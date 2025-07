Guillermo Peláez, consejero de Hacienda de Asturias: "La financiación singular catalana afectaría claramente a los servicios públicos"

Guillermo Peláez Álvarez (Oviedo, 1984) lleva semanas bajo todas las miradas, no por su condición de portavoz del Gobierno regional sino por polémicas que afectan a sus otras competencias: el pacto fiscal catalán, la gestión de los fondos europeos y la paralización de los derribos en el viejo HUCA. Antes de contestar, pide darle su particular homenaje a Antonio Trevín, expresidente del Principado recién fallecido tras combatir el cáncer: "Fue una gran persona y un gran maestro, un ejemplo hasta el final y en el final".

-El PSOE y el resto de la izquierda sacaron adelante el lunes en la Junta su proposición ante el pacto fiscal en Cataluña gracias al PP y Foro. Al día siguiente, usted dijo que la derecha "rectificó". ¿Nada que agradecer?

-Lo importante es que el Gobierno solicitó un consenso en torno a una posición política y hubo un respaldo mayoritario de cara al debate de la reforma de la financiación autonómica. Salvo Vox, que es una fuerza política de extrema derecha fuera del marco constitucional porque no reconoce el título octavo sobre las autonomías, debemos poner en valor ese respaldo de la Junta a una posición compartida por la mayoría de asturianos. ¿Cuál es? En primer lugar, rechazo a que cualquier comunidad abandone el régimen común de financiación, por tanto, rechazo a que el régimen foral se extienda porque esto debilitaría los recursos financieros de las regiones y del Estado, poniendo en riesgo la redistribución de la riqueza y, concretamente en Asturias, el mantenimiento del Estado del bienestar. Pero quedarnos ahí sería quedarnos cortos porque no podemos definirnos exclusivamente a la contra, hay que fijar cuál es la posición de Asturias. Y lo que ha hecho la Junta esta semana es renovar el consenso de la Mesa de Financiación donde figura cuál es el modelo que queremos, el que mejor cumple con los principios constitucionales y el que beneficia a Asturias porque nos permite disponer de los recursos necesarios para prestar los servicios públicos de nuestra competencia. Se trata, ni más ni menos, de un sistema que no consiste en un reparto de ingresos sino en financiar servicios públicos atendiendo a su coste efectivo, a las necesidades de la población de cada territorio.

-Entonces, ¿por qué no apoyó el PSOE la proposición del PP y Foro?

-Vuelvo a poner en valor lo sustancial. Con lo que debemos quedarnos es con que el Gobierno del Principado tiene el respaldo mayoritario de la Junta ante a la reforma del modelo.

-El PP quiso negociar y no hubo manera, según su versión.

-No lo sé, pertenezco al Gobierno y eso entra dentro de la esfera de los grupos parlamentarios. Me quedo con lo positivo del amplio apoyo logrado. Aunque, ya que me insiste respecto a la propuesta del PP, bajo a la arena. Primero, no contenía esa convalidación del acuerdo adoptado en la Mesa de Financiación. Y como dije, sería quedarnos cortos si solo expresamos nuestro rechazo sin más. Además, introducía el rechazo a la armonización de impuestos. La nuestra no incluía mención alguna a la armonización, ni defensa ni rechazo, porque aspirábamos al consenso. Este debate requería altura de minas. El PP sabía que introducir una renuncia a la armonización fiscal iba a en contra de nuestra posición. El consenso pasa por defender que se mantenga un régimen común de financiación y que los impuestos no son de los territorios, sino que los pagan las personas y, en última instancia, son del Estado. Tal parece que al PP el régimen foral o la autonomía fiscal le va bien según para quién y para qué. Parece que quiere una suerte de fuero para los impuestos a la riqueza, un concierto fiscal para ricos. La tercera crítica a la proposición del PP es que su exposición de motivos hacía juicios de valor, reproches extemporáneos.

-¿Y cuál es la versión aséptica, sin juicios de valor?

-Aquí hay un acuerdo político de hace un año entre ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa. Dije a los pocos días de que se firmara que contenía una suerte de concierto para Cataluña. Y que el Principado estaría en contra de todo lo que se salga del acuerdo de la Mesa de Financiación, de su posición histórica y de la Declaración de Santiago. Lo que se firmó el pasado lunes 14 de julio en la bilateral entre la Generalitat y el Gobierno de España no es la traslación fiel de aquel acuerdo político entre dos fuerzas políticas. Es ambiguo, inconcreto. Por eso, lo que corresponde es lo ha apoyado la Junta.

