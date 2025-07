Mágicas montañas: Al Colláu Zorro, disfrutando de Ponga

Un día de sol espléndido, con suave brisa y atmósfera limpia hizo aún más agradable la travesía programada por Oscar Arias para disfrutar de la belleza del precioso concejo de Ponga: panorámicas impresionantes, cumbres magníficas, deliciosas camperas y hayedos tan admirables desde la lejanía como dentro de sus entrañas. La admiración tuvo como contrapunto, una vez más un interrogante que hasta ahora se está haciendo descorazonador en el mismo momento de formularlo: ¿cómo se podría evitar que un consejo superlativamente hermoso siga cediendo terreno en el despoblamiento al que parece condenado?

Desde Les Bedules. Ponga no consigue vecinos, pero al menos sí tiene visitantes,. Ningunos más entusiastas que los montañeros. Con ese ánimo nos reunimos en Les Bedules en un día de julio de 2011 ocho personas: Oscar Arias, Jesús González Llavona, José Manuel Martínez, José Manuel González Antón, Manuel Marcos, Salvador Mencía, Antonio Mochales y quien firma esto. El viaje se había organizado con tres coches. Uno, el mío, lo dejamos en Sobrefoz y los otros dos subieron hasta Les Bedules, emblemático punto de partida, pues en días despejados, como este que nos había tocado, es un magnífico mirador hacia los cuatro puntos cardinales. Al Oeste se mostraba, como siempre imponente, el Tiatordos, y a su derecha Peña Taranes y Llambria. Al Norte, el Pierzu y el Carriá. Al Este, nada menos que las dos Peñas Santas y la línea de cumbres que se alza entre ellas, que son la Torre de la Horcada, la Torre de Enmedio, las Tres Marías y el Torco, perfectamente alineadas. A esa hora de la mañana, las diez y media, esos picos se veían a contraluz, que, lejos de ser inconveniente, permite apreciar mejor los perfiles ¡Menuda línea del cielo! También se podían identificar, por encima de la Peña Salón, el Cantu Cabronero y la Sierra de Beza. Y aislada, Bermeja. Y al Sur se podía ver nuestro objetivo de hoy. Pero, aunque es la mayor altura que se divisa en esa dirección, el que atrae la mirada como un imán es el afilado Recuencu, que tal parece que se hubiera aislado para lucir mejor su preciosa silueta.

Regreso por el bosque de Peloño. / M. F. D.

Encuentro en Les Caldes. La caminata se inicia por una pista casi llana, que se dirige por derecho al corazón del bosque de Peloño, varios kilómetros mediante. Avanzamos por ella varios centenares de metros hasta llegar a la segunda de los encrucijadas que encontraremos. Se llama La Biforcadera. Allí tomamos una pista que sale a la derecha en suave pendiente y se abre paso entre un hermoso acebal. Pasamos ante varias fuentes. Y nos pasa un todo terreno con cuatro ocupantes a bordo. Si hubiéramos comenzado a caminar un poco antes nos habría pasado un microbús, como sabríamos luego. Al ganar altura aparece ante nosotros el Maciédome, con su alargada cumbrera y las grandes llerizas que flanquean su ladera oriental. Y el Recuencu acoraza su forma cónica con grandes escamas de caliza: así se le ve desde más cerca, alzándose poderoso y elegante sobre las bellas praderías que lo rodean.

Una de ellas es la de Les Llampes, en la que desemboca la pista que hemos seguido y que está un poco por encima de otra majada, la de Les Caldes. Hasta aquí habían llegado el microbús y el todo terreno de los que hablamos antes. Hay un grupo de excursionistas en el centro de la majada. Y entre ellos encontramos unos apreciados amigos, como Alejandro Criado, presidente de Amigos de Ribadesella, y mi vecino de Oviedo Juanjo Pérez Valle, erudito rioselllano, autor de varios libros sobre su villa natal. El grupo ha subido hasta aquí para disfrutar de un lugar encantador antes de dirigirse a Beleño para comer.

