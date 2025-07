El occidente asturiano gana turistas, pero mantiene la esencia del veraneo de antaño: familias, casas rurales y peregrinos

El Occidente asturiano es el anfiteatro de todos los turismos, el escenario en el que se mantiene algún resto del viejo veraneo, crecen los peregrinos y los senderistas, ve cierto declive del turismo rural y un repunte del de villa.

Las comarcas de este extremo de Asturias se diferencian mucho según se asomen a la costa o se remonten hacia el interior, pero tienen un atractivo creciente para nacionales y para unos extranjeros que están alargando el negocio de los que viven del turismo con la ansiada desestacionalización, dando vida a las zonas más allá del verano.

Turismo rural

Para regresar al principio, véase Taramundi. César Villabrille, es el alcalde de Taramundi, la cuna del turismo rural: "Madrid es la comunidad que más turismo nos aporta y después, Galicia. Sube el turista extranjero, sobre todo francés y aparecen norteamericanos. Buscan paisaje, escapar del calor y se interesan por la gastronomía del Norte de España. En Taramundi tenemos al turista que viene a pasar el día. Hay cinco museos y algunos vienen a eso".

Ana Llano, presidenta Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea (Comarca Cangas del Narcea, Degaña e Ibias) pone las cosas en su sitio: "El Occidente siempre es la segunda opción después de todo lo demás de Asturias. El visitante no viene por imitación. Saben a dónde vienen, lo que se van a encontrar y lo que quieren hacer. Ese cliente siempre va a sumar y es lo que queremos".

"Aquí siempre se ha venido a la naturaleza, a comer, a descansar, a refrescar y a hacer senderismo. Con el giro que se está dando hacia el ecoturismo, la gente quiere conocer cosas relacionadas con la cultura, la tradición, la artesanía y la gastronomía".

Llano da una explicación económica que singulariza la zona: "en el occidente se mantiene más la esencia del origen del turismo rural, un complemento para que la gente que vive en el mundo rural no se tengan que ir y obtenga un aporte de ingresos que vale para ayudar sin más. La mayor parte de nosotros no podemos vivir del turismo rural todo el año".

Visitantes en familia en Cangas del Narcea. / Demelsa Álvarez

El turismo rural también está amenazado por las viviendas turísticas, según Rosalía Garrido, presidenta de la Asociación de Hostelería y Servicios Turísticos de Somiedo.

"En los últimos cuatro años bajaron las llamadas y reservas nacionales, han cerrado alojamientos en Somiedo pero no repercute en que los demás tengamos más estancias. Es por el aumento de las viviendas de uso turístico en las ciudades. La gente joven se queda en las ciudades porque tienen más ambiente y van un día a cada sitio de Asturias. No pasa solo aquí, estamos viendo que está extendiendo a todas partes. Nos está haciendo una competencia brutal al turismo rural".

"Por suerte, cada vez crece más el turismo extranjero. Holandeses, nórdicos, ingleses y americanos que vienen expresamente a ver flores silvestres, mariposas, pájaros y osos y les sorprende Somiedo. Suelen venir fuera de temporada, mucho en primavera y otoño y eso desestacionaliza el turismo". Más arrimado a la costa, Alberto García, vicepresidente de Destino Navia, regenta un hotel rural y casa de aldea de alquiler íntegro: "El perfil del turista sigue siendo el de siempre. Cada establecimiento tiene el suyo propio, un perfil determinado. Cambia la forma en que se mueve, cómo reserva los alojamientos y la duración de las estancias. En julio son más cortos, en agosto más prolongadas. Las comunicaciones facilitan mucho la movilidad y es mejor porque hay más gente, pero se queda menos tiempo. Hay mucho turista nacional y aumenta el extranjero (Francia y Bélgica), que se consolida. La procedencia de los turistas nacionales depende de los vuelos que se abran. Si es económico, los catalanes visitan Asturias en mayo, junio o principios de julio por periodos cortos. También somos una zona industrial y el flujo de visitante de fuera que viene por negocios es importante".

El Carmen de Tapia de Casariego / D. A. / A. S.

Turismo en las villas

Montserrat Abad tiene un hotel en Cudillero. "Ha evolucionado una barbaridad. Hasta mediados de julio prácticamente no teníamos a nadie de turismo nacional. En mayo y junio ha sido todo turismo extranjero. Los españoles dicen que Asturias es su lugar predilecto pero no sé dónde está el turismo nacional. Igual a la gente le gusta salir a comer, pero no pernoctar, no tanto de viaje. Antes en julio y agosto el turismo extranjero desaparecía y ahora hay una mezcla. Antaño, en julio y agosto eran constantes las llamadas que respondíamos diciendo que no teníamos hueco. Ahora hay huecos incluso en agosto. Se llena poco a poco. Han crecido los alojamientos. Basta entrar en Booking. Es la gran enfermedad del turismo: no es que haya un problema con las viviendas de vacaciones, es que los ilegales siguen siendo ilegales. Hemos tenido que comprar una casita para nuestros trabajadores de fuera. Nadie alquila un piso durante el verano. Pero no todo vale".

Los turistas buscan disfrutar de la naturaleza, estar tranquilos, comer bien y buen trato. Este año hemos tenido muchísimos peregrinos de todo tipo. Vienen norteamericanos como nunca. Internet nos ha puesto en el mundo; es imparable. Hay más holandeses y alemanes".

