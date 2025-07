El plato asturiano que triunfa cada verano más que la fabada y el cachopo: "Si no lo has comido, no has estado en Asturias"

Con la llegada del verano, llega el reinado del bonito en Asturias. Este pescado se conviete en protagonista de muchas elaboraciones. Una de ellas, el rollo de bonito, gana cada día más adeptos. Es un plato más ligero que el cachopo y la fabada, pero es tan tradicional como estos platos tan populares y conocidos. La gastronomía asturiana, la que hunde sus raíces en la tradición y en esas recetas heredadas de las abuelas y las madres, ofrece joyas como este plato.

El rollo de bonito es un plato muy de Asturias, que piden tanto lugareños como visitanes. Es un clásico del verano. "Si has estado en julio en Asturias y no has comido rollo de bonito, no has estado en Asturias", comenta un usuario en X (antes Twitter).

En Asturias hay muchos restaurantes donde probar este manjar. Si nos ceñimos a los premios, un restaurante de Gijón, Casa Julio, tiene el premio al "Mejor rollo de bonito", que le otorgó el Club de Guisanderas en el certamen gastronómico "Gijón Bonito" de 2024. Su receta es familiar y proviene de Luanco, de su madre. Durante el verano, este local asegura que vende más de 600 raciones de rollo de bonito.

Qué lleva el rollo de bonito

Mary Fernández, cocinera y propietaria del restaurante El Fartuquín, en Oviedo, y que forma parte del Club de Guisanderas de Asturias, es una enamorada de esta elaboración que, en su local, tiene una enorme demanda. "A mi me gustan los bonitos grandes, cuanto más grandes mejor, tienen más grasina. Yo cojo la parte del lomo, le quito bien los nervios y lo pico menudito con un cuchillo, para que luego se noten un poco los trocinos. Aparte, hago una salsina con cebolla muy picada y ajo puerro con muy poquitín de aceite de oliva y cuando esta pochadín lo añado al bonito picado. Le añado un poquitín de sal, muy poco de pan rallado, tres huevos y lo amaso. Voy modelándolos y los frío en aceite caliente pero no en exceso, para que se hagan tanto por fuera como por dentro, y los pongo aparte", explica esta cocinera.

Para la salsa, esta guisandera también explica su elaboración: "En una cacerola pongo picados ajo puerro, cebolla y la mitad del pimiento entreverado y cuando ya esté bien pochado añado, en daditos, un tomate natural al que le he quitado la piel. Cuando esta todo más o menos hecho, le pongo un sobrecito de azafrán en rama y meto los rollos en esta salsa para que cojan un poquitín el sabor y se doren un poco más. Una vez logrado esto los saco de nuevo y paso los ingredientes de la misma por el pasapuré, porque me gusta que queden trocinos, y la echo sobre los rollo ya listos para servir en una fuente Luego lo que toca comerlos".

Fuente de proteínas

Para Miguel Pocoví, que es catedrático jubilado de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Zaragoza y que Preside, además, la Fundación Grande Covián, el rollo de la cocinera "destaca por su aporte de proteínas de altísima calidad que cubre con creces las que necesita a diario una mujer y más del 80% de las que requiere un hombre adulto". Aclara a este respecto que el aporte proteico del plato"se debe fundamentalmente al bonito".

Para Pocoví, la "calidad de esta proteína es excelente por contener la cantidad y proporción adecuada de aminoácidos que nos son esenciales para el hombre y que debemos aportar en nuestra dieta". El rollo de bonito es más que un manjar: es un manjar saludable.