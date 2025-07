Diez provincias en alerta por tormentas y Asturias se libra: esta es la previsión para el fin de semana

Mientras diez provincias tienen avisos activos este fin de semana por precipitaciones, tormentas y olas, Asturias resiste. El Principado no espera incidencias meteorológicas para el fin de semana. No habrá sol, pero no lloverá, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El sábado se esperan cielos nublados. La previsión habla de "probables brumas y nieblas al principio y al final del día", más persistentes en zonas altas del interior occidental. Las tempraturas serán agradables. Mínimas en torno a los 15 grados y máximas de 25.

Para el domingo las nubes serán más evidentes en toda la región. Los intervalos nubosos empezarán por la mañana y pasarán a un cielo nuboso durante la tarde, más probable en la Cordillera, donde podrán aparecer brumas y bancos de niebla. Podrá llover algo en la mitad oriental de la Cordillera durante la tarde y las temperaturas sufrirán un ligero ascenso.

Diez provincias en alerta

En concreto, estarán en alerta naranja por precipitaciones y tormentas el Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia y Vega del Segura (Murcia) e Ibiza y Formentera (Islas Baleares), esta última con lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado (l/m2).

El resto de provincias en aviso por lluvia y tormenta serán Valencia y Alicante (Comunidad Valenciana), Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón (Murcia), Barcelona y Girona (Cataluña), Mallorca (Islas Baleares) y Almería y Granada (Andalucía). Por otra parte, Albacete (Castilla-La Mancha) tiene avisos activos por tormentas.

En cuanto al resto de avisos por oleaje, se darán en Alicante (Comunidad Valenciana), Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas-Costa y Campo de Cartagena y Mazarrón-Costa (Murcia), Girona (Cataluña), Almería y Cádiz (Andalucía) y Mallorca y Menorca (Islas Baleares). Asimismo, Menorca también tendrá avisos activos por lluvias.