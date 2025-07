Esther Llamazares (PP): “El decreto antiapagones es un parche más a muy largo plazo y subirá la factura a empresas y ciudadanos”

La diputada del Partido Popular, Esther Llamazares, defendió este lunes el rechazo de su organización al “decreto antiapagones” propuesto por el Gobierno. El texto en cuestión, el Real Decreto-ley 7/2025, redactado a colación del apagón nacional del 28 de abril, fue rechazado en el Congreso el pasado martes gracias a la oposición de Podemos, BNG, Chunta y Junts, así como de los partidos de derechas.

Llamazares reafirma esta postura explicando que la medida desembocará en un “incremento exponencial de la factura para empresas y para consumidores”. Además, tilda la medida de un “parche más, muy caro y a muy largo plazo”, que se suma a “los anuncios y el humo del Gobierno de España, mismo humo que se compra en el gobierno de Asturias”. Asimismo. justifica que estos ajustes obedecen a “cuestiones más ideológicas que científicas” que necesitan ser explicadas por el Gobierno central.

Desde la sede del partido en Asturias, la diputada afirmó que “la seguridad eléctrica para nuestro país no está garantizada”, y que Asturias está “en la parte negativa del Gobierno socialista central y del autonómico”. Llamazares también reclamó la activación de una medida que está paralizada y que “lleva en el baúl de los recuerdos del Gobierno central muchísimos años”: el anillo eléctrico. “No disponer de él en Asturias implica que esos sistema de ajustes se encarezcan muchísimo más”.

De igual modo, la diputada del PP también explicó que esta factura será mucho más cara debido a los servicios de ajuste del sistema, que se encargan en mantener el equilibrio entre lo que se genera y lo que se consume. “Estos ajustes han tenido durante estos meses un incremento exponencial, aplicados porque el sistema falla y no es seguro, no garantiza que nuestro sistema esté libre de un nuevo apagón”.

Según datos ofrecidos por la diputada, el aumento del gasto se traduce en una subida del 46%, mucho mayor de la que percibe el mercado europeo, cuyos países sí que tienen “un sistema seguro”. Además, este gasto extra hace que haya una dependencia mayor de un recurso mayoritariamente extranjero como es el gas, el cual España compra directamente a Rusia y que su consumo ha ascendido en un 85%.

Además, Llamazares hizo referencia a la poca seguridad del sistema eléctrico del país, comparando el decreto con "un coche con el que circulamos con el freno de mano echado debido a que sus frenos no responden".

Para acabar, Llamazares dejó claro que el PP no apoyará está medida, pero que sí está abierto a hablar con el PSOE: “Con nuestro voto no va a ser, no vamos a blanquear esto, tenemos clara la política energética que necesita este país. Desde luego, cuando el Partido Socialista quiera hablar de futuro, de garantías y de seguridad para nuestras empresas y ciudadanos, ahí está el Partido Popular”.