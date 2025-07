Postales de los paraísos naturales con sello asturiano: Flujo floral

César Llaneza Rodríguez. César Llaneza Rodríguez. Asturias (1978). "Desde que tengo recuerdo siempre me sentí atraído por el sentido artístico de las cosas; por los colores vivos, por las texturas y patrones. No llegue a la fotografía de naturaleza por un familiar o por una dedicación profesional; si no más bien buscando una salida artística: un medio de expresión creativa. Al principio, como muchos otros fotógrafos, me sentí atraído por el gran paisaje, pero rápidamente descubrí una preferencia por el paisaje íntimo. En mi obra hago uso del color, para sugerir y emocionar. Los escenarios naturales se manifiestan como un todo o como una de sus partes, es decir, en su máxima amplitud o en los pequeños detalles sintetizando el paisaje y obteniendo su esencia más íntima y primaria. En el paisaje más abierto siempre busco la emotividad del color y las atmósferas tanto en la costa, en la montaña o en el bosque. En mi obra el matiz simbólico suele ser protagonista. Me apasiona fragmentar el paisaje en busca de visiones más íntimas. Siento especial predilección por las texturas y los ritmos visuales".