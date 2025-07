Los recuerdos de los llaniscos en el último adiós a Trevín: "Convirtió Llanes en lo que es hoy en día"

Repetía a todo aquel que quisiera escucharle que su máximo objetivo en la política siempre fue ser alcalde de Llanes. Un logró que consiguió hasta en dos ocasiones. La primera, en junio de 1987 y, la segunda, en 1999. Hasta once años ejerció Antonio Trevín como regidor del Ayuntamiento llanisco. Su legado aún visible. Ahí están la transformación estética del puerto de Llanes con los Cubos de la Memoria. "La gente de ahora todavía no sabe quién se va, a quién perdimos", lamentaban quienes tuvieron la oportunidad de ver al gran político en acción y que ayer llenaron la basílica de Santa María para poder rendirle un último adiós.

La iglesia se quedó muy pequeña. Los vecinos comenzaron a llegar pronto a la plaza de Cristo Rey. En sus rostros, la tristeza reflejada. Para unos, Antonio Trevín solo era ese Alcalde que tanto hizo por su concejo; para otros, sin embargo, era un buen amigo, un buen conversador con el que tomar un café y analizar los devenires tanto municipales como nacionales.

"Ya no voy a decir que sea mejor o peor político, todos cometemos errores, pero como persona es único e irrepetible. Y te lo digo yo, que hace más de 50 años que le trato, que le trate a él y a su difunta esposa María Eugenia, que era otra maravilla", comentó Toño Malla.

Este vecino aún recuerda cuando "eso que hoy llaman dana, que antes era la gota fría, provocó unas inundaciones terribles en el oriente de Asturias. Trevín iba con unas botas de goma que le quedaban por la rodilla y el agua le llegaba a la barriga; ese es Antonio Trevín". Un político al que no le importaba llenarse de barro y que "puso a Llanes en el mapa".

Las imágenes del funeral de Antonio Trevín en la basílica de Llanes. / Ángel González / LNE

Así de sencillo, "comenzó con el campo de golf y a partir de ahí vino el puerto, la peatonalización... Él marcó el camino que luego siguieron otros, pero a Antonio le debemos lo que es Llanes hoy en día, el Llanes moderno".

Lo corroboraron el resto de vecinos. "Antonio era bondad, humanidad. Como persona mejor no la podía haber. Era un político bueno no, lo siguiente. En resumen, era maravilloso", describió Josefina Álvarez, incapaz de contener la emoción. En su opinión, "claro que habrá otro alcalde, pero como Trevín jamás. Era muy querido por todo el concejo, hizo mucho por Llanes". Mari Luz Muñoz vivió su dedicación en primera persona. "Si necesitabas algo te ayudaba. Yo recuerdo que tenía a mi hija mala y se ofreció a pedirme un taxi o lo que hiciera falta. Me dio su teléfono privado, y no nos conocíamos de nada", contó. Por eso para ella, "se merece todo lo que se ha hecho".

"Consiguió muchas cosas para el concejo, tanto estando de Alcalde como con sus otros cargos; nunca se olvidó de Llanes", añadió Ramón González.

Es este sentimiento de gratitud que los vecinos tienen a Antonio Trevín lo que provocó que ayer, a pesar de la emoción, el cariño y el respeto que se vivió durante toda el funeral, hubiese también un poso de disgusto. El desencuentro entre la familia, el grupo municipal del PSOE y el actual alcalde, Enrique Riestra, llegó también al pueblo. "Espero que aquí en este Ayuntamiento se porten mucho mejor, porque son muy mala gente; y lo digo con conocimiento, que yo voy a los plenos", dijo Muñoz.

Llanes despidió ayer a su Alcalde, y hoy se hará lo mismo en Santa Eulalia de Oscos, donde tiene orígenes. La misa será a las 12.30 horas.