Mágicas montañas: De Fuente Dé a Fuente Dé pasando por San Carlos y La Padiorna

En agosto de 2001 participé en una de las salidas de montaña más numerosas que recuerdo, salvo, claro está, las convocatorias para celebraciones colectivas. Nada menos que quince personas nos dimos cita en Barro (Llanes) a las siete de la mañana para participar en una travesía montañera que tendría por escenario la zona meridional del Macizo Central de los Picos de Europa, toda ella en terreno cántabro. El más veterano del grupo era Francisco Izquierdo, con sus 71 años. Y había un novel, Maxi Lozano, un joven empresario vasco, socio de mi amigo Quico González Fueyo, que, tras haber tenido una buena carrera futbolística, deseaba probarse como montañero. Óscar Arias estaba al frente de un grupo que, desde el principio, mostró afán colaborativo, comenzando por la puntualidad. Prueba de ello es que estábamos todos en Fuente Dé bastante antes de las 9 de la mañana, hora en que comenzaba a funcionar el teleférico. El grupo entero entró en el primer viaje. Una nube impedía ver el final de la ascensión. En realidad era un banco de niebla, no muy espeso, que atravesamos por completo para llegar con pleno sol al final del corto viaje, que en pocos minutos salva un desnivel de casi 800 metros. Poco después nos hacíamos la foto del grupo en el llamado Mirador del Cable, que forma parte de las instalaciones del teleférico actual, que funciona desde 1966 para transportar montañeros y turistas. La imponente Peña Remoña ponía a la foto un fondo espectacular.

Cable, ¿qué cable? Muchos dimos alguna vez por supuesto que el "cable" que se menciona es el que nos sube desde Fuente Dé. Pero es un error. De él ayuda a salir "La minería en los Picos de Europa", el estupendo libro escrito por Manuel Gutiérrez Claverol y Carlos Luque Cabal, que me había regalado en el otoño anterior a esa salida Avelino Suárez, que, por cierto, formaba parte de expedición que he empezado a relatar. Claverol y Luque nos dicen que el cable que dejó su nombre para la posteridad fue uno que habían tendido a finales del siglo XIX y prestó servicio hasta 1943, en que dejó de funcionar porque lo había hecho la extracción de minerales en la zona. Esos minerales eran de zinc y bastaba con que rocas como la esfalerita, que lo contenían, tuvieran un 5 por ciento de ese mineral para que fueran rentables. En la zona, y muy especialmente en la Vega de Liordes, pueden encontrarse no pocas huellas de actividad minera. Como alternativa al cable original se construiría un camino de carro como medio de transporte. Parece inverosímil, viendo su estrechez y las tremendas curvas de su zona superior, que se pudiera circular por esos "tornos", que, por si fuera poco su dificultad, le añadían el peligro que en su zona más alta están trazados al lado de un verdadero precipicio. En el Oriente de Asturias y en la zona cántabra limítrofe se llama tornos a las curvas muy cerradas y en pendiente. Los Tornos de Liordes son cuarenta y ayudan, aunque sea a costa de dificultades, a salvar el precipicio que hay entre la Vega de Liordes y la de Fuente Dé.

Melchor y Avelino, con el pico San Carlos a sus espaldas. / M. F. D.

Hacia la Canal de San Luis. Apenas dejado el mirador teníamos a la vista a nuestra izquierda la Canal de San Luis. Nos dirigimos hacia ella para introducirnos en el ámbito montañoso que nos esperaba. A posteriori pensaríamos que hubiera sido mejor situarse en la senda, ancha y con buen piso, que conduce hasta la Vueltona para luego, al llegar al borde de la senda que sube hacia el centro del Macizo Central, girar a la izquierda. Haciendo esa ruta, que suponía un rodeo, nos hubiéramos ahorrado una buena parte del esfuerzo que hubimos de hacer en varias subidas y bajadas con piso incómodo. Pero, en fin, a la Canal de San Luis acabamos llegando; y comenzamos a ascender por ella. Enfrente teníamos la Torre del Hoyo Oscuro, hacia la que debíamos avanzar, aunque no hasta el final. Dejamos a un lado la Torre de Altaiz (2.335 metros), que por este lado tiene una pared muy respetable y, superando las incomodidades del último tramo de la Canal de San Luis, que en su fondo acumula llambrias y bloques que complican el avance, nos acercamos a nuestro primer objetivo. Estábamos cerca de la Collada Verde, que es uno de los bordes del gran Hoyo Sin Tierri, uno de los joos más netos que se pueden encontrar en los Picos. Lo bordeamos con cuidado hasta llegar a enfrentarnos a la montaña que se nos ofrecía a la vista.

En la cumbre del San Carlos. Se trataba del Pico San Carlos, cuya conquista no es difícil pero sí incómoda. La ladera es pendiente y se progresa con dificultad porque el terreno que se pisa tiene mucha pedriza y abundante piedra suelta. No hace falta trepar. A lo sumo se agarra uno a la peña para asegurar algún paso. En uno de esos flanqueos me rocé con una arista, afilada con un cuchillo, y sentí un corte en el antebrazo izquierdo, cerca del codo. Era una herida pequeña y muy superficial, pero comenzó a sangrar. Oscar Arias, que está en todo, sacó de su mochila una toallita que impregnó con alcohol y me limpió la herida, sobre la que colocó luego dos tiritas cruzadas. Y la herida dejó de molestar.

