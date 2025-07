Trabajadores de ArcelorMittal se movilizarán por el ajuste en la acería: "El personal eventual es el eslabón más débil en la compañía siderúrgica"

La asamblea de trabajadores de la acería de Gijón convocada por el sindicato CC OO rechazó ayer la última propuesta de reorganización presentada por ArcelorMittal, que plantea la amortización de 70 puestos con la puesta en marcha del nuevo horno híbrido de arco eléctrico. En la asamblea se acordó plantar cara al recorte con movilizaciones.

Según apuntaron fuentes de CC OO, el rechazo a la reorganización en la acería ha sido "unánime". El plan contempla 70 amortizaciones de puestos de trabajo y conllevará la recolocación del personal fijo en otras instalaciones. Los más afectados serían los trabajadores eventuales, dado que la empresa no los considera excedentes. Los asistentes a la asamblea decidieron acordar un calendario de movilizaciones en septiembre, en el caso de que la empresa no modifique sus planes.

Estos ajustes también preocupan a los trabajadores de las empresas auxiliares de ArcelorMittal. "El personal eventual es el eslabón más débil en la compañía siderúrgica y si hay un problemas en la principal siempre habrá problemas en las auxiliares", señaló Nacho Requena, secretario general de CC OO de Industria, que ayer participó en la comisión de seguimiento de los llamados acuerdos de Oviedo de las subcontratas de Arcelor, en la que reclamó que no se desvincule de los acuerdos a siete trabajadores de Dragados.

La multinacional se adhiere a una norma de etiquetado de acero verde

ArcelorMittal España, al igual que las filiales de Francia, Bélgica y Luxemburgo, se han adherido a la norma de etiquetado de acero de bajas emisiones LESS (Low Emission Steel Standard), siguiendo los pasos de ArcelorMittal Alemania, que fue uno de los miembros fundadores de esta iniciativa en 2024.

Si bien LESS es una norma de carácter voluntario diseñada para promover la descarbonización industrial, esta iniciativa ya cuenta con el apoyo de productores siderúrgicos que representan el 45% de la producción de acero en Europa, lo que constituye un paso hacia el establecimiento de un sistema de etiquetado unificado y fiable para el acero con bajas emisiones en Europa.

"Actualmente no existe en el sector una definición única o una norma única para el acero con bajas emisiones de carbono. Consideraríamos que sería un avance positivo que la LESS fuera una referencia de amplia aplicación y que, en último término, se convierta en la norma reconocida en nuestro sector, apoyada por productores, clientes y organismos reguladores", señaló Frederik Van De Velde, representante de ArcelorMittal en el consejo de LESS. Las inversiones de descarbonización de Arcelor en Europa se centran en la construcción del horno eléctrico en Gijón y en la ampliación de la capacidad del de Sestao.