Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo: "La Universidad de Oviedo vive en una burbuja y no colabora para que llegue la industria de defensa"

Carlos Paniceres (Priandi, Nava, 1969), presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, dice que es de "centro", rechaza el "regate corto" y denuncia la existencia de lobbys en Asturias que dificultan el desarrollo de la región.

-¿Cómo está Asturias?

-En un momento de cierto grado de incertidumbre, con oportunidades para poder despejar el futuro y, sobre todo, impulsar un proyecto de reindustrialización. Hay cosas que van en la buena dirección, como la industria de defensa, con la llegada de Indra al Tallerón, que empujamos desde la Cámara. Pero también hay incertidumbres, sobre todo, en el caso de Arcelor, siendo muy necesario conseguir al menos el segundo horno eléctrico de Avilés. También me preocupa la situación de las ingenierías. Estamos a mitad de legislatura y hay que meter una marcha más.

-¿Cómo?

-Un amigo me decía que hemos dado un paso más, poniéndonos en el escaparate, pero con eso no vale. Hay que ir a buscar al comprador, hay que ser más agresivos. Todavía nos falta, aunque dimos algún paso, como la Oficina Económica en Madrid, que tiene un gran director con José Luis Huerta, aunque debe estar más acompañado por el Gobierno. Estamos en un momento crucial de oportunidades, pero hay que rematarlas.

-Pone de ejemplo a Indra.

-Es la nave nodriza, que hace que vengan otras naves. Mucha gente minusvaloró lo del Tallerón, y eso es que no saben ni de lo que hablan, porque podemos estar antes miles de empleos a futuro. Tenemos que romper esa cofradía del lamento, ese establishment que se queja continuamente de cómo está todo, pero no quiere que nada cambie.

-Asturias atrae más empresas de las que se van, ¿casualidad o cambio de paradigma?

-Cierto cambio de paradigma. Aunque tengamos cosas que resolver, somos una tierra de oportunidades. Pero tenemos que ser más rápidos. Mucha gente no entiende que, si alguien quiere poner una fábrica, tenga que pedir un permiso, luego otro y otro.... Siempre pongo el ejemplo de la factoría de coches para la Zalia, que pudo venir aquí y se instaló en Hungría en nueve meses.

-¿Demasiada atención al turismo?

-Hay una buena base para que las cosas vayan bien, quizá por eso la tendencia política sea tirar por ahí. Creo que también tenemos que subir el nivel y pensar qué tipo de turismo queremos atraer. Sé que el Gobierno está en ello. Tenemos un tesoro llamado Asturias que hay que dar a conocer, pero también cuidar. Disfrutamos de la costa mejor protegida, pero últimamente dejamos que se imponga la ley de la selva con el tema de las furgonetas y las caravanas. Pueden estar, pero con orden. Hay un turismo salvaje que machaca la región.

-¿Qué intuye sobre Arcelor?

-Hay dos problemas: uno son las emisiones de CO2 y el otro, el coste de la energía. Es un problema de Europa, no de Asturias. Fabricar en Brasil, Canadá o Estados Unidos y traer el producto para la siguiente fase resulta menos costoso que fabricarlo en Europa. Creo que la electrificación es fundamental. Por eso, el objetivo ahora —donde tenemos que poner toda la carne en el asador, y soy moderadamente optimista por la información que tengo— es que se pueda conseguir el horno de Avilés.

-¿Vamos a ver el anillo central?

-Es que lo tenemos que ver, porque no solo es para esta industria: se puede electrificar toda la industria, pero obviamente con energía. Los momentos económicos van a un ritmo y los políticos a otro, y lo que hoy es posible mañana no lo es.

-¿Cree en la Zalia?

-Hay cosas importantes sin resolver. Se dice que la Zalia está: pues no, no está. Le falta energía y la subestación. ¿Es posible solucionarlo? Sí, pero hay que hacerlo.

-¿El sector de la defensa es una apuesta a largo plazo?

-Tiene mucho recorrido, porque incluye transporte, construcción, ingenieros que vendrán a Asturias, importación de talento… Tenemos que estar todos alineados con esa industria. Por cierto, en todos los territorios menos en el nuestro apoyan las universidades. Aquí, en cambio, la Universidad de Oviedo está de espaldas a nuestra industria de defensa…

-¿A qué se refiere?

