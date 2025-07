¿Adiós a un tipo de pesca vital e icónica para Asturias? Once eurodiputados luchan por evitarlo y hay un recurso de España

El futuro del palangre de fondo –la tradicional y artesana "pesca de pincho"– en Asturias pinta negro. La normativa europea sobre protección de ecosistemas marinos vulnerables ha cerrado 87 zonas de pesca en aguas profundas del Atlántico noreste, 36 de las cuales –según sostiene la federación regional de cofradías pesqueras– coinciden con caladeros utilizados históricamente por las lanchas de la flota asturiana.

A esta situación, ya de por sí grave, se suma la preocupación por una nueva propuesta en estudio que ampliaría esas áreas protegidas hasta 123, lo que, según el sector, supondría "la desaparición" a efectos prácticos de la modalidad de pesca de pincho, una de las más sostenibles que de pueden llevar a cabo según consenso generalizado de los expertos.

La carta de diez eurodiputados

Jonás Fernández, eurodiputado asturiano, ha remitido junto a otros diez parlamentarios europeos una carta al comisario de Pesca, Cóstas Kadis, en la que exigen una revisión urgente del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614. Según Fernández, "la interpretación que está realizando la Comisión de la norma no solo es lesiva para el futuro de estas flotas y sus trabajadores, sino también contradictoria con los propios propósitos que dice perseguir, como es la protección de los ecosistemas marinos más vulnerables".

El sector pesquero asturiano defiende que el palangre de fondo, un arte de pesca pasiva, no tiene el mismo impacto que el arrastre y debería recibir un trato diferenciado. A diferencia del arrastre, el palangre se basa en líneas de anzuelos fondeadas que no tocan el lecho marino, lo que permite una pesca selectiva y con mínimo impacto ambiental. Diversos estudios científicos respaldan esta afirmación, aunque la controvertida normativa vigente no contempla distinciones entre las distintos artes de fondo empleados.

"El palangre está más que demostrado que no afecta al fondo marino. No levantas corales ni daña la fauna", afirma Ramón Jesús Riesgo, patrón mayor de Cudillero. "Si se aprueba el cierre de estos espacios, nuestra flota desaparece. Son los caladeros donde trabajamos todo el año, sobre todo para capturar merluza", añade.

Jonás Fernández. / Lne

Escenario grave para la pesca asturiana

El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado, Adolfo García Méndez, subraya la gravedad del escenario: "Somos la comunidad con más palangreros de litoral del Cantábrico noroeste. Llevamos siglos trabajando en esos caladeros y si aún existen especies vulnerables, como las esponjas, es porque el palangre no las ha dañado. Es una evidencia de que esta técnica no interacciona con los ecosistemas vulnerables". García advierte de que en caso de ampliarse las zonas protegidas Asturias pasaría a representar el 32% de todas las áreas cerradas de Europa: "Nuestra pesca es artesanal y de cercanía, no puede desplazarse a otros espacios marinos como otras. A corto plazo desaparecerían los afectados directos, pero a largo plazo lo haríamos todos".

La Comisión Europea debe responder a la petición de los eurodiputados en un plazo de dos meses. Mientras tanto, las cofradías asturianas se mantienen en alerta. En juego está no solo la viabilidad económica del sector, sino también la supervivencia de una modalidad de pesca sostenible transmitida entre generaciones.

Recurso de casación de España

El Gobierno de España ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la sentencia que avaló la prohibición de la pesca de fondo en ecosistemas marinos vulnerables. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación considera que el fallo no valoró el impacto socioeconómico sobre la flota de palangre, especialmente en Galicia y Asturias, donde se han perdido hasta un 32 % de las capturas de merluza. El ministro Luis Planas subraya que la sostenibilidad debe basarse también en criterios sociales y económicos, y ofrece diálogo a Bruselas para excluir al palangre de fondo de la prohibición. Desde Asturias, el director general de Pesca, Francisco González, respalda la decisión y recuerda que fue solicitada por el Principado: "Seguiremos trabajando para garantizar una pesca artesanal, sostenible y con futuro".