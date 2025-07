Irene Villa se acuerda de Asturias en los días previos a su intervención quirúrgica: "Pedí que la operación fuera bien"

Irene Villa se ha tenido que someter a una nueva intervención quirúrgica debido a una hernia que le estaba causando problemas. Pero lo que muchos no esperaban es que en los días previos a su intervención se acordase de Asturias: "Pedí que la operación fuera bien".

Y es que la periodista hizo una publicación en su perfil oficial de la red social de Instagram donde contaba que "Me he curado en tiempo récord gracias al poder de la intención, de la oración… en definitiva ¡del AMOR! Ya no me duele la hernia que tenía en la C5 gracias al maravilloso Dr. Álvarez y su magia quirúrgica ! Vivan los médicos y sus MILAGROS!!".

Pero es que unos días antes "había visitado la catedral románica de Spira (s. XI) y al ver la 'gran Cruz Alfa‑Ωmega pensé en mi querida Asturias y pedí que la operación fuera bien. Así ha sido, también gracias a vosotr@s! A esa energía tan potente y maravillosa que ayuda e impulsa! Tanto de familia y amig@s como de quienes no me conocéis pero os siento cerca! Gracias. Gracias. Gracias".

Feliz y aparentemente recuperada de la intervención, aunque aún con apósitos en la parte del cuello, Irene abandonaba el Hospital Quirón Pozuelo junto a su pareja, que mostraba su admiración hacia ella por su capacidad de reponerse ante los baches de la vida.

La periodista relataba que la operación ha sido necesaria tras detectar una lesión en la vértebra C5, que le provocaba fuertes molestias. "Yo entré ayer con un trazo que me irradiaba por una lesión en la C5 y mira cómo estoy ahora. Me ha quitado el dolor, me ha quitado todo y en menos de 24 horas estoy recuperada, y mucho ha tenido que ver tú", agradecía con cariño a su marido por su apoyo incondicional durante el proceso.

Villa explicaba su experiencia con la recuperación y animaba a quienes pasan por situaciones similares a confiar en los tratamientos de regeneración y en mantener una actitud optimista: "Son cosas que funcionan, yo se lo digo a la gente. Todo lo que es relajar el cuerpo para que se regenere, eso va muy bien. Todo lo que es regenerar, el parasimpático... Yo estoy aprendiendo mucho con este chico, así que estoy muy feliz, la verdad". No quería dejar de mencionar a su doctor de confianza: "Y el doctor Álvarez, que me operó hace 17 años en este mismo hospital por una caída de esquí. Esta vez ha sido porque tenía otra hernia y he estado con dolores".

También ha querido agradecer a todas las personas que le han hecho llegar mensajes de cariño y ánimo a través de las redes sociales: "Dando gracias también a la gente que nos ha mandado todo el cariño por redes o tal. Digo, ¿lo comparto o no lo comparto? Y he pensado en el poder de la oración. Es que esto también suena muy 'hierbas', pero es que es así. El poder de la intención, el poder del amor... es que es un poder infinito y universal. Entonces digo, pues lo voy a compartir".

Nueva etapa

Con su habitual actitud positiva y su enorme fuerza interior, Irene Villa afronta esta nueva etapa de recuperación rodeada del apoyo de David Serrato y agradecida por el cariño recibido, una vez más convertida en ejemplo de superación y optimismo.