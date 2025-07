El PP ofreció sin éxito al PSOE pactar un único texto contra el cupo catalán: "Lo rechazaron tajantemente; ese es su diálogo"

Asturias logró este lunes alcanzar un acuerdo que rechaza la implantación del cupo catalán gracias a la decisión de Partido Popular y Foro de votar la propuesta planteada por la izquierda, aunque la suya fuera previamente rechazada. No obstante, la tensión entre ambos "bandos" sigue latente. Si bien el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, se congratuló ayer de la "rectificación" de los partidos de la derecha, aseguró que, en realidad, no tenían "verdadera predisposición" para un consenso a tenor de "algunos de los puntos recogidos en su proposición". Una valoración que no gustó para nada a los populares, que le contestaron acusándolo de "mentiroso" y de "tener poca vergüenza".

El portavoz adjunto del PP, Luis Venta, aseguró que su partido buscó "durante todo el fin de semana llegar a un acuerdo conjunto con el PSOE, algo que fue rechazado de forma tajante por los socialistas que ni tan siquiera estuvieron dispuestos a llegar a un acuerdo de mínimos". "Esa es su altura de miras, ese es su diálogo", afirmó. "Nosotros", añadió, "lo demostramos proponiendo el debate y votando una propuesta de la izquierda. El PSOE no puede decir lo mismo". El día antes Álvaro Queipo ya había acusado a los socialistas de hacer "cálculos políticos".

La razón esgrimida por Peláez para asegurar que el PP en realidad no buscaba un consenso está en varios puntos del acuerdo presentado por la derecha. Por un lado, explicó, "obligaba a la izquierda a renunciar expresamente a la armonización fiscal"; y, por otra, "incluía juicios de valor, conjeturas en su exposición de motivos y daba por hecho cosas que ahora mismo no son realidades". "El Partido Popular con su proposición lo que trataba era de dinamitar el acuerdo de la Mesa de Financiación al introducir una nueva cláusula de tapadillo, que era renunciar a la armonización", insistió Peláez.

Para demostrar la importancia de que el PP intentase "colar esa renuncia expresa" a la armonización, recordó que cuando se alcanzó el acuerdo en la Mesa de Financiación, "los grupos de la izquierda renunciaron expresamente a que apareciera cualquier mención a la armonización en aras de garantizar esa posición conjunta en materia de financiación en el Principado de Asturias", aseveró.

Por el contrario, la propuesta de la izquierda (presentada conjuntamente por PSOE, Convocatoria-IU y Covadonga Tomé) era "absolutamente congruente con la posición histórica de Asturias en materia de financiación" y "utilizaba precisamente un lenguaje neutro en aras de ese consenso y no mencionaba la armonización como una obligación, porque sabemos que las fuerzas de la derecha tienen una opinión distinta".

Pero, valoraciones aparte, el Consejero insistió en que lo importante es que "Asturias tiene que tener voz propia en la negociación del modelo de financiación. Tenemos un proyecto, tenemos una idea de cómo debe ser esa reforma del modelo, que es el acuerdo de la mesa de financiación, y nosotros queremos hacerlo valer en una negociación multilateral con el resto de comunidades autónomas y con el Estado".

Frente a este análisis, los populares le recordaron al Consejero que si ellos no hubieran solicitado el Pleno extraordinario el debate sobre financiación ni siquiera hubiera existido. "Adrián Barbón está incómodo alcanzando acuerdos que pongan en el punto de mira a su jefe Pedro Sánchez. Muestra de ello es que 24 horas más tarde de que el PP facilitara un acuerdo conjunto, el portavoz demuestre que está más cómodo en la confrontación. Hay que tener poca vergüenza para salir culpando al PP después de haber mostrado una tibieza tremenda ante el atraco que supone el cupo catalán", reprochó Luis Venta.

A juicio del portavoz popular, "lo que busca el PSOE de Asturias, lo que busca Adrián Barbón, es seguir siendo cómplice de Pedro Sánchez aunque sea en perjuicio de los asturianos". Un Presidente, añadió, que "no solo no dio la cara en el atril, tampoco estuvo sentado en su escaño cuando los grupos políticos de la Cámara debatían algo tan fundamental para Asturias como es la financiación autonómica".

"Hoy Asturias es la primera comunidad autónoma en mostrar su oposición al atraco catalán y es gracias a que el PP propuso su debate para que así fuera, porque somos un partido responsable con España y con los asturianos", afirmó Venta.