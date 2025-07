Isabel Carrera Suárez, catedrática de Filología Inglesa: "Es clave rebajar la gestión desmesurada que recae sobre el investigador universitario"

Isabel Carrera Suárez (Villaviciosa, 1955) llega a la edad preceptiva de jubilación. Catedrática de Filología Inglesa de la Universidad de Oviedo, era hasta el momento líder del grupo de investigación "Intersecciones" y directora del Instituto Universitario en Género y Diversidad. Su investigación se ha centrado en las literaturas y culturas anglófonas contemporáneas y en las intersecciones entre las teorías postcoloniales y de género. Ha sido pionera en España en estudios postocoloniales, ha dirigido 27 tesis doctorales –cuatro de esas doctorandas son hoy son catedráticas– y fue vicerrectora de Extensión Universitaria entre 2000 y 2004. Acaba de ser nombrada profesora emérita de la Universidad de Oviedo.

-¿Con qué animo recibe la jubilación y la distinción de emérita?

-Aunque después de cuatro décadas largas en la Universidad es un cambio que da cierto vértigo, estoy encantada de recuperar una parte de mi tiempo, sobre todo el dedicado a la burocracia desmesurada y estéril que se ha instalado en el ámbito académico. La distinción de emérita es algo que agradezco muy sinceramente, por el reconocimiento que supone a una vida de trabajo intenso y de algunas contribuciones señaladas, y porque internacionalmente es una figura muy valorada, aunque quizás lo es menos en España.

-Si volviera a la adolescencia, ¿elegiría de nuevo ser profesora universitaria?

-Vengo de esa generación en que muchos fuimos los primeros universitarios, o casi, de la familia, y aunque la enseñanza era una posibilidad, no me imaginé como profesora universitaria hasta años más tarde. Si fuera adolescente ahora, quizás me lo pensaría: hay muchas profesiones interesantes y colaborativas que no eran una opción en mi momento. En todo caso, no me arrepiento, he disfrutado mucho y creo que vale la pena.

-¿Cuáles son las diferencias más acusadas entre la Universidad (como concepto general) a la que llegó y la Universidad de la que se va?

-La Universidad de hoy es más variada en su alcance, más compleja y mira más a su entorno social. Sus estructuras democráticas están más asentadas, aunque esto no siempre supone una participación activa. En una gran parte de la Universidad hay un cierto desinterés, más allá de la carrera personal. Esto en parte viene motivado por una competitividad dañina, mal entendida, impuesta por los sistemas de evaluación y promoción, que impide en ocasiones la colaboración real incluso dentro de los mismos grupos de investigación y lastra el avance del conocimiento, que siempre se produce de forma colectiva.

-¿Y los cambios más notorios en la Universidad de Oviedo?

-La de Oviedo es una Universidad muy consolidada, con las ventajas que esto tiene, entre ellas un personal muy formado y seleccionado; y también con algunas desventajas, como un cierto anquilosamiento de sus estructuras frente a universidades más nuevas. En general, se ha modernizado mucho, y sin dejar de responder a las necesidades de su entorno asturiano, sabe relacionarse con un mundo exterior que es imprescindible para un avance real del conocimiento y de su misión social.

-Usted ha conocido universidades de varios países. ¿Con qué modelo de enseñanza universitaria se queda?

-Todos tienen ventajas y desventajas. Idealmente adaptaría varios modelos. Pero si hubiera de elegir uno solo, señalaría el modelo de las universidades británicas antes de su actual crisis, el que conocí y admiré cuando trabajé en ese país, antes de que el thatcherismo emprendiese su desmantelamiento.

-El Plan Bolonia llegó como una novedad muy ventajosa. ¿Cuál es su valoración? ¿Puede decirse que ya está periclitado?

-Necesita adaptación. Como suele ocurrir en España, se adoptó de forma excesivamente regulada y casi militar, fijándose sobre todo en la contabilización de horas, créditos, sumas y restas, controles obsesivos, en lugar de mirar cuál era el espíritu educativo que subyacía. Sirvió para salir de las clases magistrales casi exclusivas que algunos ámbitos practicaban, pero se convirtió en una camisa de fuerza en lugar de un sistema liberador y creativo. Una oportunidad perdida.