-¿Habría llevado el PSOE su proposición a la Junta si antes no lo hubieran hecho el PP y Foro?

-Me quedo con que la posición que sostiene el Gobierno de Asturias tiene el respaldo mayoritario de la Junta. Yo mismo solicité en rueda de prensa que hubiera el máximo consenso en cuanto conocí el acuerdo para Cataluña.

-¿Por qué no tomó el presidente del Principado, Adrián Barbón, la palabra en la Junta para defender la proposición?

-El Presidente habló el sábado antes de que se firmara el acuerdo en Cataluña con contundencia. Y también el jueves y el viernes de esa misma semana.

-¿Pero no es un tema lo suficientemente trascendente como para que hable el Presidente en sede parlamentaria?

-El presidente comparece cada 15 días en la Junta. Además, tiene un absoluto respeto por el Parlamento. Le gusta mucho porque se mueve muy bien en la arena política, en la dialéctica. Igual soy un poco malo si digo que hasta lo disfruta. Pero yendo a la cuestión: comparecí yo porque la temática se corresponde con mis competencias. Además, soy el portavoz del Gobierno, cuando me expreso estoy expresando la posición política del Gobierno con su presidente a la cabeza.

El Consejero, en la azotea de la sede de su departamento. | FERNANDO RODRÍGUEZ

-La propuesta de la izquierda habría fracasado sin el apoyo del PP y Foro debido a que una diputada de IU estaba en Cuba. ¿Cómo se explica este tipo de ausencias a la ciudadanía?

-Julio no forma parte del periodo ordinario de sesiones. Se habilitó un Pleno extraordinario. De hecho, el año pasado se intentó habilitar este mes para agilizar la tramitación de determinadas leyes y Vox no quiso. En segundo lugar, hasta donde yo sé, no es cierto que la diputada estuviera de vacaciones, como dijo el PP. Está de viaje de partido, según su formación. Cumpliendo sus obligaciones como representante política, en este caso, como miembro de Izquierda Unida. He ido a plenos donde han faltado otros diputados, supongo que por causas justificadas.

-La vicepresidenta María Jesús Montero ha dicho que el acuerdo con Cataluña se puede extender al resto de regiones. ¿Tendría capacidad Asturias para asumir esa gestión tributaria?

-Hay que leer el acuerdo. Repito: no es lo mismo el acuerdo político al que llegan ERC y PSC, que yo mismo definí como un concierto fiscal, que el acuerdo institucional firmado el otro día entre el Gobierno de España y la Generalitat. Desde el Principado creemos que si las bases del régimen común se van a reformar, todo se tiene que negociar entre todos. Esto es una crítica a lo pactado. Lo que queremos es que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera y negociarlo ahí. Pero en el acuerdo del otro día no aparece por ningún lado la gestión íntegra del IRPF. Aparece la capacidad de comprobar las deducciones autonómicas a través de lo que ellos llaman una administración en red entre la Agencia Tributaria y la Agencia de Cataluña.

-Hagamos entonces una suposición. En el caso de que a Cataluña se le concediese la recaudación íntegra del IRPF, ¿qué consecuencias tendría para Asturias?

-¿Vamos a entrar en el terreno de las suposiciones? De acuerdo, pero que quede claro. Ante la indeterminación del acuerdo, lo único que tenemos que hacer es decir que en Asturias no aceptaremos que esto se materialice a través de la extensión del régimen foral a Cataluña porque supondría una merma de recursos para el Estado y para las comunidades autónomas, además de romper un principio que para nosotros es fundamental: los tributos los pagan las personas, no los territorios.

-El acuerdo del 14 de julio dice explícitamente que habrá un "régimen federal". ¿Eso es lo ambiguo?

-De facto ya lo hay ahora. España se constituye como un estado autonómico, pero que en la práctica es cuasi federal. Las haciendas de las comunidades se componen de una serie de impuestos cedidos íntegramente y de la cesión parcial de los grandes tributos, IRPF e IVA, además de la capacidad de establecer tributos propios en determinados ámbitos competenciales. Todo se regula con mecanismos de nivelación horizontal. Es un modelo complejo, pero que responde a un esquema federal de financiación.

-Lo que está claro es que el Gobierno del Principado choca con las peticiones de ERC y Junts, ¿no?

-De eso no hay ninguna duda.

