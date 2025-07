Barbón considera a Revilla un "maestro" y parte de su "familia": "De él aprendo muchas cosas"

Conocida es la buena relación que hay entre el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el exmandatario de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Y siempre que tienen oportunidad, uno y otro se ponen siempre por las nubes.

Barbón calificó de "único" el legado del exsecretario general del Partido Regionalista de Cantabria cuando dejó de ser presidente. “A él se debe más que a nadie el nacimiento de Cantabria como autonomía, que su gente se identifique con el proyecto autonómico y crea y defienda una España plural”, manifestó entonces.

En El Hormiguero

Por su parte, Revilla situó públicamente (en el programa de "El Hormiguero") a Barbón como sucesor de Sánchez en el PSOE nacional. "Cuidado con ese. Tiene cabeza. Y tiene solo 42 años”, afirmó. "Dentro de unos años, no ahora, probablemente sea una de las personas más presentables del PSOE. Ees un hombre muy equilibrado y con cabeza”, insistió.

Tras la baja de Barbón

Pues bien, el "idilio" entre Barbón y Revilla continúa. Este lunes se han vuelto a ver las caras y así lo contó el presidente asturiano en sus redes sociales. "Durante mi baja por enfermedad -y ahora incluso que sigo haciéndome pruebas médicas-, tuve muchas llamadas diarias. Una que no fallaba, la de alguien a quien conocí en la política y que ahora ya siento como familia, el presidente Miguel Ángel Revilla. Y también Aurora, su mujer", empieza diciendo el socialista, junto a una fotografía de los dos.

"Es habitual que, cada cierto tiempo, nos juntemos. Hoy, después de mi baja, lo volvimos a hacer. De él he aprendido y aprendo muchas cosas. Ha sido y sigue siendo para mí un maestro, incluso cuando discrepamos. Un ejemplo, quiero a Asturias y quiero defenderla con la misma pasión con la que él habla de Cantabria", remarca.

Barbón aprovecha para hacer una reflexión. "Se suele decir que en política no hay amigos. No lo comparto. Yo he encontrado amigos excepcionales, a los que quiero y admiro y es de las cosas más guapas que me llevo de cualquier faceta de la vida, también de la política", remata.

Infección bacteriana

El presidente asturianos sufre una infección bacteriana. Tras varios días indispuesto, a principios de este mes acudió al HUCA. "Tras varios días indispuesto -de hecho ya son varias las semanas en las que llevo teniendo problemas-, hoy acudí por la tarde al servicio de Urgencias del HUCA. El diagnóstico confirmado es una infección bacteriana para la que se me ha establecido el correspondiente tratamiento y por indicación médica tendré que permanecer 7 días de reposo", explicó entonces a través de sus redes sociales.