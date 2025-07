Va a visitar los Lagos de Covadonga y se queda con las ganas: "¿Se puede ser más pringado?"

No hay turista que no quiera conocer los Lagos de Covadonga. No todos los conisguen. Visitar uno de los lugares más especiales del Principado no es tarea fácil. El gran volumen de gente en verano o el clima dificultan la tarea.

Este verano se ha vuelto tendencia colgar en TikTok un vídeo en el que, tras subir a los Lagos, los turistas no ven nada porque hay mucha niebla. Lo hacen en tono de broma, pero el chasco es real. Viajan de cualquier punto de España con la idea de conocer Covadonga y hacerse la foto en los Lagos, pero no se ven.

Hay quien ni siquiera logra subir. Para acceder a esta zona en temporada alta no se puede hacer en coche. Hay un servicio de autobuses que transportan a los turistas. Pero para eso también hay que tener suerte. Hay tanta demanda que se forman largas colas para tomar el transporte. Eso es lo que le ocurrió a una pareja que acudió con toda su ilusión a conocer los Lagos.

"¿Se puede ser más pringado?", comenzaba diciendo ella en un vídeo en redes sociales. "He hecho dos horas de coche para venir a los Lagos de Covadonga y hay cuatro horas de cola para subir", explica. Finalmente, se quedó sin verlos y a cambio paseó por Covadonga y Ribadesella. Su consejo: "Venid temprano y evitad los fines de seman". También da una alternativa: Los Lagos de Saliencia. "No tienen nada que envidiar. El otro día estábamos prácticamente solos y son impresionantes", asegura.

Los comentarios y consejos de otros turistas y lugareños no se hicieron esperar. "Pillas los billetes en Alsa el dia de antes cogiendo el horario que quieras para subir y bajar y no tienes qe hacer ninguna cola, te sube y baja por 9 euros", le escribían.

Otra opción: visitarlos en temporada baja. "Yo fui en invierno, nevados. No había nadie y fue maravilloso".