Pregrinos en Tineo / D. A. / A. S.

Luarca era un clásico y ahí está aún la desconchada presencia del hotel Gayoso, abierto a mediados de siglo XIX, antes de que el turismo tuviera nombre.

Pedro García, acaba de abrir un hotel en Luarca con otro socio: "En Asturias, y en el occidente en particular, el turismo va cambiando de estacional a ser mucho más que un mes al año y pensamos que la oferta en Valdés es muy justa para la demanda. La gente pide alojamientos en el centro urbano con una calidad y servíos adecuados. Nuestra inversión sería más fácil de amortizar en el centro de Asturias pero queríamos crear empleo y actividad económica en el concejo. El turismo está cambiando a estancia más cortas y de calidad y cada vez hay más parejas sin hijos que quieren alojamientos como el nuestro, más íntimos".

La hotelería tiene su peculiaridad en los paradores. Daniel González, dirige el Parador de Corias (Cangas del Narcea). "En el Parador, hemos subido muchísimo cliente extranjero. Cuando abrió Parador teníamos un 2% los primeros seis meses y ahora estamos en un 20% de clientes extranjeros. Del 80% de españoles y dentro de ese 80%, más de la mitad son de Madrid y el resto de toda la cornisa cantábrica. Han subido los clientes familiares, pero lo que más tenemos sobre todo son parejas".

González sabe que el atractivo de Cangas sigue siendo natural, cultural y gastronómico. "La naturaleza es imposible de desbancar y lo que atrae por primera vez, pero todas las actividades que se organizan tienen mucha repercusión, las fiestas, el boom de Cangas sin gluten y la recuperación de la feria de Narcenatur".

Las posibilidades del turismo y de los atractivos pueden ser insospechados para según qué caprichos y aficiones: "han subido mucho también los grupos de coches deportivos y de coches clásicos, de motos. Son casi todos extranjeros. Ha aumentado el mil por cien, de tener uno o dos grupos cada seis meses a tener dos, tres a la semana. Les encanta nuestro tipo de carreteras y aquí estamos en medio".

Una de las terrazas de Navia, con mucho ambiente. / D. A. / A. S.

Turismo peregrino

"El Camino Primitivo está creciendo de una manera exagerada. Desde que empezó, los años más potentes están siendo estos últimos. Mueve a muchos extranjeros, de todas las nacionalidades prácticamente. Y se está desestacionalizando", cuenta Alejandro Bermúdez el concejal Turismo Salas, un concejo que en 2019 empezó a poner su atención en el turismo. Con acierto. El año pasado batió récord de visitantes: 8.000 registrados, sin contabilizar los peregrinos. Se ha triplicado el número de turistas.

"Nos dio mucha visibilidad integrarnos en la red de pueblos mágicos de España. Notamos un aumento en la llegada de visitantes gracias a la apertura de un área de autocaravanas, que ayudó a atraer extranjeros: franceses, holandeses, portugueses".

Por encima de su promoción turística municipal Bermúdez cree que Asturias vive un boom porque "viene mucha gente buscando un tiempo más fresco y, al final, después de repetir varios años en la misma zona empieza a querer conocer otras partes de Asturias. La gente que viene a Salas, a la capital, se sorprende cuando ven la villa y les encanta por todo el patrimonio que tiene y tan junto, es una villa diferente a las que te puedes encontrar en el resto de Asturias".

El Camino Primitivo es una vieja ruta que discurre desde la Edad Media por sendas que en la contemporánea no encontraron tanto tráfico.

Idima López, regenta un bar en Grandas de Salime: "Tenemos muchos peregrinos. En agosto llegan personas que tienen relación con las fiestas. No tenemos el turista de Tapia. Muchos extranjeros son peregrinos, y hacen turismo, no solo el camino. No es solo el peregrino con la mochila, vienen en bicicleta, en otros medios, piden que un coche les lleve el equipaje a un hotel /albergue concreto... Hasta ahora el peregrino era más mayor, ahora son más grupos, extranjeros, más jóvenes que quedan en el lugar haciendo otras cosas, no sólo descansar y seguir. Nos falta de gente para trabajar. No se encuentran empleados".

Turismo familiar

Como nada se libra de la mudanza, el siglo XXI ha cambiado mucho aquel turismo familiar en el que Tapia de Casariego comenzó a encontrar refugio en la década de los años sesenta.

Para el alcalde de Tapia de Casariego, Pedro Fernández, "sigue siendo importante en lugares como Tapia, pero cada vez pasan menos tiempo". Además, se desestacionalizan las estancias. "Antes el turista familiar, el que tiene vínculo con Tapia, se pasaba aquí todo el mes de agosto; ahora no, puede ser una semana y no siempre en agosto, puede ser en junio o septiembre".

En cuanto a lo que hacen durante las estancias, asegura que hay "más movimiento". "Se hacen más rutas por la zona, no siempre están en Tapia".

Caben muchos veranos distintos en los 5.763,7 kilómetros cuadrados de mar, montaña, playas y bosques, carreteras y camino del tercio menos conocido de Asturias que ofrece un turismo con crecederas.