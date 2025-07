Crónica de las tres horas que necesitó Barbón para sacar adelante (gracias a la derecha) el acuerdo en la Junta contra el pacto fiscal catalán

Consenso. Según la definición de la Real Academia de la Lengua, se dice del "acuerdo adoptado por consentimiento entre todos los miembros de un grupo". Tres horas se necesitaron ayer en el Parlamento asturiano y dos Plenos extraordinarios para firmar uno de los grandes acuerdos de esta legislatura, no sin polémicas y con el único voto en contra de Vox. El Gobierno de Adrián Barbón logró aprobar "in extremis" la proposición presentada por el bloque de la izquierda –PSOE, Convocatoria por Asturias-IU y Covadonga Tomé– contra el pacto fiscal catalán, gracias a la "responsabilidad política" del Partido Popular y Foro, que decidieron, a pesar de las críticas, respaldar un pronunciamiento conjunto que permita al Principado tener más fuerza a la hora de defender los intereses de los asturianos en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"A nosotros nos importa Asturias y a otros el cálculo político", apuntó Álvaro Queipo, líder de los populares asturianos, al finalizar los dos Plenos extraordinarios. Su voto fue decisivo a causa de la ausencia de la diputada Delia Campomanes (Convocatoria-IU) que, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, se ausentó al encontrarse de viaje en Cuba.

Dos fueron las propuestas votadas, pero solo una salió adelante. Mientras que la derecha, a excepción de Vox, decidió apoyar la propuesta presentada por la izquierda, las formaciones progresistas no respondieron de igual manera. El PSOE, Convocatoria-IU y Tomé votaron en contra de la proposición no de ley presentada por PP y Foro, a los que acusaron de "buscar solo el conflicto".

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, fue el primero en abrir la veda ante "un asunto de máxima relevancia para el futuro de Asturias y del conjunto de España: la reforma del sistema de financiación autonómica". "No podemos aceptar que un acuerdo suscrito entre el Gobierno de España y un gobierno autonómico condicione al resto. El nuevo modelo no se puede pactar entre dos y ofrecerlo al resto como un contrato de adhesión", aseguró, mostrándose crítico con las "formas" .

Otra cosa, apuntó, es el fondo del acuerdo, que aún es "ambiguo e inconcreto". Si bien, dijo, extender a todas las regiones un régimen similar al de País Vasco supondría "poner límites a la solidaridad y mermar la capacidad del Estado para el cumplimiento de sus competencias, sea directamente o a través de las comunidades". En definitiva, "una merma de recursos para el Estado y para comunidades como Asturias, lo cual pondría en grave riesgo el mantenimiento de los servicios públicos en nuestro territorio".

La de Peláez fue la única voz del Ejecutivo regional que se escuchó ayer. A pesar de la petición de la derecha, Adrián Barbón rechazó comparecer ante la Cámara, provocando numerosas críticas. "Curiosa manera de dar la cara", afearon sus contrincantes, para quienes el acuerdo entre el Estado y Cataluña es "uno de los retos más grandes a los que se enfrenta el Principado"; por ello, "no es el mejor momento para tener un Presidente ausente".

Dolores Carcedo, durante su intervención de ayer ante el Parlamento asturiano. | PACO PAREDES

Aunque Barbón sí estuvo presente; al menos durante las intervenciones de los suyos. Sin embargo, se ausentó de su escaño cada vez que la oposición tomó la palabra y volvió a su puesto para ambas votaciones. Esta es la primera vez que el socialista asturiano apoya una iniciativa en contra de una medida clave del Gobierno de Pedro Sánchez. Un movimiento significativo, pero que sigue provocando las dudas de la derecha.

Adrián Pumares, de Foro, fue el más rotundo a la hora de describir este temor. "Están buscando una excusa para justificar su apoyo a este acuerdo, como hicieron con la quita de la deuda, la amnistía, la desaparición del delito de sedición o la rebaja del delito de malversación", afirmó.

A lo largo de la mañana fueron muchos quienes tomaron la palabra para defender una u otra posición. La comparecencia de Peláez dio la oportunidad a cada grupo parlamentario de exponer su postura durante veinte minutos. Posteriormente, tuvieron diez más para debatir la propuesta de los populares. Tras un breve descanso de quince minutos, empezó una nueva sesión plenaria para debatir la proposición de la izquierda. Otros diez minutos por grupo para dejar clara su posición.

