El Principado se defiende de los ataques por la gestión de fondos de la UE: "Las cifras nos avalan"

Nuevo desencuentro entre el Gobierno de Asturias y el Partido Popular. La gestión y ejecución de los Fondos Europeos, y el riesgo de que el Principado tenga que devolver parte del dinero recibido si no cumple con los plazos establecidos por Europa, provocó ayer un cruce de acusaciones entre el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, y la diputada Sandra Camino. Los populares consideran que la gestión realizada hasta el momento pone a la región "en el vagón de cola" de España, mientras que el Ejecutivo insiste en que las cifras "avalan" el buen trabajo que se está desarrollando.

El punto de disputa es qué se valora a la hora de analizar el buen desarrollo de los fondos. Los datos recogidos en la web del Principado y los que se trasladan al Gobierno Central hablan, según las últimas cifras divulgadas, de que se han adjudicado 620,2 millones, lo que representa el 80,1 de los fondos recibidos. Además se habrían pagado 371,4 millones, un 48,1% de lo ingresado. Por el contrario, el PP considera que tener en cuenta la adjudicación y el dinero pagado es "disfrazar" los datos y pone el foco en las actuaciones que ya se han resuelto, es decir, que están completamente finalizadas. En este caso, la cifra disminuye a un 39,4%.

Otra cuestión en la que difieren es en las herramientas de datos consultadas. El PP hace referencia a la plataforma "Elisa", la cual "utiliza parámetros distintos", tal y como el Gobierno de Asturias ha explicado en la Junta General en numerosas ocasiones. En este sentido, "Elisa no tiene en cuenta las actuaciones que se realizan a través de encargos, como ocurre, por ejemplo, con los proyectos de restauración de las minas del Suroccidente, que movilizan 74 millones de inversión", explica Peláez.

Además, "la gestión de la plataforma depende del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, no del Ministerio de Hacienda, y no está diseñada para medir la ejecución de los fondos". Por todas estas razones, Hacienda lamenta "este nuevo intento del PP de mezclar conceptos con el propósito de confundir a la ciudadanía" y considera las declaraciones de Camino de "inadmisibles".

La diputada criticó ayer por la mañana la gestión que se estaba realizando de los fondos, advirtiendo del riesgo que corre Asturias de tener que devolver el dinero si no se agiliza la ejecución de actuaciones. "Si no se ejecutan los fondos asignados en los plazos establecidos por la Unión Europea, se corre el riesgo de tener que devolver recursos con el consiguiente perjuicio económico que supondría esto para la región", advirtió.

Para los populares, el impacto de esta baja tasa de ejecución reflejan una "pésima gestión", puesto que "no solo genera una gran incertidumbre entre las pymes y los autónomos de la región, sino que también afecta a otros sectores". Un ejemplo es la vivienda, "un sector de vital importancia al que se destina un elevado porcentaje de estos fondos". En concreto, representa el 19,77% del total de los fondos asignados a la comunidad autónoma, convirtiéndose así en el ámbito que ha recibido una mayor dotación económica. Sin embargo, según el PP, de todas las actuaciones previstas un 70% todavía están sin ejecutar.

Por ello, desde el PP reclamaron al Gobierno de Adrián Barbón que agilice y refuerce los mecanismos de gestión ("pagados por todos los asturianos") para evitar que Asturias "pierda una oportunidad única de transformación".

Asimismo, Camino puso en duda la capacidad del Ejecutivo para finalizar todos los proyectos en el tiempo establecido. "Nos preocupa la falta de planificación y la improvisación constante del Ejecutivo. Se transfieren fondos entre actuaciones y muchos proyectos anunciados acaban quedando en nada", criticó. Para concluir que "si en los tres años anteriores se hubiera gestionado mejor, y se hubieran utilizado los recursos necesarios, pagados por todos los asturianos, hoy no estaríamos en el vagón de cola de España por mucho que se empeñe el Gobierno de Asturias en decirnos que no es así". "Los asturianos no somos más pero, desde luego, no somos menos que ningún otro territorio, aunque viendo los últimos acontecimientos para el PSOE parece que sí", insistió.