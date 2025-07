El último aplauso de Llanes a Trevín, el Alcalde que "hacía fácil el diálogo": crónica del funeral oficiado por el Arzobispo

Antonio Trevín lo fue todo en su vida. Amigo, compañero, maestro, adversario y político (en todas sus versiones), pero si había un título que lucía con orgullo era haber sido alcalde de Llanes. Pese a haber nacido en Avilés, fue en este rincón del oriente asturiano donde más se sintió en casa. Un hogar que este viernes le dio su último adiós con la más emotiva de las despedidas y con grandes aplausos. El primero, a su llegada a la basílica de Santa María, llena ya mucho antes de la hora prevista para el inicio de las exequias religiosas, oficiadas por el arzobispo Jesús Sanz Montes.

Su mujer, Luisa Fernanda Lledias, y su familia llegaron a la iglesia justo a mediodía. Hasta entonces, la plaza había estado envuelta en un significativo silencio que se rompió cuando el coche fúnebre aparcó a las puertas del templo. El vehículo, lleno de las coronas que el día anterior habían ido de llegando a la capilla ardiente instalada en Presidencia, desde donde partieron a las diez de la mañana los restos del maestro, expresidente del Principado, exdelegado del Gobierno de Asturias, exdiputado autonómico y nacional y exalcalde.

En el interior de la iglesia, abarrotada, ni un sitio libre, lo que obligó a muchos a seguir el oficio de pie a pesar de que se colocaron sillas de más para intentar acoger al mayor número de asistentes posibles. En el exterior, la imagen era similar. Varios vecinos y amigos tuvieron que quedarse a las puertas del templo, otros prefirieron esperar en la plaza hasta que se acabase, aprovechando las buenas temperaturas que acompañaron a Trevín en su último paseo por su querida Llanes.

Muchas caras conocidas

Entre los presentes, muchas caras conocidas. La más significativa, Javier Solana, exministro y exsecretario general de la OTAN, actualmente presidente del Real Patronato del Museo del Prado, que se fundió en un enorme abrazo con el presidente del Principado, Adrián Barbón, a su llegada. "Es un buen amigo que se va, un gran político y yo he querido estar acompañando a su familia y a sus amigos", explicó.

Visiblemente emocionado durante toda la ceremonia, Solana fue parco en palabras, pero no quiso dejar de destacar las buenas cualidades de su amigo, su "capacidad de llevarse bien con la gente. La sofisticación en su política, la inteligencia. Yo creo que eso es lo que más me gustaba de él". Y reconoció: "Me alegra haber estado aquí en este momento".

Solana llegó acompañado de la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra; y del expresidente del Principado Pedro de Silva. Junto a ellos, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el presidente de la Junta, Juan Cofiño.

Las imágenes del funeral de Antonio Trevín en la basílica de Llanes. / Ángel González / LNE

La homilía de Sanz Montes

"Todos los aquí presentes hemos tenido que ajustar nuestras agendas en la medida de lo posible, para hacer hueco a una visita intrusa que nos ha secuestrado nuestros anotados compromisos desplazándolos irremediablemente", reconoció al inicio de su homilía el Arzobispo, Jesús Sanz Montes. No obstante, "muchos motivos han primado en esta decisión: nuestro recuerdo agradecido hacia Antonio Trevín, su familia, sus amigos y sus compañeros. Yo lo he hecho con todo afecto, aunque me ha resultado complicado, pero en todos han ido pasando a un segundo plano nuestros quehaceres cotidianos".

El Arzobispo recordó cómo conoció a Antonio Trevín a su llegada a Asturias durante la ronda de reuniones que realizó con distintas autoridades. En aquel entonces el socialista ejercía como Delegado del Gobierno. "Recuerdo aquel encuentro con un rasgo de bonhomía y de amable afabilidad, tal como ayer y hoy tantos hemos podido describir; el perfil de este buen hombre que hacía fácil el diálogo franco, sincero el encuentro humano y respetuosa la legítima discrepancia", recordó.

En ese primer encuentro ambos se sinceraron y se enseñaron sus cartas "sin trampa", dando inicio a una relación que "se ha ido fraguando y consolidando con el paso de los años". De Trevín, el arzobispo admiró "su pasión por la alta política desde su clave socialdemócrata, su juicio mesurado sobre las cosas y el respetuoso parecer ante los propios y los adversarios que nunca fueron enemigos".

También valoró su "talante humano y su perfil político, que se distancian de otros derroteros que en esos días tantos lamentan". "No siempre lo tuvo fácil", reconoció. Y lo ejemplificó: "Hoy en la fiesta de Santiago de Apóstol recordamos ese camino que conduce a Compostela, que tiene tantos vericuetos y todos sus climas. Así fue la biografía de Antonio Trevín".

Ambos mantenían una relación estrecha, gracias a la fe cristiana que Trevín no escondía y que en los últimos tiempos, con la enfermedad ya encima, le llevaban a pedir a Sanz Montes que rezase por él. "Y así lo hice con todo mi interés", reconoció. Y alentó a los presentes: "Los pésames pasarán, las coronas de flores marchitarán, incluso el dolor tan fresco y caliente se irá lentamente mitigando con el paso de los días, quedando nuevo el recuerdo agradecido de quien no podemos ni queremos olvidar".

"Descanse en paz, Antonio; tu esposa, Luisa; y nuestro querido amigo entrañable. Este maestro de escuela, político y cristiano, nos ha dejado en su vida la mejor lección que ha podido regalarnos. Que la Santina le proteja en este su último viaje", concluyó.

Poema de un viejo amigo

Uno de los momentos que más le hubieran gustado a Antonio Trevín ocurrió casi por sorpresa, sin que los presentes se lo esperasen. Uno de sus viejos amigos de Ortigueira quiso dedicarle unas últimas palabras en forma de poema. "No te aflijas Antonio por lo que no ha sido, quédate con lo sentido. Haz un vino, sidrina o champán y piensa en cormorán cuánto duran las pesquisas, que para gracia las risas que lleva puestas Lombán", relató.

También acudió a a la ceremonia el expresidente, Javier Fernández, acompañado por la viuda de Areces, Marisol Saavedra; así como varios consejeros del actual Gobierno de Barbón y un grupo de diputados del parlamento asturiano, encabezados por Álvaro Queipo, presidente del Partido Popular. Otros asistentes: el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres; el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida; y el líder de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero. Así como numerosos alcaldes y exalcaldes.

Tras la homilía, el féretro de Antonio Trevín volvió a abandonar la iglesia, esta vez ya por última vez, tal y como llegó: con un sonoro aplauso de quienes tanto lo quisieron en vida y quienes no lo olvidarán tras la muerte. Posteriormente, sus restos mortales recibieron sepultura en el cementerio de Parres de Llanes. Fue el último paseo del alcalde por su querido hogar.