-No está colaborando y ha aprobado un acuerdo por el cual no va a hacerlo con ningún elemento de la industria de defensa, algo aberrante y absurdo. La universidad pública debería ser un elemento tractor. Son de esas cosas que delatan cuando alguien vive en una burbuja. Si la Universidad de Oviedo no quiere participar, nos quedará la esperanza de que llegue alguna privada…

-¿Sostiene que la Universidad vive al margen de la sociedad?

-Pues estoy bastante preocupado. Las noticias que me llegan sobre la industria de la defensa y el posicionamiento respecto a la Escuela de Minas me hacen sentir, en cierta manera, engañado. Participé en aquel debate (el del traslado de Minas) y hay actas que se pueden revisar en el Consejo Social, donde se planteaba que la Escuela de Minas iba a ser destinada a una facultad, la de Profesorado, para liberar ese espacio para la Justicia. Era un camino sencillo: solo había que hacer una inversión en Minas. La sorpresa fue que aquella decisión que yo apoyé se convirtió luego en hacer despachos y un centro administrativo, con una inversión de 3, 4 o 5 millones de euros, cuando hay otras necesidades mucho más importantes. La Universidad tiene un compromiso con la región, y el Gobierno la financia con 280 millones. Alguien dice: "Es que hay autonomía universitaria". La autonomía es la de cátedra. El Consejo Social, que representa a la sociedad, debe supervisar cómo se gasta el dinero público.

-¿No lo hace?

-Hay un riesgo porque se pretende cambiar la ley para quitarle una competencia fundamental, que es la intervención económica. Si pierde esa función, pierde todo el sentido. Me preocupa mucho eso y espero que el Gobierno regional pare ese intento. Tenemos un problema cuando las energías de la Universidad se dedican a intentar cambiar esa ley, a no colaborar con Defensa y a hacer lobby para impedir la llegada de privadas.

-¿Un lobby?

-Se está intentando presionar para dificultar la llegada de privadas, en particular la Alfonso X a Oviedo, con la que estamos en contacto a través de la Academia MIR Asturias, que cada año trae 1.500 alumnos. Esa universidad y el MIR tienen el mismo dueño y han planteado desarrollar una universidad en el Calatrava, que puede salvar al barrio de El Cristo y sería un gran impulso económico. Es una gran oportunidad.

-¿Cree que si se atasca ese proyecto puede peligrar la Academia MIR?

-Sí, estoy preocupado y se lo dicho al Gobierno. Si MIR tiene dificultades, podría trasladarse, y eso sería un drama para Oviedo. Hay un lobby que intenta bloquear su llegada.

-¿Quién controla ese lobby?

-Está ligado a la Universidad de Oviedo.

-¿Cómo se lleva con el rector?

-La relación es correcta a nivel personal, pero no comparto algunas de las decisiones que está tomando. Llevo tiempo sin hablar con él. Siempre ha habido colaboración en otros temas, pero estas derivas me desconciertan. Veo preocupantes ciertas actitudes. Pero también veo preocupantes más cosas…

-¿Cuáles?

-Vi críticas hace poco a Luis Fernández-Vega porque habló de la situación de los empresarios y le decían que no podía porque su empresa había recibido subvenciones. O sea, que porque una empresa reciba subvenciones no puede expresarse. Pues igual tiene más derecho: está en Asturias y paga los impuestos en Asturias, mientras otros que vienen en verano a pescar bonito están fuera y nos dan lecciones. Siempre digo lo mismo: lo primero que hay que hacer es comprometerse con la tierra. Esto lo enlazo con Asturias: tenemos que romper con el establishment que pretende que todo siga al ritmo caribeño. Hay que meterle otra velocidad, tener osadía, ansia, pelear.

-Alguien puede pensar que usted forma parte de ese establishment.

-La gente de Izquierda Unida nos decía que los de la Cámara éramos un lobby. Si lo somos para que esto vaya mejor, para que venga Quirón a Gijón, Indra al Tallerón, Amazon, que se desbloquee La Vega... Si eso es ser un lobby, pues sí, lo somos.

-Insiste en que hay muchas críticas y no se mueve nada.

-Es que aquí todo se critica, todo se pone en tela de juicio, pero luego, a la hora de querer cambiar algo, sale el manual de resistencia. En Asturias necesitamos romper jarrones y tener osadía. Pongo el ejemplo de la Consejería de Ciencia, uno de los grandes aciertos del presidente Barbón y algo totalmente disruptivo, porque en ese ámbito no éramos nadie y hemos multiplicado por tres o por cuatro. ¡Vaya resistencias hubo!