Una cabaña superviviente de la majada de Fana, con su tejado de llábanes. / M. F. D.

Sobre Peloño. Nosotros cruzamos Les Llampes en dirección a Les Caldes, pero sin llegar a bajar a esta última majada, pues nos desviamos antes hacia la izquierda para encontrar pronto un camino que atraviesa un pequeño hayedo en el que los árboles están cubiertos de líquenes. Siguiéndolo llegaremos al collado Pumerín, situado a 1.512 metros de altura y que es un magnífico balcón sobre el bosque de Peloño y el núcleo dominante del Macizo Occidental de los Picos de Europa. A la derecha, o sea al Sur, de este precioso lugar se alza, casi vertical, un pico que desde aquí parece tremendo. Es el Luengu, vecino del Collau Zorro y más bajo que él. Lo que procede es bordearlo siguiendo al camino por el que vamos, nos dicen unos montañeros que nos han precedido en la ascensión que nosotros queremos hacer. Pero en nuestro grupo hay partidarios de subir hacia un camino más alto. Les hacemos caso, pero es un camino muy incómodo de andar. Por suerte acaba desembocando pronto en el principal.

Ese camino acomete en seguida una zona rocosa, en la que los ganaderos de la zona abrieron en su día una cuenye, que es buena de caminar y por la que se traspone en seguida la zona rocosa para acceder a un gran diedro herboso en cuyo extremo superior se encuentra la cima del Collau Zorro, que volvemos a ver después de habérsenos ocultado a la vista al iniciar la marcha hacia el collado Pumerín. El diedro, o mejor la vaguada, es la cabecera del Valle del Antiguo, que en esta parte alta es pradería y más abajo, colonizado por el haya, se ha convertido en bosque.

Hacia la cumbre. Lo más procedente para ganar la cima es cruzar la vaguada por la diagonal ascendente que nos señala un camino no muy marcado para situarnos en la arista del lado opuesto y progresar por ella. Dejaremos por debajo los restos de una antigua majada, que debió de estar cercada por un muro de piedra, hoy derruído. Sobrevive la fuente. Y el nombre del lugar, que es Valdevilleñi.

El grupo, en la cumbre del pico, de 1.841 metros de altitud. / M. F. D.

Llegar a la cumbre del Collau Zorro es ya solo cuestión de esfuerzo. Tampoco demasiado, si se acierta a elegir el itinerario. No es necesario utilizar las manos una sola vez para trepar. Tres metros antes de llegar a la cruz que señala la cima hay que trasponer una alambrada, de las que colocan los pastores para que el ganado no se despeñe. No resulta difícil de pasar, pues corroída como está por las inclemencias del tiempo, le faltan hileras.

Desde la cumbre del Collau Zorro (1.841 metros) se entiende perfectamente por qué el Luengu recibe ese nombre. Es lo que mejor define –luengu, largo— el crestón calizo que se desparrama ladera bajo. Pero la cumbre del Collau Zorro ofrece muchas, y mejores, cosas que admirar.

La más cercana es el Recuencu, visto desde el Sureste, con su aspecto exento y esbelto. Junto a su flanco izquierdo se ve parte de Sobrefoz. Más allá, a lo lejos, se pueden identificar la Mota Cetín, el Pierzu y el Carriá. . Girando hacia la derecha, por encima de Peña Salón se alinean las cumbres más altas del Cornión, ahora bien iluminadas por un sol que ya no está detrás sino a un lado. Casi empastadas en ellas, el Cantu Cabronero y la Sierra de Beza. Aparece también parte del Macizo Central, con las Peñas Cifuentes y el Friero . En último término, muy lejos, se distinguen Peña Prieta, el Curavacas y, más alto, el Espigüete, todos ellos palentinos. El giro nos atrae ahora a un plano mucho próximo, con la notoria presencia de Pileñes y Ten, les dos grandes peñes, muy verdes ambas. Pileñes casi tapa a Ten, de la que sobresale apenas la parte alta. No se ven la collada de Las Arriondas ni Arcenorio. Sí, el Mampodre, relativamente cercano. Mucho más lo está el Maciédome, con su larga cumbre . En un plano más lejano se identifica la línea de cumbres de Caso, con la Rapaína y la Peña`l Viento, entre otras cimas. Y antes de cerrar el recorrido visual en el Recuencu hay que rendir pleitesía a la gran mole caliza del Tiatordos, que, visto desde el Colláu, oculta su tan característica copa. Todo esto, si se sigue la línea de cumbres.

