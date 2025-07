Daniel Ripa exige la supresión inmediata del peaje del Huerna tras la sentencia de la Unión Europea: “Están cobrando ilegalmente a los asturianos”

Esta mañana, en plena operación salida del verano, el exdiputado de Podemos y denunciante ante la Comisión Europea, Daniel Ripa, ha convocado una rueda de prensa en la rotonda de la plaza de la Cruz Roja a la entrada de Oviedo, para denunciar públicamente la continuidad del peaje de la autopista AP-66 a pesar del reciente dictamen europeo que lo declara ilegal. En un discurso contundente, Ripa ha calificado la situación de “vergüenza nacional” y ha exigido al Ministerio de Transportes que proceda a la eliminación inmediata del peaje del Huerna, al que define como “una anomalía jurídica, política y económica en el conjunto del Estado español”.

“Hoy, 31 de julio, muchos asturianos y asturianas van a comenzar sus vacaciones. Les pedimos precaución, pero también les pedimos que guarden los tickets de viaje, porque esos 15,6 euros que van a pagar hoy por cruzar una autopista de forma ilegal los vamos a recuperar”, ha declarado Ripa al comienzo de su intervención. Según explicó, desde el 17 de octubre de 2021 no se debería haber pagado ni un solo euro a Aucalsa, la empresa concesionaria, ya que la Comisión Europea ha determinado que la prórroga de la concesión realizada en el año 2000 fue ilegal y no sujeta a licitación pública. “No hay recurso posible. Es mentira lo que dice el Ministro de Transportes sobre recurrir la sentencia. La Comisión Europea ya ha dicho firmemente que el peaje es ilegal”, subrayó.

Ripa acusó al Gobierno de estar desoyendo deliberadamente la legalidad europea y advirtió de las consecuencias: “La Comisión puede ahora sancionar a España y llevarla al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento. Si el 17 de septiembre no eliminan el peaje, eso es lo que va a suceder, como ya pasó en el caso de la autopista entre Livorno y Cecina en Italia”. El exdiputado ha criticado además la falta de voluntad política del Ministerio de Transportes y ha apuntado directamente al actual ministro Óscar Puente y a su antecesor, José Luis Ábalos. “Mientras se hacía oficial la prórroga en 2021, Ábalos no trabajaba por suprimir el peaje del Huerna, sino en sus asuntos personales nocturnos”, dijo, acusándolo de desentenderse de los intereses de los asturianos.

Durante su comparecencia, Ripa recordó que la AP-66 será, si no se revierte la situación, “la autopista más larga y costosa del Estado” con 67 años de concesión hasta 2050. Comparó su caso con el de otras autopistas como la A-2 en Zaragoza, la del litoral catalán o las de Alicante, donde ya se han eliminado peajes y se han derribado las casetas. “La solución es sencilla: excavadoras que tiren las casetas abajo, como se ha hecho en otros lugares. ¿Por qué en Asturias seguimos pagando por salir y entrar a nuestra tierra?”, cuestionó.

Además, ha anunciado que impulsará una petición de revisión de oficio al Gobierno de España para exigir la anulación de la prórroga y la supresión inmediata del peaje. “Vamos a presentar un escrito ante la delegación del Gobierno e invitamos a toda la ciudadanía a sumarse. Cuantos más seamos, más fuerza tendremos”, afirmó. Según explicó, el escrito será accesible para que cualquiera pueda imprimirlo y entregarlo personalmente. Ripa subrayó que hay unanimidad en la Junta General del Principado para suprimir el peaje, pero lamentó que no exista esa unidad en Madrid.

El exdiputado también advirtió del elevado coste que supone este peaje para los asturianos. “Son 600 millones de euros en bonificaciones que ya pagamos a Aucalsa. Esa sensación de rabia cuando sacas la cartera y pagas con la tarjeta 15,6 euros por algo que es ilegal no se borra. Llevamos cuatro años pagando un peaje que no deberíamos y ese dinero lo van a tener que devolver”, afirmó. Además, advirtió de las consecuencias políticas que puede tener el mantenimiento del peaje: “Si el Partido Socialista no quiere volver a gobernar en Asturias hasta el año 2050, yo les aconsejo que no prorroguen este peaje ilegal”.

En su intervención final, Ripa apeló directamente a la ciudadanía para que actúe. “Por favor, guarden los tickets. Quien no los tenga, que guarde los datos bancarios. Desde el 2021 es ilícito, no les pueden cobrar. Vamos a recuperar este dinero”, afirmó. También aseguró que no permitirán que la sentencia se incumpla ni que el Gobierno español retrase su aplicación. “Que nadie tenga duda: si esta sentencia se hubiera producido en Cataluña, el peaje se habría suprimido al día siguiente. No vamos a permitir que Asturias, León y Galicia sigan siendo las únicas regiones discriminadas”.

Con su intervención, Daniel Ripa reaviva la presión política y social sobre el Ministerio de Transportes en pleno arranque de las vacaciones de verano. La sentencia de la Comisión Europea, de obligado cumplimiento, marca una cuenta atrás hasta el próximo 17 de septiembre. A partir de esa fecha, si no se elimina el peaje, España podría enfrentarse a sanciones económicas por parte de la Unión Europea. Ripa, con el respaldo de una creciente indignación social, ha dejado claro que no cesará en su empeño hasta lograr que la AP-66 deje de ser una vía de pago y que los asturianos vean devuelto el dinero cobrado indebidamente durante los últimos cuatro años.