les vinculen a la extrema derecha. ¿Es cierto?

-En nuestra organización hay gente de todas las ideologías y no tenemos vinculación con ningún partido. Tampoco tenemos financiación. De hecho, no pudimos ni mandar el voto a casa por correo... Si estuviésemos vinculados a algún partido, ya le digo yo que esto no nos hubiese pasado.

-Tienen varios frente abiertos, ¿qué está pasando con la IGP Ternera Asturiana?

-Estamos en contra de la gestora que se impuso, sin elecciones. Y además se nombró presidente a un líder sindical, en plena campaña electoral. Nos parece inaceptable. Defendemos que los socios elijan al presidente mediante votación democrática.

-Otra crisis es la de la leche...

-Aunque los costes han bajado, el precio de la leche sigue estancado. Lleva unos cuantos años en 40 y pico céntimos. No hay rentabilidad. La industria marca el precio y ese precio no sube. Esto es algo que tenemos que hablar con la Administración.

-En cuanto al tema del lobo, tienen una idea clara.

-Sí, hay que apoyarse en los cazadores. Desde URA creemos que hasta que el Principado no se apoye en las cuadrillas de cazadores, no habrá control real. Los daños aumentan y la fauna está descontrolada. Se ven lobos en zonas donde antes no había, como en el concejo de Oviedo.

-¿Qué pasa con los pagos de las ayudas?

-Es desesperante. Hay jóvenes con ayudas aprobadas de 20.000 euros que tardan un año en darse, y además en fracciones. No puedes exigir plazos al ganadero cuando tú, como Administración, no los cumples.

-Ayer mismo, el Consejero Marcelino Marcos les tendió la mano para hablar sobre los recortes que Europa quiere imponer a la PAC.

-Sí, pero los diputados nacionales también tiene que defender las ayudas en Europa. En torno a la PAC hay mucho desconocimiento, no es una ayuda al ganadero, es una ayuda a toda la sociedad. Gracias a ella, los costes de producción no se trasladan al consumidor. Si desaparece, el precio de la carne y la leche se doblaría. Así que, si los políticos no defienden la PAC, lo vamos a pagar todos en el supermercado.

-¿Por qué cree que el campo eligió a URA?

-Yo tengo una explotación de Asturiana de los Valles. Conozco de primera mano todos los problemas del campo que estamos comentando. Y, además, las organizaciones tradicionales no han dado la talla. En temas como la tuberculosis o la IGP nos dejaron solos. Y cuando el campo salió a la calle, solo URA estuvo con los tractores. El sector tomó nota y el jueves votó.

-Manifestó su deseo de trabajar codo con codo con el resto de organizaciones...

-Sí, queremos trabajar con todas, pero pedimos renovación total de sus direcciones porque no compartimos su forma de actuar en los últimos años. Nos dejaron solos en muchas de nuestros propuestas y considero que no entienden las necesidades actuales. Necesitamos aire fresco.