-Vuelvo a hablar en condicional. Si Cataluña abandona el régimen común, ¿habría alternativa a una brutal subida de impuestos?

-Repito: sería un debilitamiento o bien de la hacienda de las restantes comunidades del régimen común o bien de la hacienda del Estado si decide soportar ese golpe íntegramente, o bien de todas. Y ese debilitamiento afectaría claramante a la prestación de servicios públicos. Además, el fraccionamiento de la Agencia Tributaria estatal supondría un problema en términos de eficiencia en la gestión tributaria y perjudicaría la lucha contra el fraude.

-Adrián Barbón dijo hace poco que Asturias, más que un infierno, va camino de ser un paraíso fiscal. ¿Se refería a l cambio en el IRPF en ciernes?

-Desde el Principado llevamos ya unos años apostando por lo que llamamos la vía fiscal asturiana, que no es ni más ni menos que utilizar las competencias autonómicas en materia tributaria para hacer el sistema más progresivo. Y, por tanto, más justo. Aplicamos las deducciones fiscales estructurales más potentes del Estado. Y se concentran en las clases medias y trabajadoras, porque la mayor parte de ellas aplican límite de renta. Un límite de renta que abarca al 80% de los contribuyentes. Si queremos datos sobre las deducciones fiscales, en 2023 fueron 54 millones y 105.000 beneficiarios. Nuestras previsiones para la campaña de 2024 son 70 millones y 120.000 beneficiarios. Con los datos de 2023, nos pusimos a trabajar en una reforma, en este caso de la tarifa, para dar respuesta a la mejora en los salarios que ha habido en España. Una reforma que aprobaremos este mismo lunes en el Consejo de Gobierno. Si la Junta le da el visto bueno este año, se aplicará en la campaña de 2025, es decir, será una realidad en 2026. Lo que haremos es bajar el primer tramo del 10% al 9% y a la vez incrementar al máximo que permite la ley lo que se llaman los mínimos personales y familiares. El efecto conjunto de estas dos medidas hace que las rentas de hasta 35.000 euros se ahorren al menos 120 euros al año. Y digo al menos porque en función de sus circunstancias personales pueden ser más. Luego neutralizaremos cualquier efecto de esta reforma para las rentas de más de 55.000 euros. Y eso lo conseguimos subiendo el cuarto tramo del 18,5 al 19,2. Con eso conseguimos que las rentas de más de 55.000 euros paguen lo mismo. Y finalmente, al último tramo, a las rentas de más de 175.000 euros, sí le exigimos un esfuerzo extra de contribución, subiéndolo medio punto, del 25,5 al 26.

-¿Hay riesgo de que Asturias pierda fondos europeos de resiliencia por mala gestión? El PP dice que sí.

-En lo que compete al Principado, no. Ningún proyecto se va a quedar sin fondos europeos porque haya una mala gestión o porque se incumplan los plazos de ejecución. Sí que es verdad, y eso es algo común a todas las comunidades, que los objetivos de los fondos se diseñaron a priori. Luego, cuando los aterrizas, te das cuenta de que no siempre están adecuados al público objetivo, por decirlo así. Por eso, puede que algunos fondos se tengan que reintegrar al Ministerio. Pero por mala gestión, en Asturias no se perderán fondos europeos.

-La Comisión Europea quiere cambiar la gestión de otros fondos, los estructurales, en detrimento de las regiones. ¿Cómo se notará en Asturias?

-Asturias siempre ha sido reconocida como una de las comunidades que mejor ejecuta los fondos estructurales. Por eso, este cambio es una de las cosas que ahora mismo más quebraderos de cabeza nos está dando en la Consejería. La Comisión Europea ha girado a la derecha y tiene una idea distinta de cómo debe ser la cohesión europea. Se quiere restar a las regiones capacidad de gestión y dársela al Estado. La Comisión lo que quiere es agilizar la gestión de los fondos europeos, pero no está eliminando burocracia para los particulares y las empresas, está simplificando su propia tarea. Para reforzar el proyecto europeo es imprescindible contar con el concurso de las administraciones más cercanas a los ciudadanos. Votar a la extrema derecha, que ahora tiene influencia en Europa, trae consecuencias.

-El proyecto de presupuestos de la Unión Europea también prevé un fuerte recorte en fondos estructurales y ayudas de la PAC. ¿Han calculado cómo afectará a Asturias?

