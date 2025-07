Isidro Fernández Rozada, fundador de AP y expresidente del PP en Asturias: "Llegué a jefe de centuria nacional del Frente de Juventudes a la vez que Felipe González"

Activo desde antes de la fundación de la derecha democrática Isidro Fernández Rozada (La Cerezal, San Martín del Rey Aurelio, 23 de diciembre de 1943) no sabe parar. Fundador de la derecha democrática en Asturias y secretario general de Alianza Popular, fue presidente de AP y después del Partido Popular entre 1982 y1999. Presidió y fue portavoz de los populares en la Junta General del Principado de 1983 a 1995 y senador por Asturias de 1983 a 1999. Fue diputado nacional de 2000 a 2012 y senador de 2012 a 2016. Ahora es el presidente del Instituto del Conocimiento para el Avance de Asturias, que ha fundado, y que le tiene en muchos actos políticos de la región y en la mesa del despacho de su casa, entre docenas de agendas que recogen, de forma somera pero exhaustiva, su actividad en todos estos años. Como político de calle y de caleya viajó durante años por toda Asturias para estar presente ante su electorado y sus afiliados. Como persona social tiene una agenda colmatada de reuniones con personas de los diferentes grupos y actividades de su vida. Está casado desde 1980 con Carmen Álvarez y tiene dos hijos: Isidro y Javier. De Isidro son sus dos nietas, Carmen y María, de 10 y 8 años, respectivamente y de Javier los distintos equipos que entrena, actualmente el Real Avilés, antes del Racing, el Real Oviedo...

Nací el 23 de diciembre de 1943 en La Cerezal, que tenía 2.000 habitantes. Soy el segundo de tres hermanos. Nos llevamos año y poco entre nosotros. Albino murió y con Esther habló a diario. Mi padre era minero, algo picador y al final, vigilante. Estaba en el Pozo San Mamés, en Sotrondio, marchaba a las 4 y media de la mañana y volvía muy tarde. Teníamos tres vaques, ochos pites, conejos y mi ma buscó ayuda en Lala, la abuela de Adrián Barbón, entrañable, que nos preparaba para ir a la escuela y cuidaba hasta que llegase mi padre.

¿Cuantos vivían en casa? Mi padre, mi madre y los tres, pero mi padre tenía los padres, Enrique y Rogelia, allí. Y 7 hermanos. Cuando se casaron mis padres fueron a una casa al lado con váter fuera -el 90% no tenían- porque encima vivía el hermano de mi padre, que era peluquero y lo necesitaba. Mi madre también era de La Cerezal y tenía 8 hermanos. Juntamos 15 matrimonios y 48 primos carnales. Mi tía abuela Nemesia, soltera, venía a ayudanos

¿Qué tal vivían? Dinero había poco, pero teníamos de todo, salvo el pan que lo subía un panadero.

¿Cómo era Anselmo, su padre? Muy serio, pero cuando bebía algo decían que muy simpático. Nos dejaba hacer, pero me decía cuando jugaba al fútbol "como rompas una pata, a casa nun vuelves". Era una gran persona que se movía muy bien en un ambiente nada cercano al conservadurismo de sus padres y de sus suegros.

¿Y su madre, Martina? Buena persona y muy trabajadora. Nos empleaba para terrar y para hacer uno y otro. Una madre de las que uno quisiera tener siempre, muy generosa y amiga de ayudar.

¿Cómo eran con los hijos? Severos, cercanos y exigentes. Como yo era algo hiperactivo sabía que si armaba una me iban a preguntar así que preparaba las cosas y salía victorioso por miedo a mi forma de ser.

En la escuela. Niños y niñas separados, 20 o 30 en clase y el maestro era Herminio, hermano de mi madre. Yo no tenía enchufe y como era muy revoltoso me preguntaba siempre. Eso me obligaba a preparar lo que otros no preparaban.