Pero entre tantas comparecencias, defensas y reproches, varias ideas quedaron claras. El acuerdo bilateral entre el Estado y Cataluña no gusta ni a unos ni a otros, la cuestión está en cómo afrontar este rechazo. "El mayor ataque a nuestra comunidad autónoma necesita una respuesta de acorde: tenemos que hacer todo cuando esté en nuestras manos para parar un pacto que, de llevarse a cabo, supondría la quiebra del régimen común de financiación y que comprometería, gravemente, el futuro de nuestra tierra", reclamó Álvaro Queipo.

Por el contrario, la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, insistió en que "la posición del Gobierno ha sido clara y contundente, el acuerdo bilateral no nos gusta. Pero no se trata de alzar la voz a ver quién grita más, sino de encauzar el debate en el órgano que consideramos adecuado, el Consejo de Política Fiscal".

Para el diputado de Convocatoria-IU, Xabel Vegas, "no se pueden criticar las demandas catalanas y al mismo tiempo defender privilegios fiscales en Madrid o Andalucía". En su caso, explicó, defienden un modelo "de igualdad y equidad". "La financiación autonómica es la garantía del estado de bienestar y los asturianos merecen que hablemos con una sola voz", reclamó.

Vox, que presentó tres enmiendas a la propuesta del PP que fueron rechazadas, alertó de los "privilegios" que ha creado el sistema de financiación autonómica, que Gonzalo Centeno calificó de "rotundo fracaso". El diputado hizo referencia también a la "Declaración de Santiago", que "se ha convertido en papel mojado por mucho que la quieran reflotar". "Ahonda en permanecer en un sistema farisaico del ‘y yo quiero más porque tengo más población, o la tengo más dispersa, o más envejecida’, sin que eso se refleje en mejores servicios públicos", indicó

Por su parte, Covadonga Tomé, del grupo mixto, reconoció asistir "atónita" a un debate que considera "hipócrita". "La financiación singular es motivo de escándalo, pero cada comunidad pide precisamente que se tengan en cuenta sus necesidades. La ‘Declaración de Santiago’ va de singularidades", apuntó, antes de defender un modelo claro de "solidaridad y corresponsabilidad, ni dumping fiscal, ni privilegios".

Para Adrián Pumares, de Foro Asturias, "la ambición desmedida de Pedro Sánchez nos ha puesto en un callejón sin salida: si sale adelante la financiación singular de Cataluña, quebrará el sistema, y si no, su necesaria reforma quedará pospuesta".

Extender el sistema foral, "un riesgo" para los servicios públicos

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, no quiso ayer esconder las consecuencias que el acuerdo bilateral entre el Estado y Cataluña puede tener para Asturias en caso de que una suerte de progresividad fiscal inversa entre territorios se extienda a todo el país. Es decir, que el cupo vasco, o el catalán si se aprueba, se imite en otras comunidades. "Igual que durante décadas fuimos de las regiones más ricas de España y colaboramos al desarrollo de todo el país, actualmente la extensión del régimen foral, a una comunidad como Cataluña o todas las comunidades, supondría que en Asturias no podríamos mantener nuestro estado del bienestar tal y como lo conocemos, afectando muy negativamente a nuestro sistema sanitario o a la atención de nuestros mayores", advirtió.

Sin embargo, Peláez dejó claro que, por el momento, lo que existe es una "mera declaración de intenciones" para fijar las bases de un nuevo modelo de financiación y, por tanto, lo que debe pelear Asturias es formar parte de esa negociación de forma activa y de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Porque, insistió, "queremos ser verdaderamente partícipes de esa negociación". "Y Asturias no puede ni debe definirse a la contra, sino que es necesario que tengamos una posición que defender, y esa no es otra que la defensa de los intereses de Asturias materializados en el acuerdo de la Mesa de Financiación y en la ‘Declaración de Santiago’", prosiguió.

Intereses, se comprometió, que defenderán con "todos los recursos" a su alcance, "sin exclusión", con lo que abre la puerta a un posible recurso de inconstitucionalidad, tal como proponían los populares en su proposición.

