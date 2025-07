Un canto al amor en el homenaje institucional a Antonio Trevín: el emotivo "siempre juntos" de la viuda del expresidente asturiano

Es cierto que tuvo algún pequeño ingrediente político, pero el acto institucional de despedida del expresidente del Principado, Antonio Trevín Lombán, fue ante todo un evento emotivo y sentimental, casi un desahogo, que se sustanció en un homenaje a la faceta humana del homenajeado y a la sólida historia de amor que protagonizó junto a su esposa, Luisa Fernanda Lledias González.

"Durante toda su enfermedad, no salió de casa. Falleció en casa, en mis brazos, y se le veló en casa, como antiguamente. Estuvimos toda la noche con él. Creo que se fue feliz, se marchó con una gran sonrisa", explicó Luisa Lledias, ante las principales autoridades políticas y judiciales de la región, los familiares y varias decenas de amigos, conocidos y compañeros de partido de su marido. La emoción se desbordó. Muchos ojos se humedecieron y brillaron.

El adiós civil a Trevín tuvo como improvisado escenario un pasillo de la sede de Presidencia del Principado. "Ésta fue la casa del presidente Antonio Trevín y es también donde va a pasar su última noche", explicó el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien quiso dar al acto un tono mucho más humano y sentimental que político, reivindicativo o partidista.

EN IMÁGENES: Capilla ardiente del expresidente de Asturias Antonio Trevín en el palacio de Presidencia /

Sólo hablaron el jefe del Ejecutivo y la viuda de Trevín, ambos sin papeles. En total, menos de diez minutos que incluyeron dos largos aplausos que empezaron dirigiéndose a los intervinientes y acabaron alcanzando al expresidente regional, exdelegado del Gobierno, exdiputado autonómico y nacional y exalcalde de Llanes.

Si hubiera que buscar un mensaje más puramente institucional, quizá sería éste: "El legado del presidente Antonio Trevín forma parte de la historia misma de Asturias, de esa historia eterna. Sin duda, no sería posible entender la Asturias de hoy sin Antonio Trevín", proclamó Barbón.

Un abrazo inolvidable

Sin embargo, fue el propio presidente autonómico el que impregnó el acto de sentimientos y recuerdos cuando evocó su última visita a Trevín en su domicilio de Llanes "hace poco más de una semana". Barbón relató: "Cuando ya me marchaba, me dio un abrazo que voy a recordar siempre, porque fue muy cariñoso". Y abundó: "Lo más especial es el amor que vi en Luisa y en él: con qué cariño, con qué complicidad se miraron y se dijeron te quiero delante de mí. Eso me quedó muy grabado".

Con estos antecedentes, quedaba instalada la rampa de lanzamiento para que Luisa Fernanda Lledias González pudiera profundizar en la faceta humana de Antonio Trevín: "Si algo me enamoró de él, en su día, fue su cabeza, su inteligencia, su cultura. Era una persona educada, un caballero ante todo, que siempre respetaba las decisiones de todo el mundo, las compartiera o no".

Luisa Lledias explicó el origen del "siempre juntos" que figuraba en uno de los ramos de flores que adornaba el féretro en la capilla ardiente: "Era una frase importante que teníamos. Yo siempre le decía: ‘Pase lo que pase, estaré contigo hasta el final y siempre te llevaré mi corazón. Y así lo voy a hacer’”.

La viuda del expresidente regional se despidió con una petición: "Que nunca olvidéis en vuestra memoria, en vuestro corazón, que había un hombre que amaba tanto la política, que se dejó la piel por ella, y se llamaba Antonio Trevín".