En casa eran de derechas, decía. De derecha tradicional, de iglesia porque lo ligaban más a la tranquilidad, no a la lucha. El cura, Don Emilio, desenvuelto, muy trabajador, me hizo monaguillo y caía algo por de lao. Quiso que fuera a estudiar a Covadonga pero mi madre me dijo llorando: "Sidrín, no puede ser", (la estoy viendo) "¿non ves, fíu, que a los curas mátenlos a tos?". Los fugados habían hecho estragos. Con 6 años, en la escuela, recuerdo ver llegar un caballo con un cadáver a lomos y otro cruzado encima. Eran los fugaos que iban cayendo como consecuencia de la persecución. Con 10 años no sabía que España era una dictadura. Para mí, Franco era el que mandaba. Me dejaba llevar.

A esa edad se fueron a Blimea. Duro Felguera consiguió en la barriada pisos para empleados y uno de ellos fue para mi padre. Lo acercaba al trabajo, pero mi madre no quería ir y nos mandaba llorar y decir que no queríamos marchar cuando él volvía a casa. Para despedirnos, hubo repique de campanas, mi güela lloraba y fueron andando todos los 4 kilómetros, uno con la silla, otros con el somier, con les potes... una procesión. En Blimea lo primero es el puente sobre el Nalón y mi güela nos había advertido "cuidado, Sidrín, que el agua llama" para que no fuésemos arrimados a la barandilla. Nos ayudaron a montar el piso, un segundo con balcón. Tenía baño y ducha y mi padre puso un corchu por donde salía el agua y estanterías para les patates y toda la matanza.

¿Cómo cambió su vida? Mi tío, que era maestro en Blimea entonces, dijo – y me extrañó- que fuese a Sotrondio a la academia Calvo. Tenía muy buen ambiente y preparaba para examinarte del bachiller en el instituto Jovellanos de Gijón. Mi hermana fue a La Ferrauza, de Laviana, para hacer dos años de bordado y tres de cosido y a mi hermano no le gustaba estudiar, se metió a fontanero, a los 16 entró en Duro Felguera y fue el lampistero toda la vida. Quedó soltero y le daban ataques epilépticos. Me acuerdo y me emociono porque es difícil tener un hermano así. La relación fue muy buena, siempre ayudándolo.

¿Qué adolescente fue? Estudiaba bien si tenía tiempo, pero alternaba muchas cosas. No suspendía, pero el latín con Vizoso era terrible y me cuidaba de saberlo. Jugaba al fútbol de interior izquierda con muy buena técnica, driblaba muy bien, pero tenía miedo a lesionarme y no iba nunca al choque arriba. Empecé en el Alcázar de Sama. Me seleccionó Pichi Naves a la Juvenil asturiana. Luego jugué en El Entrego, en primera regional, pasé al Mosconia de Grao y al Asturias de Blimea. A los 25 años lo fui dejando.

¿Y los bailes? Fui mocero, pero muy normal porque me gustaba más dar la lengua. En mi vida tomé un vino, un cuba libre, un gin-kas, una cerveza y a los 22 años tenía coche y era de los más alegres.

¿Qué más actividades tenía? Desde los 14 estaba al Frente de Juventudes, donde mi hermano llegó a encargado del cine y yo de los campamentos para ir a secar a Pola de Gordón (León). Llegué a ser jefe de centuria Nacional en la misma época que Felipe González. Hicimos el curso en Covaleda (Soria), pero no lo conocí entonces. Los campamentos de Laviana los organizaba Juan Ramón Zapico. Me tocaron Riaño y Boñar. Me gustaba y era lo que había.

Isidro Fernández Rozada, en la plaza de España de Oviedo. / Fernando Rodríguez

¿Y el adoctrinamiento? Salvo alguna persona, no había. Era pasarlo bien: marchas de rastreo, actividades deportivas, excursiones por la montaña… Jamás, nadie me impuso algo que pudiese condicionar mi presencia allí o que pudiese molestar a alguien de izquierdas. Llegué a ser máximo responsable en la cuenca minera de las actividades del frente de juventudes.

¿Sabía qué quería ser de mayor? No quería ir a la mina y terminado el bachiller mi ilusión era ser maestro.

La carrera era en Oviedo. Quedaba en una pensión en la calle Rosal de lunes a sábado por la mañana para evitar pagar otro día: luego fui a otra en Manuel Pedregal, donde había garajes y putes.

