El catálogo del CSIC: de luchar contra el párkinson a quitar el moho de la dana

"Inversión en futuro". Eso es lo que ofrece el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que ayer, bajo el lema "La Ciencia de Todos", hizo público en la Cámara de Comercio de Oviedo el catálogo de Tecnologías de 2025, con 100 investigaciones en once áreas del conocimiento.

Hace apenas unos días, se llevó a cabo en el HUCA una intervención pionera para reducir los síntomas de párkinson en una mujer. Tras la dana de Valencia, un sistema novedoso evitó la masificación de moho en muchas casas facilitando su rehabilitación. Y, en Etiopía, el desarrollo de nuevas tecnologías ha heho posible la potabilización del agua. Son algunos ejemplos de avances incluidos en el catálogo que facilitan la vida de las personas y detrás de los cuales hay una palabra: ciencia.

"Nuestra contribución a la sociedad es hacer ciencia al máximo nivel", defendió la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino Matute, durante el acto de presentación. "Este año hemos elegido hacerlo en Asturias porque es una comunidad que está apostando muy fuerte por la ciencia", explicó.

La publicación del documento se produce tres meses después de que el Principado aprobase su Ley de Ciencia, que busca "impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la región", tal y como defendió el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, durante el acto: "Animo a la comunidad científica a observar a su alrededor y explorar todas las oportunidades".

Porque en el día a día de las personas es donde se encuentran los problemas que, con investigación, pueden tener una solución. Por ejemplo, la infertilidad. Según un estudio incluido en el catálogo, la tasa de éxito en el primer ciclo de una fecundación in vitro es del 50 por ciento en mujeres menores de 35 años, un porcentaje que disminuye al aumentar la edad, obligando a someterse a más ciclos. Está comprobado que, en la mayoría de casos –cerca del 22 por ciento– el problema es por un factor mixto. Es decir, los espermatozoides no son capaces de fecundar los óvulos por algún tipo de incompatibilidad. Por eso, el CSIC ha desarrollado una técnica que permite el análisis de los espermatozoides, seleccionando aquellos "de mejor calidad y capacitación espermática", aumentando significativamente las posibilidades de éxito desde el primer ciclo de fecundación in vitro.

El catálogo se presentó con la intención de poner los avances científicos a disposición de las empresas. Entre las innovaciones seleccionadas se incluyen una colección del Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC) de cepas bacterianas de origen natural con capacidad mejorada para modular el microbiota intestinal o fortalecer el sistema inmunológico. También destacan terapias eficientes en el tratamiento del cáncer de mama más agresivo, impulsadas por el Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC-CSIC) o un sistema de diagnóstico y seguimiento de la evolución de la Esclerosis Múltiple.

Las encargadas de mostrárselo al público asistente fueron las técnicos de Transferencia del CSIC María Luisa Carrascoso e Isabel Masip. Ambas explicaron que en el Centro cuentan actualmente con unas 600 familias de activos protegidos: "La mayoría son patentes, pero también tenemos softwares o composiciones". Lo que se busca con el muestrario es seleccionar las tecnologías "más diferenciales" con respecto a técnicas o servicios que ya se encuentran en el mercado. "Queremos que las empresas conozcan todas las capacidades que tienen a través del CSIC", explicó Carrascoso.

Estos avances, además, son posibles gracias a la colaboración público-privada. Algo que subrayó el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres: "Ciencia y empresa deben trabajar en conjunto para garantizar el futuro". Y agradeció haber elegido la Cámara de Comercio para la presentación ya que supone "una apuesta por los empresarios". Además, destacó la importancia de ir de la mano: "El progreso no se improvisa, sino que se contruye con trabajo, inversión y proyectos".

Una idea que corroboró la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino. "A lo largo de este año, además de las investigaciones, también hemos realizado un trabajo e inversión para evaluar nuestras propias empresas –111 en total– con el objetivo de saber cuánto empleo crean y que se puede mejorar", explicó Del Pino.

Algo que demuestra que parte de esa financiación privada se destina a la creación de empleo. "Somos casi 17.000 personas en toda España y en todas las áreas", celebraron desde CSIC, al tiempo que destacaban que sus logros son para el bienestar social, económico y cultural para el conjunto de la sociedad.