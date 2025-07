Vicente-Serrano, experto en cambio climático, premio ACES de la Fundación Margarita Salas: "Es un referente a nivel mundial"

El oscense Sergio M. Vicente-Serrano, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y reconocido experto a nivel mundial en cambio climático, ha sido galardonado con el Premio ACES-Margarita Salas 2025 en la categoría de Ciencias Químicas y Medioambientales. Estos galardones, que cumplen su quinta edición, son promovidos por la Asociación de Científicos Españoles en Suecia (ACES) y cuentan con el patrocinio de la Fundación Margarita Salas (institución asturiana), la Fundación Ramón Areces y la Embajada de España en Suecia.

Los premios nacieron en 2021 con el objetivo de poner en valor la labor científica de investigadores españoles con un reconocido impacto internacional. Su nombre rinde homenaje a Margarita Salas, la gran científica asturiana fallecida en 2019. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 24 de octubre en Estocolmo (Suecia).

"Recibir el Premio ACES-Margarita Salas ha sido una enorme sorpresa para mí. Me siento profundamente honrado y agradecido por este reconocimiento, ya que sentir el respaldo de la comunidad científica nacional en Suecia es un motivo de enorme satisfacción", destacó Vicente-Serrano. "Aprecio sinceramente que se haya valorado no solo mi trabajo científico, sino también los esfuerzos que he realizado para contribuir a mejorar las políticas públicas", recalcó.

Sergio M. Vicente-Serrano. / LNE

El jurado ha reconocido el papel del oscense, profesor de investigación en el Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, como "científico de referencia mundial en ciencias del clima y sus importantes contribuciones en la comprensión y medición de las complejas variables que influyen en las sequías y sus efectos en distintas escalas espaciales y temporales".

Entre otras muchas contribuciones, Vicente-Serrano ha sido autor del 6.º Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas y coordinador del Objetivo 2 de la Interfaz Ciencia-Política de la Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación. La candidatura del profesor fue presentada por la Asociación de Científicos Españoles en Dinamarca.

"En un contexto de cambio climático, conectar la investigación con la transferencia de conocimiento es tan necesario como urgente", recalcó el científico oscense, destacando el hecho de que este galardón lleve el nombre "de una de las científicas más influyentes de nuestra historia, Margarita Salas, cuya figura ha dejado una huella imborrable tanto por su excelencia investigadora como por su compromiso con la ciencia en España, algo que hace que me sienta aún más honrado por este reconocimiento".

Vicente-Serrano se une así a la lista de galardonados de ediciones anteriores de estos premios: Mercedes Maroto-Valer, Francisco Mojica, Ana Fernández-Sesma y Beatriz Roldán.