¿Dónde dio clase? El primer año en la escuela de Ríolapiedra, en San Mamés, en Blimea, pero al año siguiente puse un sustituto, que era legal, y luego fui al Colegio Menor, en el Cristo, que era mi sustento. Di clases en los institutos Jovellanos de Gijón y Alfonso II de Oviedo. Mientras hacía los tres años de Magisterio me preparé en la universidad para ser director de técnicas de tiempo libre a través de la Secretaría General del Movimiento. Hice una oposición en Madrid, que aprobé, para ser director provincial de Formación. Era jefe de los profesores de política y de educación física de Asturias y los nombraba. En 1970 o 72 tenía más hierba que tená: era profesor, tenía ese cargo y podía cobrar dos sueldos.

¿No había que ser muy falangista para eso? Nunca supe, te lo juro, lo que era ser falangista. Nadie me educó en ese tema ni me dieron directrices jamás fuera de lo que es dirigir cursos de técnicas de tiempo libre que los maestros necesitábamos.

Fuero de los españoles y del trabajo... Y mucha política económica y social de Fraga. Lo que me olía a tufo lo quité. Conforme fueron pasando los años, nos dimos cuenta de que lo que no podía ser no podía ser. Di educación cívico-social y política e hice un libro de política social y otro de política económica quitando todos aquellos aspectos que pudieran condicionar la ideología del alumno. No pregunté si era oficial o estaba permitido. Los vendía Teófilo, el conserje del Instituto Alfonso II. Tenían un éxito de la Virgen, porque yo era el profesor. Empecé a darme cuenta que me gustaba la política en sí.

¿Qué política podía hacer usted fuera de ese entorno? Hablar de todo aquello que podía significar ayudar en conocimiento de aspectos que no se daban en el ámbito de la profesionalidad. Transmitía conocimiento abierto a quienes no necesitaban nota. Me gustaba más tratar con la gente sin tener que someterla a un examen.

¿Qué sintió al morir Franco? Ya me di cuenta antes de que Franco tenía una predisposición a no consolidar una situación que evitase una democracia de elecciones libres. Conocí en el 75-76 a Manuel Fraga y su obsesión era conseguirlas. Yo explicaba que la transformación social consistía en dar a cada uno lo que es suyo y la democracia era la posibilidad de desarrollar la vida social plena e íntimamente. Para eso es necesario tener alguien con el que, no pensando como tú, puedas llegar a un acuerdo y, si no se llega, que sean los ciudadanos, en secreto, libres los que lo hagan. Sí que me preocupó que el rey no acudiera a una figura autoritaria. Siempre me importó más la persona que la ideología. Como anécdota, mi padre paseaba todos los días entre Blimea y Sotrodio y cuando yo empezaba a tener protagonismo y a hablar le dijeron: "Hostia, Selmo, si el fiu tuyu, en lugar de salir de los vuestros, sal de los nuestros, ¡vaya ónde taría?".

¿Cuándo conoció a su mujer Carmen Álvarez Jiménez? Yo tendría 28, 29 años y Carmen 18, 19. Era muy salada. Llegaba a fin de curso, sabía que iba a dejar de ser su profesor y no quería perderla. La diferencia de edad me intimidaba, pero quería hablar con ella y opté por no darle la papeleta de la nota. Para que no fuera sospechoso dejé fuera la de 5 o 6 alumnos. A las 3 horas de dar las notas vinieron a reclamarlas, dije que no habría problema y quedamos al día siguiente, a las 10 de la mañana, en la cafetería del Hotel Ramiro I. Apareció con tres amigas. Le comenté que dirigía el curso de técnicas de tiempo libre de sus compañeros en el verano. Me dijo que ella iba a Burgos a hacer un curso de la Sección Femenina y que luego quedaba en casa de su hermano en León. Ahí le dije que debía ir a ver a sus compañeros en Pola de Gordón, que estarían allí desde el 15 al 30 de julio en el campamento que dirijo.

Imagino que fue. Y hasta hoy. Fuimos novios 4 años y nos casamos en 1980.

