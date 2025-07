La geotermia en Hunosa nació al calor del cierre de los pozos mineros: así funciona la energía con la que la Universidad ahorra un 15% en su factura

En 2004 acepto encantado incorporarme por segunda vez a Hunosa con Juan Ramón García Secades como presidente. Lejana ya mi primera incursión profesional a finales de los 70, donde una inteligencia natural como la de Alberto Sanz Villota había iniciado la explotación a Cielo Abierto en Turón. Eran tiempos de expansión productiva con la incorporación de esta forma de extraer complementaria a la subterránea. José Manuel Fernández Felgueroso entendió que debíamos aprender de aquellos que nos precedían y así pasé un año recorriendo las explotaciones a Cielo Abierto del Reino Unido, pertenecientes a la National Coal Board.

Volviendo a los 2000, con una producción en descenso y los cierres de pozos en marcha, nos concentramos en analizar el valor patrimonial de Hunosa, pero en su sentido más amplio, empezando por lo que mejor conocíamos: la profundidad, extensión y fracturación producida por las labores subterráneas.

Para ello creamos una Dirección de Nuevos Desarrollos eligiendo a César Cordero Escosura, ingeniero de Minas con amplia experiencia en minería y vocación internacional, para liderar un joven equipo de Ingenieros y Geólogos encaminado a conocer el potencial de nuestra Empresa en Agua, Metano y Captura y Almacenamiento de CO2.

Otro pilar sólido fue el acuerdo alcanzado con la Universidad de Oviedo de la mano del catedrático Jorge Loredo Pérez y el Instituto Geológico y Minero dirigido por Miguel Luis Rodríguez González. Ambos aportaron conocimiento y jóvenes profesionales al equipo.

Los pozos cerrados son verdaderos embalses subterráneos de agua, que se puede incorporar, tras el debido tratamiento, tanto al suministro como al refuerzo de caudales de los ríos en estiaje o incluso como "pozos de tormentas" en evitación de inundaciones. Anualmente se desaguaban un total de 37 millones de m3 de nuestras explotaciones.

La eficiencia de las modernas bombas de calor agua-agua se mueve entre 3,5 y 5,5. Esta es la esencia de la reunión mantenida en octubre de 2006 con Fernando Pendás Fernández y Santiago Jardón Palacio, el primero codirector de la tesis doctoral sobre Geotermia que estaba redactando el segundo. La posible utilización del calor contenido en el agua, en base a los formidables rendimientos de las bombas de calor agua-agua nos llevó a replantearnos la investigación, sin abandonar la labor ya iniciada de conocimiento del "tesoro" sobre el que estábamos aposentados.

Fernando Pendás y Jorge Loredo / .

Una bomba de calor de compresión mecánica es un elemento muy simple que consta de un evaporador, compresor, condensador y válvula de expansión, donde la única energía la consume el compresor. La eficiencia de la misma se mide por su COP [Coefficient of Performance o Coeficiente de Rendimiento, una medida de la eficiencia de un sistema de climatización o refrigeración, como una bomba de calor] que es la relación entre el efecto útil conseguido y el consumo energético para conseguirlo.

Aquí empezó nuestro trabajo sobre la Geotermia. Islandia es la referencia habitual para este tipo de aprovechamiento energético, si el gradiente térmico medio de la corteza terrestre es de 30º por kilómetro allí, en los basaltos se mueve entre 47 y 86º. Es lógico que tengan aprovechamientos directos de centrales que utilizan el vapor de agua generado a muy alta temperatura.

Ejemplos de geotermia de agua a bajas temperaturas también existían y particularmente interesante es el que nos llevó a asistir a la inauguración del aprovechamiento de las minas ya cerradas de Heerlen (Holanda) en octubre de 2008. Fue una gran celebración con los exmineros, valiosa para conocer las instalaciones de equipos y los resultados de climatización de los edificios colindantes. Aquí nos acompañó Belén Garzón Súcar, premio extraordinario de la Escuela de Minas y quién que pasó a ocuparse específicamente de la geotermia en la Dirección.

Belén Garzón, ante el esquema de Heerlen / .

El conjunto Barredo-Figaredo funciona como un embalse minero. El proceso de inundación se inició en abril de 2007 en Figaredo con el abandono del bombeo escalonado. Se monitoreó todo el proceso tomando datos de nivel de aguas, temperaturas, pH y conductividad eléctrica. La temperatura de las aguas, entre 19 y 25º es la correcta para el aprovechamiento previsto. El pozo Barredo, por ser el brocal más bajo se convierte en el punto de desagüe idóneo para evitar el rebote de aguas.

El 11 de mayo de 2009 se instala en la caña del pozo la primera bomba sumergible Grundfos sostenida por una tubería flexible Rylbrum autoportante que permite situar el punto de toma en la profundidad elegida.

Coincide en el tiempo la construcción de dos edificios del campus de Barredo situados a 250 metros que se convierten en la primera experiencia de utilización. El Edificio de Investigación para el que se diseña un sistema de climatización de que requiere 250.000 metros cúbicos de agua de mina al año y la Residencia de Estudiantes para el que se diseña calefacción con suelo radiante que precisaría 158.000 metros cúbicos/año. Para su adaptación frente a la climatización convencional inicialmente prevista, contamos con la inestimable colaboración del arquitecto Arturo Gutiérrez Terán Director del Proyecto del Centro de Investigación.

Para la Universidad el ahorro económico será del 15 % en la Residencia de Estudiantes y del 20 % en el Centro de Investigación, con una reducción de emisión de 145 toneladas/año de CO2.

La gran oportunidad se presentó con la construcción del nuevo Hospital Alvarez Buylla situado tan solo a 1,6 kilómetros del brocal del Pozo Barredo que posibilitará alcanzar un alto rendimiento debido a los consumos simultáneos de frío y calor que una instalación moderna de estas características conlleva.

Para ello el caudal de agua necesario sería de 1,2 millones de metros cúbicos anuales de agua de mina. El ahorro económico total será del 15% y se prevé una reducción de 1.400 toneladas/año de emisión de CO2.

Cuando ya estaba a punto de iniciarse alguien, siento no acordarme quién, me preguntó ¿Esto funcionará? A lo que le contesté: "No se preocupe, si algo sabemos hacer bien los ingenieros de minas es bombear agua".