Pero Peláez no fue el único ayer en defender la postura del PSOE. La portavoz del grupo parlamentario socialista, Dolores Carcerdo, aseguró durante su intervención, con motivo de la comparecencia del Consejero, que una vez se inicie el debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica desde su partido trabajarán para que se tenga en cuenta "las especificidades de Asturias que influyen en el coste de los servicios públicos y no apoyaremos una reforma que suponga privilegios para algunas comunidades en detrimento de otras, ni ningún planteamiento que suponga una ruptura del régimen común".

Carcedo fue muy dura con el Partido Popular, llegando a preguntarse si realmente quiere el acuerdo "o si juega de nuevo a la habitual ambigüedad de presentarse a la opinión pública como moderados, mientras en realidad presentan una proposición donde despliegan en su exposición de motivos argumentos de Génova".

El último en intervenir por parte del PSOE fue Luis Ramón Fernández Huerga, encargado de expresar la postura de los socialistas ante ambas propuestas. En sus intervenciones destacó que, en su momento, el PSOE decidió dejar a un lado una cuestión que ha marcado toda la historia democrática de la FSA: la armonización de los impuestos que gestionan las autonomías.

Esta decisión permitió sacar adelante el acuerdo fiscal de la Junta hace cinco años, aprobado con los votos de todos los grupos políticos excepto Vox, y que luego sentaría las bases de la "Declaración de Santiago". "El tiempo no ha modificado ni un ápice la ‘Declaración de Santiago’, la cual busca que la financiación autonómica atienda al coste real de los servicios y tenga en cuenta las necesidades de cada comunidad", aseguró.

"Esto solo se para en el Congreso", advierte Queipo

El Partido Popular realizó ayer un ejercicio de "responsabilidad política" votando a favor de la propuesta de la izquierda (presentada por el PSOE, IU y Covadonga Tomé), aunque no consiguió el mismo respaldo para su petición. "Traemos a esta Cámara una propuesta de consenso basada en los principios que sustentan tanto el acuerdo de la Mesa de Financiación como la declaración de Santiago. En base a esos principios rechazamos el ataque que supone a nuestro sistema de financiación el pacto de la vergüenza entre Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña", explicó Álvaro Queipo.

El líder de los populares aseguró que su partido en ningún caso había roto el consenso de la Junta en materia de financiación como le acusan desde el PSOE, a los que criticó por no haber convocado la Mesa de Financiación en los últimos cinco años, ni siquiera aunque "afrontamos la mayor amenaza al modelo de financiación vigente".

Asimismo, advirtió que el voto en contra de Asturias en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no "servirá para nada". "Si no se frena el pacto que el Gobierno ha suscrito el pasado lunes, no tendrá sentido negociar ninguna reforma de financiación autonómica, porque ya no habrá financiación autonómica posible", advirtió en su intervención Queipo.

El popular pidió al Gobierno de Adrián Barbón que deje "de ocultar que esto solo se parará en el Congreso de los Diputados y los votos de los diputados de los partidos aquí presentes supondrán la diferencia". Razón por la cual comprometió el voto negativo de los diputados asturianos del PP. "Querría que ustedes vayan comprometiéndose a lo mismo a lo largo de la mañana", pidió.

Antes de Queipo había tomado la palabra otro de sus compañeros, Andrés Ruiz, que pidió al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, "que diga que no está de acuerdo ni con las formas ni con el fondo (del pacto catalán)". "Asturias tiene la necesidad de participar del conjunto de España y de la solidaridad interterritorial", subrayó.

Luis Venta fue el encargado de anunciar el voto a favor del PP a la propuesta de la izquierda. "Nosotros tenemos claro que es mejor poco que nada. Y esta iniciativa que hoy apoyaremos es mejor que nada, aunque se quede corta. Y con nuestro apoyo, sin duda, damos de nuevo n ejemplo de responsabilidad con esta tierra", dijo.

Centeno: "Cataluña quiere tener el manejo de la caja"

El diputado Gonzalo Centeno, de Vox, desgranó ayer la "enfermedad" en la que se ha convertido el sistema de financiación autonómica. Un modelo "fracasado" que solo sirve, en su opinión, para "establecer los privilegios de una creciente casta local rodeada de ineficacia, ineficiencia, nepotismo y corrupción". "Lo que quieren los catalanes es un sistema que les garantice el manejo total de la caja, y luego ya veremos el cupo que quieren darnos al resto de los españoles; que, por supuesto, decidirán ellos sin pasar por ningún Consejo", criticó.