¿Por qué entró en Alianza Popular? Yo trabajaba en el edificio Asturias y en el primero estaba Julio Álvarez Mendo con el jefe provincial del movimiento, Francisco Ballesteros Villar. Mendo era muy amigo de Juan Luis de la Vallina quien le dijo: "hablan muy bien de este chaval de la cuenca minera, profesor… habla con él"… Era noviembre de 1976. Lo dije en casa, me dijeron que ya tenía bastante tená... Fueron a verme Juan Luis de la Vallina Velarde, que era presidente de la Diputación; Noel Zapico y no sé qué otro.

¿Qué le contaron? Que se iba a constituir un grupo que lideraba Manuel Fraga. Claudio Fernández Junquera iba a presidir -o esa era la intención- el congreso después de Reyes del 77. Querían que fuera el secretario general porque veían muy desenvuelto, abierto, con ideas nada fachas y joven. A los 33 años era el segundo en un partido presidencialista que presidieron Claudio Fernández Junquera, Manuel Robledo Núñez, Juan Luis de la Vallina y Baltasar García Parúas, a quien sustituía Manuel Riesco Morán, todos antes de mí.

En 1982 llegó a ser presidente de Alianza Popular. Gané el congreso a Francisco Álvarez-Cascos, Antonio Landeta y Ramón García Cañal. No quería presumir de ganar. Necesitaba un envoltorio para que no dijeran del fíu de un minero de La Cerezal. Tenía que estar ante don Juan Luis de la Vallina, don Luis Orejas Canseco, don Juan Manuel Junceda Avello, don Luis Fernández-Vega Diego, don Manuel Riesco Morán. El partido tenía los dones, pero yo sabía que no daban un palo al agua en política porque no podían. Y yo a funerales y a pisar caleya. Fui hilando y colocando para no perder. En 1983 Cascos me dijo si iba a ir de candidato al Principado para ir él al Congreso; a Landeta lo fui llevando y fue presidente de la Junta General; Cañal fue vicepresidente de Sergio Marqués.

¿Cuándo supo que le gustaba mandar? Con la experiencia que me dio formar parte del equipo de la preautonomía compuesto por varios partidos y mis años en la Junta General llegué a darme cuenta de que no desentonaba en la vida política activa y de que podía contribuir. Caía bien a Fraga, muy amigo de los Vega, pescador en Asturias.

Los años cambiaron las cosas. Los congresos me venían rodados y cuando Gabino de Lorenzo y Jaime Reinares intentaron enredar yo evitaba ir al todo o nada. Prefiero lo poco menos. Tuve que ser hábil. Al final, me ofrecieron ser el delegado del Gobierno y pensé que bien, conocía a los ministros en Madrid. A los pocos días me llamó Dolores de Cospedal y me dijo que Rajoy había decidido que encabezara la lista al Senado. Cuando Cascos dejó el partido, montó otro y quedé solo. Mariano me llamó y me dijo que había hecho lo correcto. Él dijo que si no iba al Congreso que fuera al Senado y fui -con diferencia- el senador más votado de Asturias.

Cascos: la valoración final. El político con mayor proyección de los que yo conocí en Asturias y en España. Su estilo de secretario general del partido lo llevó a mantener con la afiliación del partido una postura difícil de casar con la participación y cabreó a mucha gente. Es de una configuración personal bastante difícil. Hace análisis sin consultar a nadie, los eleva a la categoría personal y toma decisiones muy rápidas. Yo soy más débil ante las personas. Hablamos cuando salió absuelto de los juicios y me dijo que ya nos veríamos, que estaba pasando una situación personal, familiar y de salud complicada. Nunca tuve poder para hacerle frente; era todo en Génova y por eso se empeñó en su día en llevar a la presidencia del Principado a Sergio Marqués y luego en quitarlo.

Usted y Gabino malmetieron… ¿Yo? No estás bien informado. Sé lo que hice y lo que hizo Ramón Cañal, mi persona en el Gobierno de Marqués. Gabino de Lorenzo, como hacía con todas las cosas, no se coordinaba. Fueron otros los que quisieron trasladar la responsabilidad de la no coordinación con el Gobierno porque yo coordinaba con Cañal y se lo decía a Cascos. No quiero hablar más. Nunca lo entendí.