Pero si se mira hacia abajo el atractivo no disminuye, pues allí se encuentra la presencia abrumadora del bosque, que ocupa casi todo el fondo y los laterales del accidentado gran cuenco. Es el Bosque de Peloño, que enlaza sin solución de continuidad con el que cubre las laderas del valle por el que baja el río Ponga y que en la zona más meridional recibe el nombre de Monte de la Salguerosa. En un claro de ese bosque se asientan las praderías, el caserío, la iglesia y la venta de Ventaniella, perfectamente visibles desde la cumbre del Collau Zorro.

Contemplando el Macizo Occidental de los Picos de Europa desde el Collado Pumerín. / M. F. D.

El descenso. Permanecimos un tiempo que se nos hizo breve en la cumbre. Elegimos luego para comer una de las numerosas majadas del Puerto Sur, de cara al Maciédome. Y reanudamos el descenso hacia el fondo del valle. Nos detuvimos un rato en la mayor de las majadas, la de Fana, desde la que el Collau Zorro presenta un aspecto impresionante: es como una flecha en el cielo, hasta el punto de que se diría inaccesible o poco menos. El camino se mete luego en un hayedo. Al principio es una senda llevadera y hasta cómoda, pero no tarda en convertirse en un foyeru, pues las hojas caídas de las hayas forman un espeso manto, que la humedad va convirtiendo en humus y, transitoriamente, en barro, cuyo espesor aumenta a medida que bajamos. Hay que tener cuidado al caminar para que ese barro no se trague la bota entera. Pero el bosque es precioso, con hayas viejas retorcidas hasta lo inverosímil. De pronto oímos el sonido de un río, señal de que nos acercamos al fondo del valle. Es un afluente del río principal, el Ponga, que cruzamos poco después. Y en seguida el camino desemboca en la carretera-pista que une Sobrefoz con Ventaniella. Y caminamos hacia Sobrefoz.

Yo me adelanto entonces hasta ese pueblín a buscar el coche y regreso recoger a los dos conductores que dejaron el suyo en Les Bedules y a Josín el de Mieres, que tiene un doble problema: necesita estar en Barro a las siete de la tarde y le ha surgido unas heridas en los pies que le impiden caminar. Yo regreso luego desde Les Bedules a Sobrefoz para tomar una clara de cerveza con Oscar y Toño Mochales antes de iniciar el regreso con las botas llenas de barro y el ánimo fortalecido por tanta belleza como habíamos visto y respirado a lo largo de la jornada. No sobra decir los horarios. Habíamos empezado a caminar en Les Bedules a las 10,25 de la mañana. A las 11,25 estábamos en la majada de Les Llampes. A las 12,15, en el collado de Pumerín. A la una y 45 minutos alcanzábamos la cima del Collau Zorro. Y a las 5 horas y 5 minutos llegábamos a la carretera que une Sobrefoz y Ponga.

En el descenso del Collau Zorro pasamos por varias majadas. La mayor es la de Fana, que presenta algunas singularidades notables. Una de ellas es el imponente aspecto que desde ella tiene el pico que acabamos de subir, pues parece una flecha en el cielo, de tan alta y vertical. Otra se encuentra en observar lo que queda de otros tiempos. Las majadas fueron antaño lugar de residencia de los pastores en verano. Por eso hacían cabañas. En Fana hay una bien conservada todavía. Llama la atención su tejado, formado por llábanes superpuestas. Produce admiración observar la gran dimensión de estas piedras planas y uno se pregunta como se las arreglarían los constructores para elevarlas hasta el techo y colocarlas allí. En Ponga por todas partes se encuentran motivos para la admiración.