-A lo largo de su carrera, ¿el hecho de ser mujer favoreció o perjudicó su trayectoria y la consecución de los objetivos?

-Como todas las mujeres en ámbitos donde no se las espera, me encontré obstáculos y resentimientos, más de los que querría recordar. Pero también encontré muchos apoyos y amistades cruciales, mujeres extraordinarias, colegas muy queridas y ahora amigas. Somos una generación luchadora y solidaria y fuimos logrando cruzar muchas fronteras, que espero que las más jóvenes se encuentren en mucha menor medida.

-Usted vivió el cambio de paradigma del francés al inglés como lengua dominante. ¿Eso se ha reflejado también en un mayor prestigio de los profesores de filología inglesa?

-Sobre todo nos ha permitido tener trabajo y formar a generaciones jóvenes. No soy consciente de mayor prestigio, no. Quizás sí nos permitió introducir discusiones culturales diferentes, más allá de Europa y Estados Unidos, porque el inglés es la lengua de muchas culturas globales, que ven el mundo de forma diferente.

-¿Cómo logró compaginar docencia, investigación y gestión?

-Robando horas al sueño y a otros ámbitos de la vida, y aprendiendo a seleccionar lo fundamental. No lo recomiendo, aunque lo hice con convencimiento y pasión. Docencia e investigación se compaginan bastante bien, por su relación entre sí, a pesar de que el calendario académico actual, en un país sin sabáticos (otra diferencia con los mejores modelos académicos) es letal. Pero es fundamental rebajar la gestión diaria desmesurada que recae sobre el personal investigador, simplificándola y reforzando el personal administrativo.

-¿Cómo valora su paso por la gestión?

-Es un servicio que creo, en una medida razonable, debería hacer todo el mundo. He tenido la suerte de estar en dos cargos muy exigentes pero muy interesantes, como fueron la Dirección de Relaciones Internacionales y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Los hice con mucha dedicación y creo que con algún acierto. Por supuesto, afectan tu carrera académica porque exigen dedicación completa (si eres honrada y no los utilizas para avanzarla, que de todo hay), pero también son un gran aprendizaje transversal sobre el mundo universitario, en el que a veces estamos demasiado especializados y encerrados en nuestro espacio.

-De todos los equipos de gobierno de la Universidad de Oviedo que ha conocido, ¿cuál es el mejor?

-Le tengo especial cariño, como es lógico, al rectorado de Juan Vázquez, en el que fui vicerrectora. Creo que fue un momento único de transformación de la Universidad de Oviedo, aunque no me percaté de su importancia cuando acepté el cargo. Juan tenía una visión muy completa y dinamizadora de la Universidad, era una persona que aunaba inteligencia y voluntad real de transformar la Universidad de Oviedo en una institución de primer nivel para el presente y el futuro. Creo que hay un antes y un después de su época, y el rector actual hereda muchas buenas prácticas de ese periodo. Dicho esto, todos los equipos tienen personas que trabajan muy bien, buscan mejorar la institución, aunque con visiones distintas; somos todos universitarios.

-¿A qué se dedicará en adelante?

-Sobre todo, quiero recuperar mi tiempo de lectura, ese que me ha robado la burocracia, y moverme de forma más pausada, tanto por el mundo intelectual del que procedo como por la vida. De momento, sigo formando parte de dos proyectos europeos, sobre literatura y performance, y sé que seguiré colaborando en actividades, escribiendo, hablando en asociaciones, pero a otro ritmo. Espero ver lo que es ser universitaria sin burocracia, volviendo al tiempo en que quedaba espacio para pensar. Eso que un movimiento internacional llama "slow science"... y "slow life". Y quizás hacer algo completamente distinto, veremos.

-¿Con qué "epitafio" universitario le gustaría decir adiós a su carrera universitaria?

-Disfrutó del mundo académico sin olvidar el compromiso social.