-¿Veremos Costco?

-¿Por qué Costco se fija en Asturias? Porque ahí está Amazon con su gran retorno, operación en la que la Cámara estuvo muy presente.

-Están pendientes las directrices de comercio…

-Abrimos ese debate con el presidente del Principado hace seis años, y es verdad que en aquel momento dio instrucciones al director general, Julio Zapico. Había un proyecto, luego otro… Enredos asturianos. Cuando no quieres resolver algo, creas comisiones. El tema de las directrices no es un tema de Costco: es que el mundo ha cambiado mucho.

-Han pasado varios meses desde las elecciones de FADE, en las que María Calvo se impuso a José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, ¿hay heridas abiertas?

-Primero quiero aclarar que mi empresa está asociada a FADE y pertenezco desde hace años a esa organización, por tanto, soy socio. En el proceso electoral hubo cosas que no estuvieron bien, incluso desde el punto de vista estético. Poco ejemplares. Pero el proceso pasó, ya está.

-¿Por qué no fue a la reunión que convocó FADE con las Cámaras?

-Se habló mucho de por qué no acudí a esa reunión, y ese es un buen ejemplo de lo que a veces pasa. Cuando uno quiere organizar una reunión con otras entidades, lo habitual es llamar por teléfono, plantear para qué es la reunión, de qué se va a hablar, qué se pretende y luego intentar agendarla. Esto nunca se produjo en el caso de la Cámara de Oviedo. Curiosamente, me consta que con la Cámara de Gijón sí hubo ese contacto y con la de Avilés, también. Pero nosotros simplemente leímos un día en el periódico que se iba a convocar una reunión. ¿Quién puede convocar a la Cámara de Comercio con la obligación de ir? El Gobierno de Asturias, que es el órgano tutelante de la Cámara. A mí no me convoca nadie a una reunión simplemente por enviarme un correo.

-¿Y qué pasó?

-Lo lógico es que alguien me llame, y luego, sí, me mande un correo indicando la fecha. En este caso, recibimos un correo con una cita, sin ninguna llamada previa. A las dos semanas, otro correo cambiando la fecha. Pero ese día yo ya tenía otra cita agendada: tenía que ir a Bilbao. No tengo ningún problema en sentarme con María Calvo. Hemos participado juntos en proyectos, y me puedo sentar con ella y con el resto de las Cámaras. Pero hay un tema de formas. Lo mínimo es una llamada.

-¿Hace cuánto que no habla con María Calvo?

-Más allá del hola y adiós, la última conversación profunda fue cuando volví a la presidencia de la Cámara tras un parón. Hablamos por teléfono y fui a su casa. Desde entonces, nada.

-¿No es contradictorio que los empresarios pidan unidad a los políticos y no la tengan ellos?

-Bueno… puede ser, sí. Hay muchas reflexiones al respecto. También hay quien dice que pedimos unidad metropolitana y, sin embargo, hay tres Cámaras. Cuando se habla de unidad empresarial, lo importante es saber: ¿unidad para qué? Porque la unidad por la unidad no me aporta nada. La falta de unión no es buena, pero tampoco es un drama. No tengo una guerra con nadie. No dedico ni un minuto a boicotear proyectos de FADE. Porque, repito, soy socio de FADE. Pago mi cuota.

-Si María Calvo le llama para una reunión, ¿acudiría?

-Si me llama, me explica para qué es la reunión, cuál es el objetivo y tiene sentido, pues sí, iría.

-¿La victoria de Calvo fue una derrota para la Cámara de Oviedo?

-No, la Cámara no se presentaba. Se presentaba un empresario que es buen amigo mío y vicepresidente de la Cámara. Fue un resultado más que digno por las circunstancias: la rapidez, posicionamientos curiosos… Pero yo no le dedico un minuto más. Es el momento de que el mundo empresarial lidere. El futuro de Asturias pasa por ahí: por ideas, implicación, proyectos. Las cosas que surgieron en aquellos debates, incluso cuando no hubo debate, son importantes. Pero también entiendo que hay quienes prefieren el mantenimiento de lo que había frente a lo que puede ser una incógnita más rupturista. En fin, eso ya pasó. Y, a veces, incomoda. Sé que la Cámara incomoda a mucha gente. ¿Por qué? Porque hacemos cosas, proponemos cosas. El día que yo esté por estar en la Cámara, me iré a casa.

-¿Incomodan al Gobierno?

