El emotivo adiós "col corazón encoyíu" a Xuan Bello del mundo de la cultura asturiana: "El más colosal de los narradores"

Imposible enumerar a los amigos que a lo largo de su vida, tan breve, hizo Xuan Bello, ni siquiera a los que ayer se reunieron en Oviedo, en el tanatorio de Los Arenales, para su despedida, tantos como eran. Imposible describir el desconsuelo que arrastraban con ellos, todos "col corazón encoyíu", y la lealtad que demostraron hacia el compañero perdido arropando tan cariñosamente a su familia, arrasada por el dolor. A una pena tan profunda y tangible se sobrepuso la gratitud por haber compartido con él una parte del camino y la admiración por quien es ya el "más grande la lliteratura asturiana, el más universal y el mayor axitador y motor de la nuestra cultura".

Así se refirió a él, al tomar la palabra durante el acto celebrado en la capilla del tanatorio, Vanessa Gutiérrez, que en esta ocasión, por encima de su dignidad de Consejera de Cultura del Principado, intervino en calidad de amiga. "Tuya ye la eternidá", proclamó. En las palabras de Vanessa Gutiérrez, poeta y compañera de Xuan Bello en sus correrías literarias, había una sentida admiración y un alegato por la cultura y la llingua asturianas, a las que él se entregó.

"En ti mesmu yes la llingua asturiana y la so dignidá, esa a la que nun-y sobren los afalagos pero falta-y un reconocimientu mayor. Porque yes la basa de la nuestra cultura, a veces tan olvidada, y de la lliteratura asturiana que tien en ti el so creador". "El más colosal de los narradores, que suañó y crió una lliteratura y una idea de la identidá asturiana como nunca naide proyectó", dijo también. "Yes un precursor y la cabeza d’un movimientu que va siguir avanzando inda con más convicción y más fuerza", prometió y anunció que "aventureros, como la to alma, esto ye lo que vamos facer agora: siguir mundu adelante cola misión de cantante, cuntate y honrate".

Funeral en Paniceiros

Hoy, a las 13.30 horas, se celebrará el funeral por el escritor en la parroquia de San Frichoso, en su Paniceiros natal, en el concejo de Tineo, que ha declarado tres días de luto por uno de sus hijos más queridos. Ayer, en Oviedo, se celebró su legado literario y, sobre todo, se festejo la amistad. En primera fila, junto a la familia de Xuan Bello –su viuda, Sonia Fidalgo; su hija adolescente, Lena; su madre, Estrella Fernández Parrondo; su hermana, Maya; sus suegros, Juanjo Fidalgo y Mari Nieves Copado– tuvieron su sitio sus amistades.

Vanessa Gutiérrez y, a su lado, Martín López-Vega, poeta y director del Instituto Cervantes de Manchester, que viajó hasta Oviedo expresamente para despedir al compañero. También él lo hizo tomando la palabra, dirigiéndose a él directamente y en presente. Primero hilando recuerdos, luego declarándose "cómplice" de Xuan Bello en "un asaltu al bancu de la vida", dedicando cariñosas palabras a su viuda y su hija. "Una vuelta me preguntaste qué mensaxe dexaría yo pa que se revelase depués de colar. Agora siento’l que dexaste tu: una forma mui tuya de querer en l’amistá, de compartir, al escuchu del mundu, los secretos d’un corazón tan grande que parará de llatir namás que cuando dexe de xirar el mundu", le confió.

Tras López-Vega, Amelia Valcárcel, filósofa y exconsejera de Cultura, describió el dolor por la pérdida de Xuan Bello citando a Miguel Hernández –"Como el rayo se nos acaba de ir"– y al Arcipreste de Hita. "Quien es capaz de provocar tanto amor es por algo", reflexionó y llegó a la conclusión de que "por Xuan el mundo seguiría mereciendo que lo amemos, porque él le daba luz, una luz que no se apaga".

Dedica-y la oficialidá

Antes, en el exterior del tanatorio, a su llegada, el presidente del Principado, Adrián Barbón, hizo constar que "la muerte de Xuan Bello ye muncho más que la muerte d’una persona, una persona moza tovía, la calidá lliteraria que tenía, l’amor a la tierra, a Asturies. Esa pasión ye’l meyor legáu que nos dexa a toos y a toes". "Asturies pierde muncho, porque pierde a alguien que nos enseñó la forma d’amar esta tierra, esta cultura, estes llingües nuestres. Yera un referente lliterariu y un referente humanista", añadió. "Él foi un de los que más m’apoyaron nesi xiru asturianista que-y di al partíu", reveló, añadiendo a continuación que "hai que trabayar pa que nun se pierda lo qu’él quiso y defendió tola so vida. Ye exemplu pa muncha xente, y cuando aprobemos por fin la oficialidá, el día qu’haya los votos y se pierdan complexos, habrá que dedica-ylo a Xuan Bello".

La lista de personalidades que desfilaron a lo largo del día de ayer por la capilla ardiente de Xuan Bello es extensa, casi inabarcable. A la hora del acto de despedida se acercaron hasta el tanatorio políticos como la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; los concejales de Oviedo, Covadonga Díaz y Alfredo García Quintana, en el equipo de gobierno, y Carlos Fernández Llaneza, portavoz del grupo socialista, del que forma parte la viuda de Bello; también el exalcalde de Oviedo, Wenceslao López. Hubo amplia representación del mundo de les lletres asturianes: Berta Pinán, Antón García, José Luis García Martín, Pilar Sánchez Vicente, Esther García, Sofía Castañón... y de la Academia: Xosé Antón González Riaño, Ana Cano, David Guardado... También de las artes: Miguel Galano, Adolfo Manzano, Bernardo Sanjurjo, Ánxel Nava, Manolo Linares... y de la música: Nacho Vegas, Alicia Álvarez, David Menéndez... Y muchos otros, hermanados en el dolor por su pérdida.