Informática y Datos encabeza la segunda lista de notas de corte de la Universidad de Oviedo

La Universidad de Oviedo ha publicado la segunda lista de seleccionados en estudios de grado con límite de plazas. Los estudiantes que hayan obtenido una, deben formalizar la matrícula entre el 24 y el 28 de julio. Si no lo hacen, perderán el derecho a la plaza y esta será reasignada. El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad recuerda que quienes no hayan sido admitidos o no se hayan matriculado deben renovar su solicitud para permanecer en lista de espera. El doble grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y Ciencia e Ingeniería de Datos encabeza las calificaciones con un 13,286. Le siguen Medicina (12,918), Odontología (12,821) y Biotecnología (12,603). La tercera lista de admitidos se publicará el 30 de julio y la cuarta el 21 de agosto. Las notas de corte de esta segunda adjudicación son provisionales.