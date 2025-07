"Esto solo se para en el Congreso", advierte Queipo

El Partido Popular realizó ayer un ejercicio de "responsabilidad política" votando a favor de la propuesta de la izquierda (presentada por el PSOE, IU y Covadonga Tomé), aunque no consiguió el mismo respaldo para su petición. "Traemos a esta Cámara una propuesta de consenso basada en los principios que sustentan tanto el acuerdo de la Mesa de Financiación como la declaración de Santiago. En base a esos principios rechazamos el ataque que supone a nuestro sistema de financiación el pacto de la vergüenza entre Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña", explicó Álvaro Queipo.

El líder de los populares aseguró que su partido en ningún caso había roto el consenso de la Junta en materia de financiación como le acusan desde el PSOE, a los que criticó por no haber convocado la Mesa de Financiación en los últimos cinco años, ni siquiera aunque "afrontamos la mayor amenaza al modelo de financiación vigente".

Asimismo, advirtió que el voto en contra de Asturias en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no "servirá para nada". "Si no se frena el pacto que el Gobierno ha suscrito el pasado lunes, no tendrá sentido negociar ninguna reforma de financiación autonómica, porque ya no habrá financiación autonómica posible", advirtió en su intervención Queipo.

El popular pidió al Gobierno de Adrián Barbón que deje "de ocultar que esto solo se parará en el Congreso de los Diputados y los votos de los diputados de los partidos aquí presentes supondrán la diferencia". Razón por la cual comprometió el voto negativo de los diputados asturianos del PP. "Querría que ustedes vayan comprometiéndose a lo mismo a lo largo de la mañana", pidió.

Antes de Queipo había tomado la palabra otro de sus compañeros, Andrés Ruiz, que pidió al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, "que diga que no está de acuerdo ni con las formas ni con el fondo (del pacto catalán)". "Asturias tiene la necesidad de participar del conjunto de España y de la solidaridad interterritorial", subrayó.

Luis Venta fue el encargado de anunciar el voto a favor del PP a la propuesta de la izquierda. "Nosotros tenemos claro que es mejor poco que nada. Y esta iniciativa que hoy apoyaremos es mejor que nada, aunque se quede corta. Y con nuestro apoyo, sin duda, damos de nuevo n ejemplo de responsabilidad con esta tierra", dijo.