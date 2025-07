Los dos candidatos a liderar a los jóvenes empresarios asturianos, frente a frente: ambos desvelan sus propuestas

¿Por qué quiere presidir AJE? Los jóvenes empresarios asturianos necesitan... Si accede a la presidencia, ¿cuáles serían sus tres primeras medidas? ¿Qué puede hacer la Administración para favorecer al joven empresario? Potencialidades y debilidades de la empresa asturiana.

Pedro Carrillo

CEO de Genius School

Gijonés, nacido en 1985, es ingeniero industrial y máster MBA. Compagina la dirección de su escuela de educación emprendedora con la dirección adjunta de Solís Industrias del Caucho y la vicepresidencia del Real Grupo Covadonga

1. Me presento con ilusión y con una visión clara: es momento de dar un nuevo impulso. Queremos una AJE más útil, conectada e influyente. Llevo años construyendo comunidad, liderando proyectos y apostando por el talento joven en Asturias. Ahora quiero poner esa experiencia al servicio de todos los asociados. Tenemos un gran equipo con mucha experiencia y creemos profundamente en el potencial empresarial de Asturias, de la colaboración y en el poder de la comunidad para transformarlo todo.

2. Sentirse acompañados y acciones que mejoren sus empresas. No es solo financiación, formación o visibilidad, es comunidad. Necesitamos una AJE que escuche, conecte y dé respuestas a quienes emprenden en soledad o gestionan equipos con presión e incertidumbre. Que sea nexo y generador de oportunidades entre emprendedores, empresas consolidadas e instituciones. Debemos atraer, fidelizar y conectar talento, con una Asturias atractiva y motivadora empresarialmente, ayudando a las empresas asociadas a crecer en un entorno cada vez más complejo.

Pedro Carrillo. / LNE

3. La primera estaría vinculada a la eficiencia y los resultados, con una organización en comisiones, incrementando el número de asociados y siendo más representativos por tanto y fortaleciendo nuestra presencia en el ecosistema. En segundo lugar valor directo al asociado, con más conexiones, visibilidad, formación y apoyo. Lanzando un calendario anual de actividades útil, abierto y bien comunicado. Estableciendo alianzas estratégicas con empresas tractoras, medios e instituciones que generen valor real para nuestros asociados. Y en tercer lugar potenciar una comunidad activa y orgullosa: hacer que pasen cosas. Visibilizar más AJE y nuestros asociados. Reforzar el sentido de pertenencia del asociado.

4. Escucharnos más, implementar y agilizar acciones que faciliten el emprendimiento, y simplificar procesos. Necesitamos incentivos que premien la innovación y el riesgo, una administración más ágil y más conexión entre educación, empresa y empleo. Lo público debe facilitar y catalizar. Y eso pasa por diálogo, confianza y acción conjunta.

5. La mayor fortaleza está en las personas: el compromiso, el talento, la creatividad y la capacidad de reinventarse. Tenemos ejemplos de innovación, resiliencia y liderazgo asturiano en todos los sectores. Nos falta creernos todo lo bueno que podemos hacer desde y en Asturias. Tenemos mucho que ofrecer al mundo, pero necesitamos actuar unidos e inteligentemente.

Francisco del Cid

CEO de Bosquia

Gijonés de 35 años, es licenciado en Máquinas Navales. Antes de fundar su actual empresa de reforestación centrada en plantaciones corporativas fue cofundador de la firma de maquinaria hincadora DoisMiller

1. No era algo que tuviera en mente. Cuando Pablo García me planteó tomar su relevo como presidente, algo se activó. Dudé, claro. Presidir AJE no es un cargo simbólico: implica compromiso real, tiempo y energía. Pero creo que los emprendedores no solo generan empleo: generan cambio. Cambian la economía, transforman entornos y levantan proyectos que mejoran la vida de otros. AJE debe estar a la altura de eso. Además, todo el equipo de la anterior junta directiva, que ahora me acompaña, me mostró su apoyo. Esa confianza fue clave. Si queremos que las cosas cambien, hay que empezar por implicarse.

2. En Asturias hay muchísimo talento emprendedor, pero muchas veces se pierde antes de arrancar. Emprender se aprende a base de golpes y eso hace que muchos se queden por el camino. Lo que necesitamos es sentirnos acompañados. Tener una red real, útil, donde podamos compartir dudas, generar oportunidades y apoyarnos entre iguales. También necesitamos formación práctica, visibilidad, espacios para conectar… Y fundamental: representación ante instituciones que muchas veces ni saben que existimos.

Francisco del Cid. / LNE

3. Mi rol como presidente será el mismo que tengo en mis empresas: crear un entorno donde la gente esté cómoda, porque cuando eso pasa, el talento aflora. Lo primero que haría sería la escucha activa, con canales abiertos. Quiero que cualquier socio pueda proponer, opinar y sentirse parte. En segundo lugar acuerdos de valor: formación útil, acceso a financiación, servicios que marquen la diferencia... Y tercero, "networking" real. No de postureo. Encuentros que sirvan para generar confianza, colaboración y negocio entre socios.

4. Siempre me ha resultado curioso cómo las administraciones tratan a los emprendedores y autónomos. Generamos empleo, activamos la economía y damos vida a las regiones y, aun así, muchas veces parece que nos ponen la zancadilla. Es como frenar al que está tirando del carro. Lo primero que pueden hacer es tomarnos en serio. Escucharnos antes de regularnos. Agilizar trámites, facilitar el acceso a financiación y apoyarnos sin paternalismo. Muchas veces no pedimos ayudas, pedimos que no nos lo pongan más difícil.

5. Tenemos que mirar hacia dentro, creernos lo que somos. No estar en Madrid o Barcelona influye, pero veo cada día empresas asturianas compitiendo a nivel nacional desde la tierrina, con talento, trabajo y buenas ideas. Ese es nuestro mayor potencial: saber que se puede, y hacerlo. En cuanto a las debilidades, la presión fiscal, que limita la capacidad de crecimiento, reinversión y contratación.