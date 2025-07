Leopoldo Tolivar Alas, catedrático de Derecho Administrativo: "Cataluña estuvo infrafinanciada, pero una injusticia no se repara con otra"

Leopoldo Tolivar Alas es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo, institución que acaba de nombrarlo profesor emérito. Bisnieto del escritor Leopoldo Alas "Clarín" y nieto del rector Leopoldo Alas, fusilado en la Guerra Civil, lleva en la sangre la pasión por lo académico.

-Su abuelo fue rector de la Universidad de Oviedo, ¿qué pensaría de esta distinción?

-En aquella época no había la categoría de eméritos. Pero, bueno, yo soy un pigmeo insignificante al lado de figuras como la de mi abuelo. En cualquier caso, estoy contento, satisfecho y agradecido.

-Decía hace unos años que el silencio en torno a su figura era tremendo. ¿Se ha terminado con ese silencio?

-A nivel regional, local y universitario ha habido una recuperación muy importante de su figura. A nivel nacional, no. Es más, hubo algún intento de reparación que fue lamentable cuando el anterior ministro de Universidades, Manuel Castells, confundió a Clarín con su hijo.

-¿Queda mucho camino por recorrer en memoria histórica?

-Sí, falta mucho. Y falta, sobre todo, sosiego, para que cuando se mente el tema de la memoria histórica no se piense en revanchas ni en batallas. Se trata de hacer pedagogía, de hacer cultura de lo que realmente es, puramente historia. Sin sectarismos, también reconociendo las cosas que se hicieron horriblemente mal en ambos bandos.

-Pasan los años, pero el franquismo sigue siendo arma arrojadiza entre izquierda y derecha.

-Hay cosas donde los célebres consensos deberían ser absolutos. Pero desde el momento en que ahora hay fuerzas filonazis o que elogian el totalitarismo del franquismo, es muy difícil llegar a algún tipo de consenso o acuerdo, como digo,es una cuestión de carácter pedagógico.

-¿Le preocupa el avance de la extrema derecha?

-Me parece penoso y lamentable, y, sobre todo, aunque no soy muy amigo de las estadísticas, que siempre mienten un poco o mucho, me preocupa que parece estar atrapando más a los jóvenes. Eso sí que es un descalabro de todo orden, sociológico y moral. Y muy preocupante. Y revela también desconocimiento e incultura. Ese fanatismo no puede estar asentado en bases filosóficas o éticas.

-Nieto de un rector y bisnieto de un gran escritor. Viene usted de una saga familiar inigualable.

-Con orgullo. Es cierto que hasta COU no me hablaron de Clarín. Sí sabía que mi bisabuelo había sido un gran escritor. Llo sabía también porque a casa de mi madre acudían investigadores de Francia, de Alemania, y yo, lógicamente, entendía que era por el interés que eso generaba. Y con todo el tema de mi abuelo, había un silencio ominoso en la ciudad, que se mantuvo hasta hace cuatro días. Entonces tampoco podía compartir mi orgullo públicamente.

-¿En qué momento se encuentra la Universidad de Oviedo?

-En muchos aspectos, la Universidad va bien. Hay buenos investigadores, transferencias de resultados; los investigadores jóvenes viajan mucho, se manejan los idiomas y hay redes entre distintas universidades y equipos de investigación. Y, por otro lado, tiene unos retos muy grandes. El nuevo campus del Cristo es una operación titánica, que puede ser un cambio radical para Oviedo y Asturias. Los campus se han ido quedando pequeños porque el profesorado ha ido creciendo y, aunque los alumnos no lo hayan hecho, sí lo ha hecho la diversidad de titulaciones. Entonces, hay que dar una visión general de la universidad que queremos a 30 o 40 años.

-Ese plan para el Cristo va de la mano de la Ciudad de la Justicia en Llamaquique. ¿Es tan necesaria?

-Hay edificios que tienen, a mi entender, difícil acomodo para la Justicia. En el caso de la Facultad de Geología, no sé qué se puede sacar ahí para los juzgados. La adaptación no es una broma. No se trata de trasladar a un laboratorio de física un juzgado de menores. Es muy complicado, porque hablamos de un diseño de carácter metropolitano.

-Hace casi veinte años fue concejal del PSOE de Oviedo. ¿Cómo está viviendo la crisis del partido?

-Estamos en uno de los momentos más tensos desde la Transición democrática. Creo que es impredecible lo que va a ocurrir y si el presidente del Gobierno va a aguantar. Si va a ser capaz de seguir pactando cosa por cosa, porque la verdad es que se han hecho concesiones muy elevadas. Ahora estamos con el tema de la financiación singular de Cataluña. Ese tipo de cuestiones podrían ser gravísimas para Asturias, incluso para el modelo de Estado.

-El Parlamento asturiano ha llegado a un acuerdo, precisamente, contra el acuerdo fiscal catalán.

-Si del pastel, hay una proporción enorme para un comensal, los demás nos quedamos con muy poco. En el caso de Asturias siempre se han resaltado las connotaciones que tiene de población envejecida, diseminación edificatoria de la población en el territorio. Ese tipo de cuestiones hace que seamos candidatos a perdedores. Cataluña durante mucho tiempo ha estado infrafinanciada, se han hecho muchas injusticias, pero la solución no es matar moscas a cañonazos. No se trata de que, para reparar una injusticia histórica, se cometa una grandísima injusticia histórica con otras comunidades autónomas.

-Fue recientemente ratificado como presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. ¿Qué balance hace de sus 15 años en el cargo?

-Ha cambiado radicalmente la academia, que era una corporación con prestigio, pero con poca trascendencia social en lo que hacía. Cuando yo entré hace quince años no había ninguna señora en la academia, ahora estamos acercándonos a una paridad. Teníamos también unos estatutos muy antiguos y hemos logrado una conexión con las instituciones de Gobierno que no existían.

-La reforma judicial anunciada por el Gobierno Central ha sacado a jueces y fiscales a la calle. ¿Qué preocupa tanto de esta propuesta?

-Preocupa la forma de entender los mandatos europeos con respecto a la temporalidad en el sector público. Se piensa que la entrada masiva de sustitutos, de interinos y demás, pueda rebajar el nivel de exigencia y suponga un agravio comparativo con quien ha estado estudiando 300 o 400 temas para hacer una oposición. En cualquier caso, sería muy poco deseable sacar una reforma sin consenso.

-El Derecho afronta grandes retos de futuro con el desarrollo de la inteligencia artificial.

-La inteligencia artificial, por lo que posibilita y por el control que hay que ejercer sobre ella, está creando nuevos campos de estudio y hay muchísimas personas, hasta demasiadas, que están abordando esto por su actualidad. El problema es que la tecnología no para de avanzar, de desarrollarse. Lo que hoy puede ser un estudio pionero a lo mejor es papel mojado en tres años. No obstante, el avance de la ciencia hay que seguirla desde todos los órdenes, el jurídico, el económico y el social.