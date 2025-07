FACILITA, el servicio mejor valorado y que cuida del hogar cuando más se necesita

Rosario Cepero, Directora de Negocio Doméstico de TotalEnergies Electricidad y Gas, habla del valor diferencial de un servicio que aporta soluciones en el hogar y que es uno de los mejor valorados por los clientes.

En TotalEnergies no todo es energía. ¿Qué lugar ocupa FACILITA?

FACILITA es un gran ejemplo de cómo queremos acompañar a nuestros clientes más allá del suministro de luz o gas. Hoy, las personas buscan algo más que el propio servicio que compran. Quieren tranquilidad y soluciones reales en su día a día. Y ahí FACILITA tiene un papel protagonista. Es un servicio pensado para dar respuesta rápida y eficaz ante cualquier imprevisto doméstico, con modalidades adaptadas tanto a hogares como a negocios. Es una forma tangible de demostrar que estamos cerca del cliente cuando más lo necesita, algo que forma parte del ADN de TotalEnergies.

¿En qué consiste FACILITA y qué lo hace distinto?

FACILITA es un servicio integral de mantenimiento y reparación del hogar que incluye instalaciones de electricidad, gas, calderas, electrodomésticos e incluso climatización. Su cobertura es muy amplia, ya que incluye desde atención a emergencias en menos de 3 horas, revisiones periódicas, reparaciones sin límite de averías…, y todo ello los 365 días del año. Pero lo más diferencial es que ofrecemos una experiencia ágil, técnicos profesionales muy bien valorados y la seguridad de que el problema se resuelve sin preocupaciones.

¿Cómo ha sido la acogida?

La acogida ha sido excelente. Hoy tenemos más de 500.000 clientes con FACILITA contratado en toda España, y solo en Asturias ya superamos los 129.000 contratos. Además, FACILITA es uno de los servicios mejor puntuados de nuestra oferta. Los clientes nos otorgan una valoración media de 9 sobre 10, lo que habla de una experiencia muy positiva. Y no solo es una cuestión de volumen, sino de fidelidad. Cada vez son más los clientes que nos eligen por este valor añadido.

¿Qué tipo de servicios son los más demandados por los clientes? ¿Qué papel juegan las actuaciones preventivas en FACILITA?

Las incidencias eléctricas, reparación de calderas, las inspecciones de gas y las reparaciones de electrodomésticos figuran entre los servicios más solicitados por nuestros clientes. También destacan otras actuaciones como fontanería o sustitución de bombillas que, aunque menos visibles, resuelven muchas necesidades cotidianas. Algo que valoran especialmente es la tranquilidad que ofrece el mantenimiento preventivo. En 2024, superamos las 460.000 actuaciones, anticipándonos a posibles averías y garantizando la seguridad y la vida útil de los equipos. En lo que va de año, ya son más de 250.000 las intervenciones de este tipo.

¿Qué otros servicios están incluidos, no tan conocidos?

Además de las reparaciones eléctricas o revisiones reglamentarias de gas, FACILITA incluye servicios que muchas veces pasan desapercibidos, como mantenimiento y avería de puntos de recarga de vehículo eléctrico, desatascos, cambio de bombillas o incidencias de fontanería. Son pequeñas averías que pueden resultar muy incómodas y que, gracias a FACILITA, se resuelven de forma ágil, sin complicaciones y con la tranquilidad de contar con técnicos cualificados y el respaldo de una multinacional como TotalEnergies.

Has comentado que FACILITA también tiene versiones para negocios. ¿Qué respuesta estáis viendo en ese segmento?

La respuesta está siendo muy buena. Muchos pequeños negocios valoran especialmente contar con un servicio ágil que les permite resolver averías sin afectar a su operativa. Panaderías, tiendas, bares, peluquerías, farmacias… son negocios que no se pueden permitir estar parados por un problema eléctrico, una fuga o por no contar con un extintor operativo. Con FACILITA les damos esa garantía de continuidad y una atención prioritaria desde el primer minuto.

¿Qué ventajas ofrece FACILITA respecto a otras alternativas?

Podría señalar bastantes, pero me quedaría con su rapidez, su precio competitivo y la calidad del servicio técnico. En emergencias, respondemos en menos de 3 horas. Y en reparaciones, el plazo medio es de menos de 48 horas. Además, no hay un límite de incidencias cubiertas y el precio es fijo, independientemente del uso. Eso da mucha tranquilidad. Ofrecemos también descuentos por contratación combinada con otros servicios como climatización o el plan renove de calderas y termos eléctricos, nuestro plan Facilita Dual Plus es actualmente el más competitivo del mercado con un coste de 180 euros anuales.

¿Qué papel juega la digitalización en todo esto?

La digitalización es clave en nuestra estrategia de experiencia de cliente. Desde el área digital de cliente se puede gestionar todo de forma sencilla. Pueden pedir asistencia, consultar revisiones…También damos asesoramiento energético personalizado, por ejemplo, en la instalación de iluminación LED, algo que los clientes valoran cada vez más.

¿Habéis introducido novedades recientemente?

Sí, hemos renovado la promoción para nuevas contrataciones con un 25% de descuento durante 25 meses, lo que mejora el ahorro sostenido a medio plazo. Además, estamos trabajando para incluir nuevas coberturas y ofrecer mayor flexibilidad. FACILITA es un servicio vivo, en constante evolución, como lo son las necesidades de nuestros clientes.

¿Qué objetivos os marcáis para FACILITA en los próximos meses?

Nuestro objetivo es seguir creciendo, pero hacerlo de forma sostenible y centrados en aportar valor a nuestros clientes. Solo en el primer semestre de 2025 ya hemos superado las 353.000 solicitudes de servicio, lo que representa más del 53% del volumen total registrado en todo 2024, y un número de nuevas contrataciones que supera las 118.000. Además, nuestro equipo de expertos ya está estudiando cómo incorporar nuevas funcionalidades y coberturas que nos permita ofrecer un servicio competitivo y adaptado a los retos actuales.

Para terminar, ¿cómo resumirías FACILITA en una sola frase?

FACILITA es tranquilidad en el día a día, la certeza de tener siempre una solución rápida y eficaz cuando algo falla en casa. Es una forma muy concreta de traducir en valor lo que significa para nosotros estar cerca del cliente.