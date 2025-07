La entrevista inédita a Xuan Bello, referente de las letras asturianas fallecido de forma repentina: "Escribo para que el asturiano no muera"

Xuan Bello tiene su arcadia feliz en Caces, como en su día lo fue Paniceiros. Los rayos de sol en la frente aportan la claridad del día que se expande, saluda a los vecinos con delectación en la terraza del Bar Eleuterio. Puede presumir de gran conversador y de sacar jugo a las palabras. Toma un vaso de vino, respira y se concentra: toca hablar de poesía.

-Sus primeros poemas en asturiano fueron como explorar caminos.

No necesariamente, son versos de adolescente con todo su complejo trauma. Reflexionaba sobre el yo y el nosotros desde una perspectiva social; tienen poca pericia. Dos cuestiones puntuales al respecto: la adolescencia de Juan Ramón Jiménez dura toda la vida y en Blas de Otero está muy tratado el yo existencial y el yo solo.

-No se podría apelar a su literatura sin la memoria…

Desde la memoria te asomas a una ventana desde donde ves la importancia de la experiencia. Transformar la memoria es un trabajo de ficción. Había un autor que decía que sólo se acordaba de las mentiras. Todos fabulamos sobre el pasado.

-¿Paniceiros ha sido territorio real y mítico?

-No veo diferencia entre el Paniceiros real y el mítico. Pero siempre me sentí un escritor realista para definir mi obra, de ahí viene la preocupación social. (En Paniceiros) aprendí una forma de ver la vida distinta de lo urbano. Ni superior ni inferior. Nunca busqué la sorpresa: escribo para una lengua que hablan cuatro gatos y escriben dos. No busqué la fama, pero me permitió conocer otros escritores y mundo. No soy autor de una novela, tampoco me sometí a lo que pedían las editoriales. Un escritor tiene que saber para quién escribe. Escribo para el pueblo y para que el asturiano no muera. La batalla está perdida, pero es así.

-Una vez manifestó que escribir en prosa era cómo andar en bicicleta…

-Cierto, en verso es más jodido. En prosa me gustan los relatos cortos. No los microrrelatos, que me parecen una solemne idiotez; sólo lo hacía bien Carmela Greciet. Tengo tendencia a la condensación. No sé hacer novela policiaca, aunque una vez escribí una. Mi forma de soñar por ahí es la fantasía, no la ciencia ficción.

-Siempre fue un escritor de tendencia viajera.

-El principal problema de Asturies, tanto en la música como en la pintura, es que los montes estaban cerrados. Poca gente salía. Yo tenía esa necesidad y me fui a Portugal en tren. Conocí allí la Generación de los 50. En los años 80 conocíamos poco de la tradición asturiana, que estaba como oculta; no sólo con Fernán Coronas, sino también con el barroquismo de la pintura asturiana. En la universidad y en los medios la lengua asturiana no tenía tradición literaria. Pavese hablaba de buscar la tradición cuando no la había. Nosotros salimos a buscarla. Fueron fundamentales la italiana, inglesa y la de Inglaterra. Tres poetas fueron fundamentales Carl Sandburg, Eliot y Ezra Pound. Fue muy importante para mí la tradición griega y latina. Si tuviese ahora diecinueve años marcharía a Polonia, como Zagawesky y otros.

-Un verso que leer a la sombra de una cerezal…

-"Vendrá la muerte y tendrá tus ojos" de Cesare Pavese.