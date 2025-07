Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública: "El cupo catalán no es generalizable; es sacudir las raíces del Estado"

Carlos Monasterio Escudero es catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo desde 1990, institución que este viernes aprobó su distinción como profesor emérito. Está considerado uno de los mayores especialistas españoles en haciendas autonómicas y locales.

-¿En qué momento se encuentra la Universidad de Oviedo?

-Cuando yo empecé en los años setenta en la Universidad del País Vasco el país era muy distinto. La Universidad, en general, tenía muchos menos alumnos, menos medios y estábamos en otro mundo distinto. Creo que lo que hay ahora son nuevos retos. Un buen alumno ahora tiene más oportunidades, más medios, más contactos internacionales, más facilidades para aprender y para investigar. Lo que hay que hacer es evitar que otras cosas, como la erupción del "ChatGPT" o la inteligencia artificial u otros, pues mermen el espíritu universitario y se utilicen bien.

-¿La irrupción de las universidades privadas favorece la competencia en el buen sentido?

-La competencia es buena siempre que se haga en igualdad de condiciones y respetando unos términos de "fair play". Es verdad que ahí entran aristas políticas y de otro tipo, pero que haya más universidades o más competencia me parece bueno.

-Usted viene advirtiendo desde hace tiempo de los riesgos que acarrea aprobar una financiación "singular" para Cataluña.

-No ha habido, dejando fuera la reforma fiscal y el cambio político tan importante del año 78, un acontecimiento dentro del sector público de esta gravedad. Si esto se lleva a cabo es romper la redistribución y la equidad en España. Supone un cambio muy profundo, no solo para el sector público, para la propia estructura del Estado, políticamente, y para muchas más cosas importantes.

-Dice el Gobierno de Pedro Sánchez que se plantea extender los cupos a todas las comunidades. ¿Podría soportar España un modelo de estas características?

-El motor de la redistribución en España son dos grandes comunidades, Madrid y Cataluña, porque juntas representan casi la mitad del PIB español. Son, con gran diferencia, las más ricas; un madrileño o un catalán tienen el doble de renta per cápita que un extremeño, un andaluz o un castellano -manchego. No obstante, recibimos servicios públicos de igual calidad. Este sistema, aunque los papeles o quienes escribieron los papeles digan que es generalizable, no lo es; no lo es sin cambiar de raíz la estructura de nuestro Estado y los mecanismos redistributivos. Entonces si alguien quiere hacer eso, que parece que algunas personas quieren, que lo digan, pero que digan las consecuencias. Creo que este debate tiene que salir del ámbito académico para llegar al ciudadano, y que nuestros responsables políticos nos digan qué van a hacer y por qué. Esto no es una broma, esto no es ceder rodalíes o una competencia menor o demás, esto es sacudir las raíces del Estado y de la igualdad.

-El parlamento asturiano ha alcanzado un acuerdo para rechazar el cupo catalán porque, dicen, puede acabar con el estado de bienestar.

-El principio de progresividad es un principio para todos y no puede definirlo una región o una persona para sí mismos. Le podemos poner muchos paños calientes o marear a la gente, pero, insisto, yo creo que debe haber un debate público porque todo apunta en una dirección muy preocupante.

-¿Cómo debería ser la reforma del sistema financiero autonómico?

-El sistema que tenemos tiene defectos, pero no es un sistema ni disparatado ni erróneo en su base. Podemos discutir, y debemos hacerlo, dos cosas. Una, cuánto dinero se queda en la hacienda central y cuánto va a las autonómicas. Y ahí tendremos que valorar las necesidades de gasto en pensiones futuras o en defensa; qué es gasto central, el aumento del gasto sanitario educativo, qué es gasto autonómico, el habitante ajustado, y ver cuál es el reparto de impuestos y de recursos públicos.

-¿Alguna otra medida?

-Sería sensato, por ejemplo, que la capacidad normativa de las comunidades autónomas se ampliara. Por ejemplo, repartir el IVA a medias entre Estado y comunidades. Que mañana las comunidades estiman que necesitan más recursos, el tipo autonómico aumenta en medio punto.

-En Asturias, el Gobierno modificará el IRFP reduciéndolo para las rentas más bajas y subiéndolo a las más altas. ¿Cree que la medida tendrá repercusión?

-Lo que hay más político en el impuesto de renta es la tarifa. Como técnico, mejoraría otras cosas del impuesto que necesitan reforma. Por ejemplo, la deducción por hijos ahora es creciente. No, debería ser igual o decreciente. No conozco a nadie que tenga el tercer hijo sin haber tenido el primero. El primero origina más gastos. Haga usted eso, ajuste ciertos gastos deducibles.

-Las cifras avalan el crecimiento económico de España, pero no todos los ciudadanos tienen la misma impresión.

-Va bien en el sentido de que el PIB español, que es el valor de todos los bienes y servicios que producimos anualmente, crece. Pero, claro, lo que es fundamental también es la renta per cápita y esa no va tan bien. A mi juicio, es desafortunado que estos últimos años de crecimiento económico no hayamos sabido, o querido, reducir el endeudamiento público, porque ahora las cosas están bien, pero como dice el refrán "no hay que cien años dure y bien que nunca se acabe".

-Próximamente las comunidades van a recibir las entregas a cuenta, un asunto que también ha provocado mucho debate.

-Esta es una de las cosas que no sé por qué es un problema, salvo a veces por pillerías políticas. Lo que se debería hacer es poner esa recaudación con la mayor rapidez a disposición de las comunidades.

-¿Y Asturias?

Asturias es una región donde se vive bien, llena de bellezas, tranquila, pacífica. Yo querría que fuera más próspera económicamente, que hubiera más jóvenes y que hubiera más empleo. ¿Usted quiere que la gente vaya a un sitio de montaña? Dele facilidades. Consigue que si alguien cierra un negocio se quede la hija, porque como es una persona seguramente tenga hijos y la despoblación del mundo rural acabará. Atraigamos a los jóvenes y fomentemos la natalidad, pero fomentar la natalidad no es dar más deducciones fiscales, sino dar más y mejores empleos. Eso es lo que habría que fomentar sobre todo en Asturias, que hubiese una base de población joven que se fuera ensanchando.