-Sí. La Cámara es un elemento agitador en el buen sentido, y eso incomoda. Hay una parte del Gobierno a la que incomodamos, sí. Con el presidente Barbón, por ejemplo, tenemos muy buena relación. Hablo bastante con él y hay asuntos que le reconozco y agradezco, como su apuesta por la Oficina Económica o por La Vega, en la que también se volcó Alfredo Canteli.

-Dice Luis Fernández-Vega que la política fiscal está echando a los empresarios, ¿lo comparte?

-Tenemos que hacer una reflexión seria y serena sobre dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Parecía que había un atisbo de cambio en el Gobierno, por ejemplo con el tema del impuesto de donaciones. Se hablaba de una reforma fiscal que se estaba trabajando, pero en mi opinión esa reforma se ha quedado corta. Debería haber sido más ambiciosa. Siempre digo lo mismo: no hay que penalizar a las clases medias.

-El Gobierno presume de la "vía fiscal asturiana".

-En muchas ocasiones, el modelo fiscal asturiano se convierte en una especie de pequeño sudoku, donde es muy difícil que los descuentos fiscales lleguen a quienes realmente los necesitan. Necesitamos inteligencia artificial frente a ideología fiscal. Aquí tenemos cinco puntos más en el IRPF que en otras comunidades. Es una realidad que ha habido deslocalizaciones fiscales, y eso tiene dos problemas: que se recauda menos y se crea desarraigo. Hay sagas familiares que todos conocemos que se han trasladado a otro sitio.

-¿Cree que Asturias es un infierno fiscal, como a veces se dice?

-No me gusta el término "infierno fiscal", porque no creo en la exageración. Hay que pagar impuestos para contribuir al Estado del bienestar. En Asturias tenemos una gran sanidad. Somos una de las comunidades que más invierte en sanidad, y eso es calidad de vida. No hablo de infiernos, me gustaría estar en la media, no penalizados.

-Los empresarios siempre se quejan por el impuesto de sucesiones y el Gobierno dice que apenas lo paga nadie y que no es un problema.

-Esos datos nunca se han hecho públicos, pero está claro que la deslocalización fiscal se produce.

-Del 1 al 10, ¿cuánto se sienten escuchados por el Principado?

-Yo hablo por mí: un ocho. Digo escuchados, ¿eh? Otra cosa es que te hagan caso…

-¿Echa de menos a Juan Cofiño en el Gobierno regional?

-Sí, sin ninguna duda. Juan complementaba mucho la parte económica, tenía contactos en Madrid y estuvo detrás de grandes acuerdos. Por eso, cuando se fue, nosotros dijimos que era un error no tener una vicepresidencia económica. Por cierto, me parece muy bien la vicepresidencia política: tengo muy buena relación con Gimena Llamedo.

-En el asunto de la financiación autonómica se posicionaron con el Gobierno.

-Hace seis años vino el exministro Escrivá a la Cámara y dijo que cualquier modificación del sistema perjudicaría a Asturias. Lo que ahora se pretende es ya o susto o muerte. Hay que mantener una unidad de acción.

-¿Cuántas veces le han ofrecido entrar en política?

-Más bien diría cuántas veces se ha dicho que voy a entrar en política. Me han colocado en todo tipo de operaciones. Candidato a la Alcaldía de Oviedo por el PSOE, líder de Ciudadanos… En otras ocasiones se decía que iba a liderar el PP de Asturias. Algo que, por cierto, provocó un desencuentro muy desagradable con la entonces lideresa del partido, Teresa Mallada, con una actuación que…

-¿Qué?

-Bueno, quiero pasar página, pero aquello fue tremendo. Lo último que me ha llegado es que ahora ya no es que vaya a ser candidato del PSOE o del PP, sino de un nuevo partido.

-¿Un nuevo partido?

-Sí, sí, ¡regionalista y centrista! Me lo contaron hace poco en Madrid. Resulta que dicen que sería una refundación de Foro Asturias donde yo sería candidato a la presidencia del Principado. En fin, no hay nada.

-Le preguntaba que cuántas veces se lo ofrecieron.

-¿Entrar en política? Si hablamos de algo real: ninguna.

-¿Y alguna vez se lo planteó?

-Sí.

-¿Cuándo?

-No voy a decirlo, pero sí me lo planteé. Me gusta la política y no voy a renunciar a eso. De hecho, creo que no haría un mal papel, pero estoy en un proyecto empresarial y ahora mismo no puede ser.