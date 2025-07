El expresidente Trevín, combativo hasta el final: plantó cara al PSOE regional y nacional por el pacto fiscal con Cataluña

Antonio Trevín, que fue el presidente del Principado más joven de la historia, tuvo una trayectoria política de cuatro décadas en la que prácticamente no dejó cargo por ocupar a nivel autonómico. Fue director provincial de Educación, concejal, alcalde, diputado autonómico, jefe del Ejecutivo y delegado del Gobierno.

Un "animal político", como le definen quienes le conocieron, él mismo admitía en privado que la actividad le enganchaba, que era incapaz de echarse a un lado, a diferencia de otros mandatarios que pasan a un papel mucho más secundario una vez que abandonan los más altos cargos de responsabilidad.

Y Trevín dio batallas hasta el final, incluso dentro de su propio partido, la Federación Socialista Asturiana (FSA). Su última aportación política regional fue hace apenas unos meses, coincidiendo en el tiempo con el diagnóstico de la enfermedad que acabaría con su vida el pasado miércoles. Y tuvo que ver con uno de los temas estrella del debate político de este año: la financiación autonómica.

Trevín, como secretario general del PSOE de Llanes (cargo que mantuvo hasta su muerte, ya que entregó el acta de concejal a principios de este mes), mostró un rechazo contundente a la "financiación singular" prometida por el Gobierno de Pedro Sánchez a la Generalitat de Cataluña. Lo hizo a viva voz y por escrito, impulsando una enmienda contra el llamado "cupo catalán", que fue debatida en la FSA con la intención de que llegara al congreso federal del PSOE, celebrado a finales de noviembre en Sevilla. "Se volcó mucho en ese tema, quería combatirlo con todo", aseguran quienes trabajaron de cerca con él en los últimos años.

La del expresidente no fue la única enmienda, entre muchas otras presentadas por distintas agrupaciones, pero sí una de las más críticas con las ideas de la dirección nacional del partido. Trevín sostenía, avalado por cálculos propios y varios estudios, que Cataluña no estaba infrafinanciada por el Estado. Su enmienda advertía de que, de salir adelante los planes del Gobierno, la autonomía financiera del Estado quedaría en serio peligro.

El avilesino reclamaba "una urgente renovación del sistema que permita a las comunidades disponer de la suficiencia financiera necesaria para proporcionar los servicios públicos que forman parte de sus competencias". También rechazaba el principio de ordinalidad y solicitaba quintuplicar el Fondo de Cooperación Interterritorial.

Otro punto clave en su propuesta chocaba con algunos argumentos de la dirección de la FSA. Según Trevín, "no es verosímil" que ese nuevo modelo —todavía sin cifras concretas— fuera a beneficiar al resto de las autonomías. Para él, "no se justifica desde una perspectiva socialista que unos contribuyentes que paguen más tributos por su mayor nivel de renta tengan derecho a recibir mejores servicios públicos que otro conjunto de ciudadanos cuya contribución fiscal sea inferior como consecuencia de su menor renta per cápita".

Trevín defendió su enmienda en la FSA semanas antes del congreso federal, del que Pedro Sánchez salió reforzado a nivel orgánico. El PSOE asturiano pactó una postura común antes del congreso, solicitando una negociación "multilateral" y rechazando privilegios para determinados territorios.

La contundencia de Trevín, sin embargo, no llegó a Sevilla, aunque el expresidente ya contaba con que su razonamiento no sería secundado por la dirección del partido. Su enmienda no provocó una crisis interna, pero sí creó cierta incomodidad en algunos dirigentes de la FSA cercanos a Barbón, en un contexto en el que la derecha asturiana reclamaba más firmeza contra los planes de Sánchez.

Trevín —no es ningún secreto— estaba muy alejado de las posiciones de la actual dirección en temas como el modelo de financiación, aunque hasta el final mantuvo una buena relación personal con la cúpula de su partido. "Trevín es así. Sabemos que si alguien iba a dar guerra, ese sería Trevín", aseguraba un dirigente del PSOE asturiano cuando se debatió aquella ponencia.

Queda la duda de saber qué hubiese hecho o dicho Trevín en Sevilla, en caso de haber acudido al congreso federal. El expresidente no pudo asistir, ya aquejado por el cáncer que le fue diagnosticado en octubre. Aunque nada se supo públicamente en ese momento, ya que no fue hasta enero cuando él mismo anunció la enfermedad que padecía. Su ausencia en Sevilla llamó la atención, y él la justificó entonces por motivos médicos.

En aquel congreso —meses antes de los graves escándalos que sacudieron al PSOE y que llevaron a Santos Cerdán a prisión provisional por el cobro de presuntas mordidas— sucedió exactamente lo que Trevín había vaticinado en privado: que los socialistas pactarían una posición común lo suficientemente ambigua como para contentar a las distintas sensibilidades. Así fue: lo acordado en Sevilla fue aprobado tanto por Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y el más crítico con Sánchez, como por Salvador Illa, presidente de la Generalitat y uno de sus más fuertes apoyos.

Pese a estas profundas discrepancias políticas, Trevín siempre mantuvo los lazos personales con la FSA. El propio Adrián Barbón, presidente del Principado y secretario general, acudió personalmente a su casa de Llanes para entregarle la Medalla de Asturias. Meses antes, en enero, Trevín reapareció tras su diagnóstico en el congreso de la FSA y se fundió en un abrazo con Barbón, al que mostró su cariño y apoyo.

Desde las cinco de la mañana

La actividad política de Trevín en sus últimos meses en el Ayuntamiento de Llanes no bajó el ritmo. Bien lo puede atestiguar Luis Arenas, concejal socialista, que tuvo que sustituirle en el congreso federal de Sevilla. "Nos motivaba a trabajar hasta el último día y desde que se despertaba", explica. Y es cierto: el expresidente, con problemas de sueño, se despertaba muy pronto, alrededor de las cinco de la mañana, y a primera hora los concejales ya encontraban varios mensajes suyos proponiendo temas.

Insistía, por ejemplo, en compartir contenidos en redes sociales, consciente de su importancia en la política actual. "Nos decía: "Oye, hoy no subisteis nada a redes, buscad algo, lo que sea"", recuerda Arenas.

Desde Llanes, estaba volcado en los problemas de aparcamiento y de vivienda. "Era un torbellino; de madrugada recibíamos mensajes o correos electrónicos. Nunca vi a alguien con tanta actividad política", destaca Óscar Torre, portavoz del PSOE llanisco, sobre Trevín, quien nunca perdió unas elecciones en su concejo.