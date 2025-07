El plan de adelgazamiento de Duro Felguera: ERE de 249 trabajadores, traspaso de otros 156 a Indra y más salidas con la cesión de contratos

El grupo asturiano Duro Felguera puso ayer cifras a su anunciado expediente de regulación de empleo (ERE). La compañía, en preconcurso de acreedores, plantea la salida de 249 trabajadores por esta vía. Se añadirían a los 156 empleados que pasarán a Indra con la compraventa de El Tallerón de Gijón. Además, Duro negocia la cesión a otras compañías de diferentes contratos de servicios industriales que incluirían el traspaso de más personal.

El presidente de Duro Felguera, el mexicano Eduardo Espinosa, señaló el pasado mes en su intervención en la junta general de accionistas que la empresa tiene "una estructura sobredimensionada respecto a su nivel real de actividad y productividad, tanto en costes de personal como en gastos generales". Por ello, dentro del plan de reestructuración que se está negociando con los acreedores, era "inevitable" el recorte de personal. Fuentes de Duro Felguera señalaron que, actualmente, la compañía tiene 1.400 trabajadores. El adelgazamiento se está abordando, al menos, por tres vías.

El ERE. Representantes de la dirección del grupo Duro Felguera y de los trabajadores volvieron a reunirse ayer en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) para abordar el expediente de regulación de empleo que afecta a sociedades del grupo con 699 trabajadores. El periodo de consultas de un mes comenzó a correr el pasado 11 de julio, cuando se celebró el primer encuentro. Sin embargo, en esa reunión no se pudo ni constituir la mesa de negociación por los desacuerdos en la representación de los trabajadores. En la mañana de ayer hubo acuerdo para constituir la mesa. Finalmente entra un representante de la filial DF Energy Storage en sustitución de uno de los dos que tenía el centro de trabajo de DF Operaciones y Montajes en Tarragona. "Cedimos para evitar que se enmarañara la situación", señaló Ángel Martínez, presidente del comité de empresa de Duro Felguera S. A. en representación de CC OO. "Si se hubiera aceptado desde el principio nuestra postura no hubiéramos perdido una semana de negociación", señaló Susana Fernández, representante de CSI. Una vez constituida la mesa, la representación de Duro presentó la documentación justificativa del ERE, en el que se propone la salida de 249 trabajadores de las sociedades Duro Felguera S. A., DF Operaciones y Montajes, DF Energy Storage, DF Intelligent Systems y DF Green Tech. "Somos conscientes de la situación de la empresa, que está en preconcurso de acreedores, y que el objetivo debe ser garantizar el futuro de Duro Felguera, pero también queremos garantizar el máximo de empleo posible", señaló Ángel Martínez, que no obstante dejó claro que "el ERE es una herramienta pero no es la solución única de la empresa, el plan de viabilidad debe tener más patas", entre las que citó un plan industrial con futuro; una mayor implicación del accionista principal (los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México) con aportación de capital adicional, de la banca acreedora y de la SEPI; la venta de El Tallerón a Indra; la cesión de contratos; la venta de activos (edificios y terrenos) o incluso la aportación de préstamos por parte del ICO. La próxima reunión para negociar el ERE se celebrará el próximo jueves.

La venta del Tallerón. A la salida vía ERE de 249 trabajadores (el 17% del total de la plantilla) se suma el traspaso de 156 empleados a Indra dentro de la operación de compraventa de la división DF Calderería Pesada, el conocido como Tallerón de Gijón. "Ya se nos ha comunicado la subrogación de todo el personal por parte de Indra", señaló el presidente del comité de empresa de Duro Felguera S. A.. Indra pretende convertir El Tallerón en una fábrica de vehículos blindados. "Pronto podremos ver alguna actuación de Indra en El Tallerón", señaló ayer Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado.

Cesión de contratos. El adelgazamiento de la plantilla también se producirá con la cesión de contratos. Duro Felguera está negociando con empresas como Serveo la cesión de contratos de servicios industriales y esas operaciones incluirán más subrogaciones de personal.

Unidad para exigir a SEPI apoyo a las ingenierías

El Foro por la Industria, que agrupa al Gobierno del Principado, los sindicatos UGT y CC OO, y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), suscribió ayer una declaración conjunta en la que expresa un "firme respaldo" a las ingenierías por su valor estratégico para la comunidad autónoma. Duro Felguera e Imasa están en situación de preconcurso de acreedores, Isastur aún no ha devuelto el préstamo del rescate que le concedió la SEPI y TSK busca un socio inversor para poder ejecutar su cartera de pedidos.

El Foro por la Industria considera que "las ingenierías constituyen un pilar esencial del ecosistema industrial, con décadas de experiencia, excelencia y compromiso con la innovación y el desarrollo tanto del Principado como de España". Además, destaca su impacto significativo en el PIB y el empleo. El documento las define como "una palanca de competitividad, empleo cualificado y autonomía estratégica", y aboga por que mantengan un papel protagonista en la transformación del tejido productivo.

Con esos argumentos, los firmantes instan a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a continuar colaborando y respaldando a estas empresas, con el fin de garantizar la viabilidad de los procesos de reestructuración en curso o en fase de diseño.