Ofrecimiento del PP a los diputados asturianos del PSOE: pagará sus multas por romper la disciplina de voto si frenan el cupo catalán

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, afirmó que su partido está dispuesto a pagar la sanción que implicaría para los diputados del PSOE la ruptura de la disciplina de voto en el Congreso si así los parlamentarios asturianos se sienten más libres para rechazar el "cupo catalán" que pretende establecer Pedro Sánchez, y contra el que se ha manifestado el Ejecutivo de Adrián Barbón. Pero Queipo cree que el rechazo del líder socialista asturiano es de boquilla. "Barbón y la FSA han protagonizado uno de los episodios más vergonzosos de los últimos años", dijo Queipo en la reunión de la junta directiva de su partido. Para el líder de los populares la posición del PSOE asturiano ante la financiación catalana queda invalidada al haber aceptado una quita de deuda que el PP considera lesiva para Asturias y que prima a Cataluña.

"Esto solo se para en el Congreso de los Diputados", dijo Queipo, que volvió a pedir a los parlamentarios asturianos que, llegado el momento, "voten pensando en su tierra, porque los diputados del PP sí lo harán". Y fue aquí cuando lanzó su inesperada propuesta: "si lo que les preocupa es la multa por romper la disciplina de voto, nosotros se la pagamos; será un dinero bien invertido".

Ante los principales dirigentes del PP asturiano, y en presencia del secretario general del partido, Miguel Tellado, Queipo reforzó la reiterada tesis de que "Barbón está cada vez más alejado de la realidad de Asturias" y es "un capitán ausente" que preferirá defender los intereses de Pedro Sánchez a los del Principado. Queipo recalcó que el aparente rechazo del PSOE asturiano al modelo de financiación singular para Cataluña viene precedido de otras concesiones sí aceptadas. El presidente del PP recalcó que existía un acuerdo de los grupos de la Junta firmado en 2020, que establecía "una posición común" pero tras los pactos de Sánchez con los independentistas para garantizarse el Gobierno de España, "Barbón aplaudió y defendió esos acuerdos de la vergüenza". "Aún resuenan ecos de sus alaridos en Ferraz; nunca ha alzado la voz para defender a Asturias, pero la perdió por Pedro Sánchez aquel día", señaló Queipo.

"Ponerse de perfil"

Al respaldo del PSOE asturiano a la Ley de Amnistía, sumó Álvaro Queipo el apoyo de los socialistas asturianos a la quita de deuda que "Barbón defendió, una vez más, en contra de lo que expresamente se recoge en el acuerdo firmado sobre la financiación de las comunidades".

El relato de Queipo pasa por asegurar que el Ejecutivo regional intentó "ponerse de perfil" ante el acuerdo de Sánchez y la Generalitat para "el cupo independentista", y que fue el PP quien forzó un pleno extraordinario "para defender la mayor amenaza a nuestro Estado del bienestar". Y aunque finalmente se aprobó una posición respaldada por PSOE y PP, Queipo criticó la ausencia del Presidente asturiano y que los socialistas se limitasen a "recuperar una proposición que habían registrado hace año y medio y repetía lo mismo que incumplieron al aceptar la quita de deuda".

El presidente de los populares asturianos criticó el papel de un Barbón "escondido", que rechazó intervenir ante el Pleno y que también rechaza "las propuestas de unidad de los presidentes de Andalucía y Galicia para formar un frente común contra el cupo catalán de Sánchez". Queipo remató: "Que nadie en España lo dude: Barbón sigue siendo el mismo sanchista de siempre".

Espaldarazo de Tellado

La intervención del secretario general del partido, Miguel Tellado, vino a suponer un refrendo a Álvaro Queipo para tratar de atajar otra tesis reiterada: la que Barbón repite siempre que tiene ocasión al afirmar que el liderazgo del presidente del PP asturiano tiene pies de barro. "A veces escucho a Barbón decir que no sabe quién será el candidato del PP en las próximas elecciones autonómicas", dijo Tellado. "Yo he venido a resolver sus dudas: el próximo candidato, no, el próximo presidente de Asturias, será Álvaro Queipo", recalcó Tellado.

También acusó a Barbón de actuar de manera "cobarde" por no defender los derechos de los asturianos "para no enfadar a Sánchez", quien pretende "arrebatar recursos de los asturianos para dárselos al independentismo catalán" mientras que Barbón "no está moviendo un dedo para impedírselo", algo que, dijo, pagará en las urnas.

Tellado comparó al Ejecutivo de Pedro Sánchez con el reparto de la serie televisiva "The Walking Dead", que versa sobre zombies. "Sánchez hace una perorata de un muerto viviente que no acepta la realidad" en su balance sobre la situación del país al hablar de "una España que no existe más que en su propia cabeza, ante una ciudadanía que ya no le escucha porque no le cree y obviando los enormes elefantes que están en la habitación", como la debilidad palamentaria del Ejecutivo o las acusaciones sobre corrupción. Por ello, instó al PP a "ir a más" hasta dar "el golpe final en las urnas" que consiga "el cambio que España necesita".