En este sentido, insistió en que "si una comunidad autónoma se lleva más, las otras recibirán menos". "Es decir, si Cataluña va a recibir mucho más dinero que hasta ahora, lo cual es obvio con este acuerdo, es evidente que queda menos para las demás autonomías, por lo tanto, sus ciudadanos recibirán menos y peores servicios pagando los mismos impuestos", dijo.

También puso en duda la postura de Asturias en el conflicto. "La experiencia combativa del señor Barbón ante las decisiones perjudiciales para Asturias que han ido tomando los gobiernos de Sánchez es nula por no decir patética", afirmó.

Por su parte, Sara Álvarez Rouco, puso sobre la mesa la "inoperancia" del acuerdo fiscal acordado por la Junta en 2020. "Los servicios en Asturias van cada vez peor", indicó. Y criticó la postura de la izquierda: "Se atreven a reclamar una reforma del modelo financiación autonómica cuando la propia coalición socialcomunista es quien lo tiene en estado de demolición y callan sobre las decisiones del traidor de la Moncloa, el presidente Sánchez".

Vegas: "Debatir el modelo de financiación es urgente"

El diputado de Convocatoria por Asturias-IU, Xabel Vegas, reconoció ayer que "no nos gusta el acuerdo con Cataluña" porque "es ambiguo y añade ruido a un debate en el que deberíamos ser cuidadosos". Una conversación, la de la financiación, que es "urgente abrir porque el actual acuerdo provoca desigualdades, pero también tenemos que reconocer que quizás no estemos en el mejor momento político para este debate". A su juicio, es necesario "bajar los decibelios" de la discusión, aunque él se mostró muy duro con el PP, a los que acusó de situarse "en la trinchera del conflicto".

Vegas insistió en los beneficios de la proposición presentada por su grupo, el PSOE y Tomé porque "el modelo que necesita Asturias no puede negociarse en negativo" y debe asentarse en la "igualdad y la equidad" en contra de "privilegios de ningún tipo". Para ello, explicó, debe tenerse en cuenta "la justicia distributiva" según las especificidades y necesidades de cada territorio. ¿Y cómo se calculan esas necesidades? "Atendiendo a los costes reales de los servicios públicos". "Sabemos la complejidad de estas variables, por eso decimos que no va de solidaridad territorial. No va de que unas comunidades ayuden a otras, sino que es una cuestión de justicia", afirmó. Y continuó: "Para que haya progresividad antes tiene que haber responsabilidad fiscal. Un modelo justo debe impedir el ‘dumping fiscal’". Vegas fue el único en intervenir de su grupo ante la ausencia de Delia Campomanes, de viaje en Cuba.

Tomé: "El sistema ha sido ineficiente y debe adaptarse"

Para Covadonga Tomé, diputada del grupo mixto, es "evidente que el modelo de financiación se ha mostrado ineficiente", viendo su desarrollo posterior y que sus revisiones no siempre han cubierto las necesidades de las comunidades. Por eso, el debate debería ser, en su opinión, "cuál es la ponderación adecuada para la singularidad" de cada territorio. "El sistema necesita una adaptación que reduzca diferencias fiscales e impulsar la correcta financiación de las comunidades. Si no nos quedamos en la retórica probablemente las ventajas puedan superar los inconvenientes", opinó en su intervención.

En su formación (es portavoz de Somos Asturies) tienen claro el modelo: "Solidaridad y corresponsabilidad, ni dumping fiscal, ni privilegios".

Pumares, a Barbón: "Al final justificará su apoyo al pacto"

Adrián Pumares, de Foro Asturias, lamentó ayer que el Gobierno de Asturias no ofrezca datos acerca del impacto económico que el pacto catalán tendrá para la región y acusó a Adrián Barbón y Guillermo Peláez de buscar "una excusa para justificar su apoyo" al mismo, tal como hicieron en su día con "la quita de la deuda, la amnistía, la desaparición del delito de sedición o la rebaja del delito de malversación". "Nos proponen reuniones bilaterales y negociar en el Consejo de Política Fiscal, pero ahora la forma de frenar el acuerdo es el Congreso", insistió.

Asimismo, criticó que "Barbón ya sabía cuando corrió a Barcelona a aplaudir la investidura de Salvador Illa que se pagaba con los servicios públicos de los que disfrutamos todos los asturianos".