-Sí. En cifras globales podemos decir que los fondos de cohesión van a ser similares. La PAC sí va a registrar una pérdida de recursos importante. Pero encima, al margen de las cifras, Europa añade ahora objetivos para conseguir esos fondos. Habrá menos dinero y más objetivos. Hay que dar la batalla política en Bruselas para tratar de revertir esta situación. Por contra, eso sí, habrá un fondo estrella, el de competitividad, de 400.000 millones. Ahí es donde habrá fondos destinados a defensa, con Asturias bien situada en este sector. No todo es negativo.

-Esta semana han pedido su dimisiónpor el parón en los derribos del viejo HUCA debido a riesgos para el denominado "edificio de los hongos", que se quiere conservar. ¿Cómo explica esto después de tantos años de espera?

-Ya he trasladado a las asociaciones vecinales con las que tuve ocasión de hablar nuestras más sinceras disculpas porque somos conscientes del impacto tan perjudicial que tiene el abandono de esa zona en términos de seguridad y de afectación a la vida y la actividad económica en el barrio. De lo que se trata ahora es de salir de esta situación. Hay unos edificios propiedad del Principado cuyo único destino es el derribo. Bien, pues adelantémonos a la decisión urbanística y derribémoslos y hagamos ahí un solar que se incorpore al parque del Truébano. Pero hay que decir que no hemos parado de trabajar. Hemos actualizado el proyecto, hemos licitado la obra, la hemos adjudicado, han empezado los trabajos y ahora como consecuencia de haber desarrollado los trabajos hay una incidencia técnica relacionada con el "edificio de los hongos" que puede afectar a las restantes unidades de obra y, por tanto, nos recomiendan hacer análisis sobre el estado de los hongos. Además, el Centro Comunitario de Tejidos que, en principio, iba a trasladarse porque compró una parcela en el Parque Tecnológico de Llanera no se irá hasta el año que viene por problemas con una licencia. Pero insisto: el contrato está en marcha. Es una suspensión temporal, un jarro de agua fría. Pero si no hubiésemos empezado, no habría retrasos. Lo importante es eso.

-El presidente el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha dicho que es inasumible esperar hasta 2031 para concentrar en Llamaquique las sedes judiciales. ¿Tienen plan B?

-No solo respetamos, sino que compartimos el diagnóstico del TSJA sobre las sedes judiciales en Oviedo. Es necesario mejorar las infraestructuras y unificarlas. A partir de ahí hay un gran proyecto diseñado que cuenta con la Universidad y con el Ayuntamiento de Oviedo y, en principio, también con el respaldo del TSJA, aunque considera que el plazo de 2031 es muy largo. Esa operación está en marcha y es la que mueve al Gobierno del Principado.

-¿Pero hay plan B?

-Vamos a plantear una solución transitoria. El año pasado inauguramos tres sedes judiciales en Llamaquique, en el edificio de Telefónica, con una inversión de un millón de euros. Habrá más operaciones como esa de alquiler o de compra de infraestructuras para dotar de espacio a la Administración de Justicia de Oviedo en el entorno de Llamaquique.

-¿En qué espacios de Llamaquique?

-Espacios en Llamaquique, ya se verá. Tenemos unos cuantos.

-El Principado dijo que concentrar en Siero las sedes judiciales de Oviedo, como propuso el alcalde Ángel García, es ilegal. ¿Qué ley lo impide?

-Pensamos eso en un primer momento. Luego vimos que, en Barcelona, están en Hospitalet de Llobregat. Aquí lo que hay es un proyecto transformador para la ciudad de Oviedo. Esa es la hoja de ruta del Gobierno.

-Entonces, la propuesta de Siero está descartada aunque sea legal. Es una decisión política.

-Sí.

-Tomó parte, junto a la vicepresidenta Gimena Llamedo, en la negociación para acabar con las protestas del sector educativo. ¿Cómo piensan pagar los 45 millones que implicarán las mejoras salariales y laborales?

-Lo vamos a absorber presupuestariamente con la mejora de la actividad económica y del mercado de trabajo.

-¿Y si se produce un empeoramiento de la economía?

-Bueno, si dentro de diez años hay un colapso, no me pregunte por estos 45 millones, pregúnteme por todo. Para nosotros es importante la educación pública y queremos destinar esos nuevos recursos a mejorarla. Eso también es una decisión política. La educación es una prioridad para el Principado.

-Los sindicatos piden ahora acortar los plazos para cumplir ese acuerdo.

-Las medidas pactadas van a estar incluidas en los presupuestos de 2026 y 2027. Es lo pactado. No hay trampa ni cartón.