Alcanzamos al fin la cumbre del pico San Carlos (2.392 metros), en la que han levantado una especie de muro proyector. Debe ser contra el viento, porque, aunque haga sol, la brisa que sopla puede hacer desapacible el lugar. Pero ello no impide que podamos disfrutar del paisaje, que tiene alicientes tan espectaculares como la cercanía de Peña Vieja, que, al otro lado de los Hoyos de Lloroza, que hemos atravesado, muestra su admirable perfil. Es demasiado alta (2.617 metros) para que lleguen a ocultarla las montañas cercanas, sobre las que se eleva dominante. Si giramos la vista hacia la derecha veremos al fondo, y ya lejos de los Picos de Europa, el Espigüete, en territorio palentino, que es una montaña importante. Bajo nuestros pies se contemplan el final de la Canal de San Luis, la ladera que sube hacia la Collada de las Nieves y, sobre ésta, el Pico de la Padiorna con su sombrerete de piedra.

José Luis, Mandi, Charo y Avelino, en la cima de La Padiorna. / M. F. D.

En La Padiorna. En la bajada fui de los últimos en llegar a las llambrias que marcan el cambio de vertiente. Los de cabeza ya estaban en La Colladina de las Nieves. Muy propiamente subimos hacia ella dejando a la derecha un gran nevero. Lo hicimos por su borde, todos menos José Luis Martínez, que, fiel a sí mismo, prefirió coleccionar sensaciones diferentes y, por supuesto, más difíciles o incómodas. Una vez en la Colladina, tan hermosa, la tentación de subir hasta la Padiorna (2.319 metros) es irresistible. En seguida estábamos arriba. Me esperaba un disgusto. Según el indicador de mi cámara ya llevaba hechas 40 fotos, lo que me extrañaba, porque el carrete era para 36. Rebobiné, o eso creí, y abrí la cámara. Y descubrí, con dolor, que todo el rollo había salido del chasis y estaba desprotegido al otro lado. En consecuencia, al abrir la cámara todas las fotos hechas hasta entonces se habrían velado. Asimilé el disgusto, qué remedio, e inserté otro rollo. Y comencé a hacer fotos, pues había de qué. Las vistas desde la cima de La Padiorna eran espléndidas, porque la luminosidad del día reforzaba la belleza del paisaje. Hacia el Norte no digamos. El Pico San Carlos lucía muy hermoso desde aquí. La Vega de Liordes se veía espléndida. Y qué decir de las montañas en general y una por una. La Torre del Hoyo de Liordes llamaba la atención y más aún la Torre del Friero, por su espléndido aislamiento, diríase que elegido a propósito. Y qué decir de Peña Santa, que cerrando el horizonte al fondo, desplegaba su soberbia cara Sur.

Gracias, señora niebla. Emprendimos la bajada hacia la Vega de Liordes por un terreno que pronto dejó de ser camino para hacernos transitar por encima de las llambrias. Así, perdiendo altura poco a poco y acabamos metiéndonos en el seu de la Padiorna, que acabó conduciéndonos a su bifurcación: un ramal baja hacia la Vega de Liordes y otro, en dirección opuesta, se encamina hacia las Colladinas y el Collado Jermoso. Nosotros íbamos hacia la Vega de Liordes. En una pradera dominante nos sentamos a comer algo. Y vimos que se estaba moviendo la niebla y que pronto nos alcanzaría. Pero, sobre todo, que nos recibiría a todo trapo –nunca mejor dicho– en los Tornos de Liordes. Fue una suerte, porque el largo inicio de la bajada no puede ser más intimidante. Los que habíamos hecho esta ruta con anterioridad sabíamos lo que impresionaba el abismo que, al principio, se veía si se miraba hacia abajo desde el borde de la estrecha ruta por la que había que descender.

Avelino Suárez, en la cumbre de La Padiorna, con la Torre del Friero y Peña Santa, entre otras grandes montañas, al fondo. / M. F. D.

Sin verlo, por la niebla, mejoraba algo la confianza, pero toda precaución seguía siendo poca, pues además de la estrechez y las revueltas del camino, el suelo –a veces pedrero; otras polvillo– era deslizante. Mandi Suárez Solís terminó conmigo de completar el papel de buen samaritano que había asumido antes de comenzar el descenso (Ver relato aparte). Advirtió mis precauciones, se puso a mi lado y me acompañó a lo largo del interminable descenso, que se hizo más tolerable cuando, a medio trayecto, con los tornos ya convertidos en una cuesta normal, se disipó la niebla y a nuestra vista se ofrecieron el praderío y los coches de Fuente Dé. Eran las cinco de la tarde cuando, con las piernas muy cansadas, por el esfuerzo y la tensión, completamos el descenso, poniendo punto y aparte a una jornada montañera muy especial. No digo fin porque nos quedaba contarlo.

Mandi, cirujano de montaña

Estábamos en el seu de La Padiorna, cerca ya de la Vega de Liordes, cuando a Alberto Palacio le ocurrió algo muy llamativo: se le soltó la suela de una de sus botas. Y en la mochila no llevaba calzado de repuesto. Tremendo, con lo que quedaba por andar. O eso hubiera sido si en el grupo no hubieran estado Armando (Mandi para los amigos) Suárez Solís y su mujer, Charo.

Mandi Suárez Solís, cosiéndole la suela de la bota a Alberto Palacio. / M. F. D.

Porque Mandi es cirujano y nos demostró allí mismo que es capaz de coser todo lo que sea necesario. Si lo habitual es que lo haga con la piel de los pacientes, ahora le tocaba la bota de un montañero. Y no lo dudó. Su mujer fue una colaboradora estupenda. Ella de encargó de obtener sutura. Sacándola del pantalón de Alberto, se la dio a su marido, que pidió al compañero de expedición que se tendiera en el suelo y levantara el pie izquierdo. Y en esa postura le cosió la suela. Toda ella y tan bien, que Alberto pudo hacer sin problema los muy complicados Tornos de Liordes.