¿Qué le pareció Marqués? Era ajeno a mí. Estaba en el grupo de Gijón, marchó y no le fue bien. Cuando regresó, su amigo Cascos (por la amistad de sus mujeres respectivas, Elisa y Elena) me pidió que lo llevase de asesor al grupo parlamentario. Vinieron las elecciones y fui de primero y él, de segundo. A partir de ahí, Cascos y él se encargaron de decir que yo perdía elecciones. Tuve miedo de perder por tercera vez e ir joven para casa.

Marqués las ganó. No lo conocía nadie... Javier Cuervo, Fernández Rozada, cualquiera hubiera ganado. Aquellas elecciones las ganó el partido y nos ayudó Izquierda Unida con Julio Anguita con el "programa, programa, programa".

Hable de Gabino de Lorenzo. Su eje central era servir a la ciudad de Oviedo desde su formación de ingeniero y mejoró las condiciones de vida de la ciudad de forma importante. En lo personal, bien; en lo político, no coincidíamos en algunas cosas y yo le respetaba porque para eso es la libertad.

Presidió sin coordinar con Gabino ni intervenir con Cascos. "Rozadina" -como me llamaba Gabino- no iba a hacerle la puñeta a quien ganaba elecciones cuando yo las perdía. Tenía que ayudar.

En el PP usted fue hasta casero. En 1984, fartucos de andar de calle en calle, se decidió arreglarlo comprando algo. Consulté con varios del envoltorio -Luis Fernández-Vega, José Martínez Prieto, Baltasar García Parúas, Ángel Fernández González... no menos de ocho- y el constructor Jesús Zapico iba a hacer unos bajos. Pagué una hipoteca para no perder aquellos locales hasta que Cascos, 10 años después, decidió como secretario general que había que pagar una renta. Pelayo Roces me dijo que fuera muy discreta. Puedo presumir de mi generosidad porque tenía sueldo de senador, mi mujer Carmen era profesora y podía pagar. Lo vendí hace tres años.

Tiene dos hijos. El abogado, Javier, entrenador de fútbol; y el economista, Isidro, jefe del servicio de depuradoras de Aqualia. Aprendí de mis padres que la comunicación quita los males. Aunque estuviera con la delegación española en Camerún hablaba, a diario, tres minutos con mis hijos y con Carmen. Siempre los tuve presentes para que decidieran con mi respaldo. Carmen llevó el peso sin dejar de ejercer de profesora de Música y de madre en la asociación de padres del colegio de Meres. En la Universidad, hice el seguimiento porque estuvieron en la Alfonso X el Sabio. Acabaron puntualmente porque no querían estar en Madrid y deseaban venir con su pandilla.

¿Cómo llevó la jubilación? Tengo que dejar algo objetivo de mis memorias para quienes creyeron en mí o para quienes dudaron. Tengo la cabeza en mi sitio y todas las agendas desde que empecé en política. Me gustaría dejar un testimonio y ver qué podría haber mejorado. Intenté contribuir siempre a acortar las diferencias y quisiera encontrar a alguien que lo negara. Entiendo la vida como colaboración y como exigencia de hacer algo por los demás cuando hay necesidad. Ahora hay mucha. Mi reflexión personal va más allá de contemplar al PSOE y al PP y no acepto que la posibilidad de desarrollar tu vida social y política esté impedida por alguien de forma autoritaria. Estoy atravesando una etapa de decepción, no se hace política con mayúsculas. Con el Instituto del Conocimiento para el Avance de Asturias quiero que los asturianos sepan que están ante un demócrata abierto, convencido, que vino de una etapa autoritaria y que supo moverse hasta establecer criterios y dar ejemplo de democracia.

¿Qué tal cree que le trató la vida? En la vida familiar, muy bien. En la política no es fácil estar tantos años activo. La salud me acompañó. Tengo un trato de la vida cercano que me encanta. Se me dio mucho apoyo y cariño y también lo devolví. Hasta ahora la vida me está tratando bien, estoy disfrutando.